JDX¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥Ö¥ó¤¬¡Ö»ÙÉô²ñ°÷¡×¤È¤·¤ÆÆþ²ñ °¦É²¸©½é¤ÎµòÅÀ¡ÖJDX°¦É²¸©»ÙÉô¡×¤ò¿·Àß¡¢100Ç¯´ë¶È¥Þ¥ë¥Ö¥ó¤¬±¿±Ä¤òÃ´¤¦
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê¶¨²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§¿¹¸ÍÍµ°ì¡¢°Ê²¼¡ÖJDX¡×¡Ë¤Ï¡¢°¦É²¸©À¾¾ò»Ô¤ÇÌó100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥Ö¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦É²¸©À¾¾ò»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§âÃÆé°ìÀ®¡¢°Ê²¼¡Ö¥Þ¥ë¥Ö¥ó¡×¡Ë¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡Ö»ÙÉô²ñ°÷¡×¤È¤·¤ÆJDX¤ËÆþ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢JDX¤Ï°¦É²¸©½é¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡ÖJDX°¦É²¸©»ÙÉô¡×¤ò¿·Àß¤·¡¢Æ±¼Ò¤¬¤½¤Î±¿±Ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿·»ÙÉô²ñ°÷¤Î²ÃÌÁ¤È¡Ö°¦É²»ÙÉô¡×ÀßÎ©¤ÎÇØ·Ê
JDX¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢Á´¹ñ¤Î´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆDX¿Íºà°éÀ®¤äÃÏ°è·ÐºÑ¤ÎÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢°¦É²¸©¤Ç1923Ç¯¡ÊÂçÀµ12Ç¯¡Ë¤è¤ê¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ê¿©Âî¤ò¡¢°¦É²¤«¤é¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿°û¿©Ê¸²½¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¿¥Þ¥ë¥Ö¥ó¤¬¡¢JDX¤ÎÍýÇ°¤Ë»¿Æ±¤·¡¢»ÙÉô²ñ°÷¤È¤·¤ÆÆþ²ñ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
JDX¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Ö¥ó¤¬»ý¤Ä°û¿©¶È¤Î¸½¾ì¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊDX¤ÎÃÎ¸«¤È¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤«¤é¤Î¿®Íê¤¬¡¢°¦É²¸©Á´ÂÎ¤ÎDX¿ä¿Ê¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢Æ±¼Ò¤ò°¦É²»ÙÉô¤Î±¿±ÄÊìÂÎ¡Ê»ÙÉô±¿±Ä´ë¶È¡Ë¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Î»ÙÉô¿·Àß¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥Ö¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ âÃÆé °ìÀ®»á¥³¥á¥ó¥È
ÃÏ°è¤Î°û¿©¶È¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¸½¾ìÎÏ¤È¡Ö¿©¡×¤Î²ÁÃÍ¤ò¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î²ÄÇ½À¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¿·¤·¤¤ÃÏ°è¥â¥Ç¥ë¤È¼¡¤Î³°¿©»º¶È¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JDX°¦É²¸©»ÙÉô¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿DX¤ò¿ä¿Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÊÑ³×¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ JDX°¦É²»ÙÉô¤È¤·¤Æ¤Î¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ
JDX°¦É²»ÙÉô¤Ï¡¢±¿±Ä¤òÃ´¤¦¥Þ¥ë¥Ö¥ó¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢°Ê²¼¤Î³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
°¦É²¸©Æâ¤ÎDX¿ä¿Ê¥Ï¥Öµ¡Ç½¡§
°¦É²¸©Æâ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¡¦°û¿©»ö¶È¼Ô¡¦¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢DX¿ä¿Ê¤Î¼ÂÁ©»öÎã¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£POS¡¦¥¯¥é¥¦¥É¡¦AIÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤Î²ÝÂê²ò·è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë»Ù±ç¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èDX¿Íºà¤Î°éÀ®¡§
¥»¥ß¥Êー¡¦ÊÙ¶¯²ñ¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤·¡¢°Û¶È¼ïÏ¢·È¤Ë¤è¤ëDX¿ä¿Ê¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
°û¿©¶È¤ÎDX¥â¥Ç¥ë¹½ÃÛ¡§
¥Þ¥ë¥Ö¥ó¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ëÅ¹ÊÞDX¡Ê¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¢¼«Æ°È¯Ãí¡¢¥»¥ë¥Õ¥ªー¥Àー¡¢¥¹¥Þ¥ì¥¸³èÍÑÅù¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹²½¤·¡¢¶µ°é¡¦À¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
JDX°¦É²»ÙÉô¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î»ö¶È¼Ô¡¦¶µ°éµ¡´Ø¡¦¹ÔÀ¯¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡Ö¿© ¡ß ¥Ç¥¸¥¿¥ë ¡ß ÃÏ°è¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤ÃÏÊýÁÏÀ¸¥â¥Ç¥ë¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°û¿©¶È¤Î¸½¾ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢°¦É²¤«¤éÁ´¹ñ¤Ø¤ÈDX¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¶¨²ñ¡¦»ÙÉô±¿±Ä´ë¶È ³µÍ×
¡ã°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê¶¨²ñ¡ÊJDX¡Ë¡ä
»öÌ³¶É½êºßÃÏ¡§ ¢©102-0074 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊÆî1-5-6 ¤ê¤½¤Ê¶åÃÊ¥Ó¥ë5F KS¥Õ¥í¥¢
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½Íý»ö ¿¹¸ÍÍµ°ì
È¯Â ¡§ 2010Ç¯6·î¡ÊË¡¿Í²½¡§2010Ç¯10·î¡Ë
URL ¡§ https://jdxa.org
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¿ä¿Ê¿Íºà¤Î°éÀ®¤äÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Î»Ù±ç¡¢DX¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÊÙ¶¯²ñ¤Î¼Â»Ü¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëDX¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢DX¤Î·¼ÌØ¡¦ÉáµÚ¡¦À¯ºöÄó¸À¡¢DX¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤Û¤«
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥Ö¥ó¡ÊJDX°¦É²»ÙÉô ±¿±Ä´ë¶È¡Ë¡ä
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥Ö¥ó
½êºßÃÏ ¡§ °¦É²¸©À¾¾ò»Ô¾®¾¾Ä®¿·²°Éß¹Ã407-1
ÂåÉ½¼Ô ¡§ âÃÆé °ìÀ®
ÀßÎ© ¡§ 1965Ç¯¡ÊÁÏ¶È¡§1923Ç¯¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ¥ì¥¹¥È¥é¥ó»ö¶È¡¢¥Õー¥É¡¦¥íー¥«¥ë¥Ö¥é¥ó¥É³«È¯¼¼¡¢DX»ö¶È
URL ¡§ https://marubun8.com/