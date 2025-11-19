JALカードSuica発行20周年記念プレゼントキャンペーン！第2弾実施中！

株式会社JALカード

株式会社ジャルカード（本社：東京都品川区、代表取締役社長：西畑 智博、以下「JALカード」 ）は、JALカードSuica会員を対象に「JALカードSuica発行20周年記念プレゼントキャンペーン！第2弾」を、2025年11月1日（土）より実施しています。




おかげさまで、空のJALカードと陸のSuicaがひとつになったJALカードSuicaが発行20周年を迎えました。これからJALカードSuicaにご入会される方も、すでにご利用いただいている方も対象となるキャンペーンですので、ぜひこの機会にキャンペーンにご参加の上、JALカードSuicaをご利用ください！



■キャンペーン名


JALカードSuica発行20周年記念プレゼントキャンペーン！第2弾



■キャンペーン内容


・キャンペーン期間中に、JALカード会員専用サイト「MyJALCARD」内のキャンペーンページから参加登録。JALカードSuicaを合計50万円以上（税込）かつ、そのうちモバイルSuicaチャージで5,000円以上ご利用いただいた方に抽選で賞品をプレゼント。


・CLUB-Aカード、CLUB-Aゴールドカードのお客さまは当選確率2倍！



■キャンペーン期間


2025年11月1日（土）～2026年1月31日（土）



■対象の方


JALカードSuica個人本会員



詳細はキャンペーンページをご確認ください。


詳細を見る :
https://www.jal.co.jp/jp/ja/jalcard/information/suica20th_promote2/