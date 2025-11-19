【経済産業省JLOX＋補助金】11月21日（金）より応募受付再開！「国内映像制作を行う事業（プロダクション・ポストプロダクション支援）」・「国内映像企画開発を行う事業（プリプロダクション支援）」

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

特定非営利活動法人映像産業振興機構（略称：VIPO［ヴィーポ］、理事長：松谷孝征、東京都中央区）は、11月21日（金）14:00より「令和6年度補正クリエイター・事業者支援事業費補助金（クリエイター・事業者海外展開促進）（JLOX＋）」の、下記事業の応募受付を再開いたします。必ず公募要項をご確認のうえ、応募をご検討ください。

【11月21日（金）14:00応募受付再開】

※以下のリンクより各事業の公募要項をご確認ください。

国内映像制作を行う事業 :https://jloxplusr6.jp/subsidy2/プロダクション・ポストプロダクション支援国内映像企画開発を行う事業 :https://jloxplusr6.jp/subsidy3/プリプロダクション支援

なお、上記以外のJLOX＋各事業の詳細につきましては、JLOX＋専用サイトにてご案内しております。

JLOX+専用サイト：https://jloxplusr6.jp/

【お問い合わせ】

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

JLOX＋補助金事務局

専用ダイヤル：03-6264-0493（受付時間：土日祝日を除く［10:00～17:00］）

お問合せe-mail：question@jloxplusr6.jp