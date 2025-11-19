新商品『天神X』、IT導入補助金2025の対象ツールに認定。導入費用の最大2/3を国が補助。

株式会社タオ

株式会社タオ（本社：滋賀県草津市、代表取締役：黒澤慶昭）は、2025年11月28日(金)リリースの新商品『天神X』が、経済産業省が推進する「IT導入補助金2025」において、同補助金対象のITツールとして認定されたことをお知らせします。

これにより、新規で『天神X』を導入される学習塾や放課後等デイサービス等の事業者様は、導入にかかる費用のうち原則1/2（諸条件達成で最大2/3）の補助を受けることが可能となります。



▼キャンペーンの詳細と先行情報登録・オンラインデモ予約はこちらから

https://www.tenjin.cc/co/tenjin-x/(https://www.tenjin.cc/co/tenjin-x/)

「IT導入補助金」を活用した導入のご相談を随時受け付けております

天神X画面イメージ

「IT導入補助金」は、中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化や生産性向上を支援する制度です。株式会社タオは「IT導入補助金2025」のIT導入支援事業者として、制度の活用をご検討中の事業者様をサポートいたします。

補助金の申請には事前準備が必要となりますので、導入をご検討の事業者様は、お早めにご相談ください。

▼補助金活用に関するご相談・『天神X』の詳細はこちら

https://www.tenjin.cc/co/tenjin-x/(https://www.tenjin.cc/co/tenjin-x/)

新商品『天神X』の概要

名称： 天神X （テンジン・エックス）

提供形態： クラウド型Webアプリケーション（PWA対応）

対応環境： 主要OS（Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS, Android）、主要Webブラウザ（Chrome, Safari, Edge）の最新版

対応学年： 小学校・中学校の全学年

対応教科： 国語、数学(算数)、理科、社会、英語、生活（全て教科書準拠）

主な学習機能： 教科書準拠の学習、個別最適化学習、スモールステップの体系学習、対話形式のアニメーションレクチャー、音声自動読み上げ 等

主な管理機能： カリキュラム作成、課題や宿題の予約・登録・提出管理、学習モニタリング、成績管理、不登校支援等

問い合わせ先

商品サイト：https://www.tenjin.cc/co/tenjin-x/

フリーダイヤル：0120-019-828

メールアドレス：support@tao-st.co.jp

営業時間：10:00～19:00（平日・土・祝）

会社概要

社名：株式会社タオ

設立：1992年4月1日

代表者：代表取締役社長 黒澤慶昭

資本金：1,000万円

事業内容：教育ソフト「天神」の企画・開発・販売

所在地：〒525-0032滋賀県草津市大路2丁目9-1陽だまりビル5階

URL：https://www.tao-st.co.jp/