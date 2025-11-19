【12月26日(金)18:00～／無料ウェビナー】“広告費ゼロ成長”の裏側を公開！既存リソースを活かして売上を倍増させるクロスセル戦略とは

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）は、ビジネスの拡大に繋がる様々な取り組みを行っている。そして今回、代表の井上が自らスピーカーを務め、2025年12月26日(金)18:00～新規事業成功の鍵である既存リソースを最大活用する「クロスセル戦略」についてオンラインセミナーを開催すると発表した。

詳細/お申込みは下記URLより

「既存リソース活用×クロスセル戦略」で1億円規模の成長を実現する実践ノウハウ

新規事業の失敗率が高い今、自社の強みや競争優位性を活かし、他社が模倣困難な参入障壁を構築することが成功の鍵となります。本セミナーでは、KOBUSHI MARKETING代表の井上裕介が、自身のクラフトビール事業「KOBUSHI BEER」で実践する、収益と顧客リスト獲得を同時に叶える革新的クロスセルモデルを公開。広告に依存せず、既存の人脈・技術・ノウハウを最大活用して1億円規模の成長を目指す具体策を30分で学べます。さらに、95％の新規事業が失敗する理由とその回避法として、社長直轄でのスピード経営と組織体制づくりの重要性を解説。秋の経営戦略を加速させたい経営者・事業責任者必見の無料オンラインセミナーです。

開催詳細

日時

2025年12月26日(金)18:00～18:30

参加費

無料

形式

オンライン

参加対象

・マーケティング担当者

・マーケター志望者

・エンジニア

・事業責任者

・経営者

・新規事業担当者

・転職志望者

お申し込み方法

Peatixから参加チケットをお申し込みください。

https://peatix.com/event/4667640/view

スピーカーのご紹介

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

岡山県出身。千葉大学教育学部在学中、学生時代に音楽レーベル兼アーティストマネジメント会社を起業。COOとして年間売上1.2億円規模に成長させる。その後、青山学院大学専門職大学院MBA取得。2015年-2018年まで、デジタルマーケティング、メディア、システム開発企業に勤務後、フリーランスとしてデジタルマーケティング新規事業を中心としたコンサルティング&デリバリー、フリーランスやベンダーのアカウントマネジメント、オリジナルブランドKOBUSHI BEERを中心とした、イベント、コミュニティ事業を展開。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

