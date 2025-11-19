JALカードSuica発行20周年記念プレゼントキャンペーン！第2弾実施中！

株式会社JALカード

株式会社ジャルカード（本社：東京都品川区、代表取締役社長：西畑 智博、以下「JALカード」 ）は、JALカードSuica会員を対象に「JALカードSuica発行20周年記念プレゼントキャンペーン！第2弾」を、2025年11月1日（土）より実施しています。

おかげさまで、空のJALカードと陸のSuicaがひとつになったJALカードSuicaが発行20周年を迎えました。これからJALカードSuicaにご入会される方も、すでにご利用いただいている方も対象となるキャンペーンですので、ぜひこの機会にキャンペーンにご参加の上、JALカードSuicaをご利用ください！

■キャンペーン名

JALカードSuica発行20周年記念プレゼントキャンペーン！第2弾

■キャンペーン内容

・キャンペーン期間中に、JALカード会員専用サイト「MyJALCARD」内のキャンペーンページから参加登録。JALカードSuicaを合計50万円以上（税込）かつ、そのうちモバイルSuicaチャージで5,000円以上ご利用いただいた方に抽選で賞品をプレゼント。

・CLUB-Aカード、CLUB-Aゴールドカードのお客さまは当選確率2倍！

■キャンペーン期間

2025年11月1日（土）～2026年1月31日（土）

■対象の方

JALカードSuica個人本会員

詳細はキャンペーンページをご確認ください。

詳細を見る :https://www.jal.co.jp/jp/ja/jalcard/information/suica20th_promote2/