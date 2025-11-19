【無料ウェビナー】GTM戦略の実践から見えた「全社デジマケ推進」の壁と突破口を、12月4日、12月5日、1月7日に開催

株式会社パワー・インタラクティブ


株式会社パワー・インタラクティブは、無料ウェビナー『GTM戦略の実践から見えた「全社デジマケ推進」の壁と突破口』を、12月4日にライブ開催、12月5日、1月7日に録画配信を行います。



■無料ウェビナー
『GTM戦略の実践から見えた「全社デジマケ推進」の壁と突破口』


https://attendee.bizibl.tv/sessions/seMDon65ap58


デジタルマーケティングの重要性が経営課題として語られるようになった今、多くの企業では「全社での推進」を掲げながらも、実際は事業部ごとに独立した取り組みが進められています。


本セミナーでは、こうした課題を打破する第一歩として、特定事業部でのGTM戦略実践を通じて“成果”を出し、社内の理解と合意形成を進めながら、全社のデジタルマーケティング推進へつなげていくかを解説します。



・経営層や横断部門を動かす社内説得のストーリー
・成果を再現可能にするGTM戦略設計のポイント
・その先に見据える「仕組み化（MOps）への発展プロセス」



といった実践的なステップを、現実的な視点で解説します。



「ツールや体制の整備に投資しても、社内の合意が進まない」
「全社デジマケ推進を掲げたが、実行段階で足踏みしている」


──そんな企業にとって、来期に向けた一手を見つけるヒントとなるセミナーです。



＝こんな方におすすめ＝


・経営企画部・横断マーケティング部門など全社デジマケ推進の責任者


・各事業部のGTM戦略を通じて成果を出し、全社展開を目指したい方


・将来的にMOps体制構築を見据えているが、どこから始めるか迷っている方


■講座概要


『GTM戦略の実践から見えた「全社デジマケ推進」の壁と突破口』


日時：


ライブ配信）2025年12月4日（木）11:00～11:50
録画配信）2025年12月5日（金）12:00～12:50
録画配信）2026年1月7日（水）12:00～12:50


場所：ライブ配信＆録画配信


受講料：無料


主催：株式会社パワー・インタラクティブ


※同業者様、フリーアドレスでのお申込みはご遠慮お願い致します。



■セミナー内容


第1部：講義


・なぜ「全社デジマケ推進」は進まないのか？


経営層や横断部門を動かす社内説得のストーリー


成果を再現可能にするGTM戦略設計のポイント


成果を仕組みに変える──“MOps”への発展プロセス


第2部：Q&A


※当日セミナーの内容が一部変更になる可能性がありますのでご了承ください



■セミナー講師


第1部講師


マーケティングコンサルタント


久道 真之介
通信会社で法人向けの営業を8年経験。その後起業を経験し、2010年にパワー・インタラクティブに入社。Webサイト制作のディレクションからリスティングの運用、アクセスログの分析など現場での業務を経験し、現在はマーケティングコンサルタントとして、BtoB・BtoCのデジタルマーケティングの戦略立案から伴走支援までを行う。



■株式会社パワー・インタラクティブについて http://www.powerweb.co.jp/


パワー・インタラクティブは、「マーケティングをOperational Excellence（OPEX）に高める」をビジョンに掲げ、デジタルテクノロジーを活用し、戦略と実行をつなぐ再現性あるオペレーションモデルを構築するコンサルティングサービスを提供しています。



