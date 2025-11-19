【無料ウェビナー】GTM戦略の実践から見えた「全社デジマケ推進」の壁と突破口を、12月4日、12月5日、1月7日に開催
株式会社パワー・インタラクティブは、無料ウェビナー『GTM戦略の実践から見えた「全社デジマケ推進」の壁と突破口』を、12月4日にライブ開催、12月5日、1月7日に録画配信を行います。
■無料ウェビナー
『GTM戦略の実践から見えた「全社デジマケ推進」の壁と突破口』
https://attendee.bizibl.tv/sessions/seMDon65ap58
デジタルマーケティングの重要性が経営課題として語られるようになった今、多くの企業では「全社での推進」を掲げながらも、実際は事業部ごとに独立した取り組みが進められています。
本セミナーでは、こうした課題を打破する第一歩として、特定事業部でのGTM戦略実践を通じて“成果”を出し、社内の理解と合意形成を進めながら、全社のデジタルマーケティング推進へつなげていくかを解説します。
・経営層や横断部門を動かす社内説得のストーリー
・成果を再現可能にするGTM戦略設計のポイント
・その先に見据える「仕組み化（MOps）への発展プロセス」
といった実践的なステップを、現実的な視点で解説します。
「ツールや体制の整備に投資しても、社内の合意が進まない」
「全社デジマケ推進を掲げたが、実行段階で足踏みしている」
──そんな企業にとって、来期に向けた一手を見つけるヒントとなるセミナーです。
＝こんな方におすすめ＝
・経営企画部・横断マーケティング部門など全社デジマケ推進の責任者
・各事業部のGTM戦略を通じて成果を出し、全社展開を目指したい方
・将来的にMOps体制構築を見据えているが、どこから始めるか迷っている方
『GTM戦略の実践から見えた「全社デジマケ推進」の壁と突破口』
https://attendee.bizibl.tv/sessions/seMDon65ap58
■講座概要
『GTM戦略の実践から見えた「全社デジマケ推進」の壁と突破口』
日時：
ライブ配信）2025年12月4日（木）11:00～11:50
録画配信）2025年12月5日（金）12:00～12:50
録画配信）2026年1月7日（水）12:00～12:50
場所：ライブ配信＆録画配信
受講料：無料
主催：株式会社パワー・インタラクティブ
※同業者様、フリーアドレスでのお申込みはご遠慮お願い致します。
■セミナー内容
第1部：講義
・なぜ「全社デジマケ推進」は進まないのか？
経営層や横断部門を動かす社内説得のストーリー
成果を再現可能にするGTM戦略設計のポイント
成果を仕組みに変える──“MOps”への発展プロセス
第2部：Q&A
※当日セミナーの内容が一部変更になる可能性がありますのでご了承ください
■セミナー講師
第1部講師
マーケティングコンサルタント
久道 真之介
通信会社で法人向けの営業を8年経験。その後起業を経験し、2010年にパワー・インタラクティブに入社。Webサイト制作のディレクションからリスティングの運用、アクセスログの分析など現場での業務を経験し、現在はマーケティングコンサルタントとして、BtoB・BtoCのデジタルマーケティングの戦略立案から伴走支援までを行う。
■株式会社パワー・インタラクティブについて http://www.powerweb.co.jp/
パワー・インタラクティブは、「マーケティングをOperational Excellence（OPEX）に高める」をビジョンに掲げ、デジタルテクノロジーを活用し、戦略と実行をつなぐ再現性あるオペレーションモデルを構築するコンサルティングサービスを提供しています。
【本件お問い合わせ先】
株式会社パワー・インタラクティブ 担当：佐野
E-Mail： webmaster@powerweb.co.jp
URL： http://www.powerweb.co.jp/
関連URL： http://www.powerweb.co.jp/seminar/
【株式会社パワー・インタラクティブ】
会社名 株式会社パワー・インタラクティブ
URL http://www.powerweb.co.jp/
パワー・インタラクティブFacebookページhttps://www.facebook.com/powerweb
パワー・インタラクティブXページ https://twitter.com/powerwebjp
大阪オフィス 大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ 27階 WeWork
連絡先 Tel.06-6282-7596 Fax.06-6282-7597