【無料ウェビナー】『「AIがデータと会話する」時代へ！GA4×Marketoで見る新しい効果検証のかたち』を、11月28日と12月9日に開催

株式会社パワー・インタラクティブは、無料ウェビナー『「AIがデータと会話する」時代へ！GA4×Marketoで見る新しい効果検証のかたち』を、11月28日と12月9日に録画配信を行います




■無料ウェビナー


『「AIがデータと会話する」時代へ！GA4×Marketoで見る新しい効果検証のかたち』


https://attendee.bizibl.tv/sessions/sejWjL5jvNaB



BtoBサイトにおいてWeb広告やコンテンツ制作にコストをかけて取り組んだ際に、どの程度ビジネスに貢献したのか効果を知りたいと考えたことはありませんか。



GA4ではWeb上の行動データを詳細に取得できますが、フォーム送信後のリード育成や商談化のプロセスまでは追いきれません。Adobe Marketo Engageと連携することで、Webコンバージョンのその後（＝有望リード化や商談創出など）に繋がっているかを可視化できます。


さらに、そこにAI分析を組み合わせることで、従来の「結果を確認する」分析から、「AIがデータを読み解き、示唆を提案する」分析へと進化します。



今回のウェビナーでは、GA4×Adobe Marketo Engageの連携により得られる分析データを、AIをいかに活用してマーケティング最適化につなげるかを具体的にご紹介します。
※本セミナーは、2025年11月14日（金）に開催したオンラインセミナーの録画配信です。



＝こんな方におすすめ＝


・Web広告やコンテンツ制作の効果検証をより深く行いたい方


・GA4とMarketoを連携した分析に関心がある方


・AIを活用したマーケティングデータ分析に関心がある方


・データに基づいたマーケティング戦略を立てたい方


■講座概要


『「AIがデータと会話する」時代へ！GA4×Marketoで見る新しい効果検証のかたち』


日時：


録画配信）2025年11月28日（金）12:00～13:00


録画配信）2025年12月9日（火）18:00～19:00


場所：録画配信


受講料：無料


主催：株式会社パワー・インタラクティブ


※同業者様、フリーアドレスでのお申込みはご遠慮お願い致します。



■セミナー内容


第1部：講義


・GA4単体での分析の限界


GA4とAdobe Marketo Engageを連携するメリット


ツール連携の流れ


AIが生み出す新しい分析アプローチ


分析での活用例


第2部：Q&A


※当日セミナーの内容が一部変更になる可能性がありますのでご了承ください



■セミナー講師


第1部講師


ソリューション第2部 部長


高月 大輔



■株式会社パワー・インタラクティブについて http://www.powerweb.co.jp/


パワー・インタラクティブは、「マーケティングをOperational Excellence（OPEX）に高める」をビジョンに掲げ、デジタルテクノロジーを活用し、戦略と実行をつなぐ再現性あるオペレーションモデルを構築するコンサルティングサービスを提供しています。



