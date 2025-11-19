【無料ウェビナー】GTM戦略の実践から見えた「全社デジマケ推進」の壁と突破口を、12月4日、12月5日、1月7日に開催

株式会社パワー・インタラクティブ

株式会社パワー・インタラクティブは、無料ウェビナー『GTM戦略の実践から見えた「全社デジマケ推進」の壁と突破口』を、12月4日にライブ開催、12月5日、1月7日に録画配信を行います。

■無料ウェビナー

『GTM戦略の実践から見えた「全社デジマケ推進」の壁と突破口』

https://attendee.bizibl.tv/sessions/seMDon65ap58

デジタルマーケティングの重要性が経営課題として語られるようになった今、多くの企業では「全社での推進」を掲げながらも、実際は事業部ごとに独立した取り組みが進められています。

本セミナーでは、こうした課題を打破する第一歩として、特定事業部でのGTM戦略実践を通じて“成果”を出し、社内の理解と合意形成を進めながら、全社のデジタルマーケティング推進へつなげていくかを解説します。

・経営層や横断部門を動かす社内説得のストーリー

・成果を再現可能にするGTM戦略設計のポイント

・その先に見据える「仕組み化（MOps）への発展プロセス」

といった実践的なステップを、現実的な視点で解説します。

「ツールや体制の整備に投資しても、社内の合意が進まない」

「全社デジマケ推進を掲げたが、実行段階で足踏みしている」

──そんな企業にとって、来期に向けた一手を見つけるヒントとなるセミナーです。

＝こんな方におすすめ＝

・経営企画部・横断マーケティング部門など全社デジマケ推進の責任者

・各事業部のGTM戦略を通じて成果を出し、全社展開を目指したい方

・将来的にMOps体制構築を見据えているが、どこから始めるか迷っている方

ウェビナー詳細はこちら

『GTM戦略の実践から見えた「全社デジマケ推進」の壁と突破口』

https://attendee.bizibl.tv/sessions/seMDon65ap58

■講座概要

『GTM戦略の実践から見えた「全社デジマケ推進」の壁と突破口』

日時：

ライブ配信）2025年12月4日（木）11:00～11:50

録画配信）2025年12月5日（金）12:00～12:50

録画配信）2026年1月7日（水）12:00～12:50

場所：ライブ配信＆録画配信

受講料：無料

主催：株式会社パワー・インタラクティブ

※同業者様、フリーアドレスでのお申込みはご遠慮お願い致します。

■セミナー内容

第1部：講義

・なぜ「全社デジマケ推進」は進まないのか？

経営層や横断部門を動かす社内説得のストーリー

成果を再現可能にするGTM戦略設計のポイント

成果を仕組みに変える──“MOps”への発展プロセス

第2部：Q&A

※当日セミナーの内容が一部変更になる可能性がありますのでご了承ください

■セミナー講師

第1部講師

マーケティングコンサルタント

久道 真之介

通信会社で法人向けの営業を8年経験。その後起業を経験し、2010年にパワー・インタラクティブに入社。Webサイト制作のディレクションからリスティングの運用、アクセスログの分析など現場での業務を経験し、現在はマーケティングコンサルタントとして、BtoB・BtoCのデジタルマーケティングの戦略立案から伴走支援までを行う。

■株式会社パワー・インタラクティブについて http://www.powerweb.co.jp/

パワー・インタラクティブは、「マーケティングをOperational Excellence（OPEX）に高める」をビジョンに掲げ、デジタルテクノロジーを活用し、戦略と実行をつなぐ再現性あるオペレーションモデルを構築するコンサルティングサービスを提供しています。

