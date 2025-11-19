「うまく伝わらない」を科学的に解決！『なぜ、あなたの話し方は誤解されるのか』発売（11/19）。

株式会社 大和書房

株式会社大和書房（本社：東京都文京区、代表取締役：大和 哲）は『なぜ、あなたの話し方は誤解されるのか 意図を正しく伝えるためのメタ認知』（三宮真智子 ：著）を2025年11月19日に発売いたします。

あなたの言動が裏目に出たことはありませんか？

・プレゼンした企画が、自分の意図とは違う受け止められ方をした。

・ビジネスチャットで「了解。」と返信したら、怒っているのかと勘違いされた。

・真剣に部下の話に耳を傾けていたのに、無関心だと思われていた。



そんなつもりじゃなかったのに……。

たいていは、すぐに忘れられるくらい些細な誤解です。

ただし、中にはあなたの立場が悪くなる恐れのある誤解もあります。

すると、職場や家庭、学校といった場の人間関係に支障をきたしかねません。



そこで役立つのが、本書で紹介する「コミュニケーションのメタ認知」です。

コミュニケーションのメタ認知とは、会話を俯瞰する「もう１人の自分」をつくること。

もう１人の自分が、「この言い方で相手は理解できるだろうか」などと話し方をモニタリングし、

「言い方を変えてみよう」などと伝え方を工夫し、コントロールします。

認知心理学の専門家が誤解のメカニズムを解説

本書では、1000件以上の誤解事例を研究してきた認知心理学の専門家であり、

大阪大学名誉教授の著者が、誤解が生じるメカニズムと、誤解を防ぐための

「コミュニケーションのメタ認知」を解説します。

目次

第１部 「伝わらない」は、なぜ起こるのか？

第１章 正しく伝わらない「言語的背景」

第２章 正しく伝わらない「心理学的背景」

第３章 正しく伝わらない「文化論的背景」

第２部 「伝わる」コミュニケーションのメタ認知

第４章 コミュニケーションにおける「メタ認知」と社会脳

第５章 コミュニケーションにおける誤解予防に向けて

第６章 コミュニケーションのメタ認知を高めるトレーニング

著者略歴

三宮真智子（さんのみや・まちこ）

大阪大学名誉教授/鳴門教育大学名誉教授 認知心理学、教育心理学、教育工学を専門に研究し、日常会話やビジネスシーンでの指示など、３０年にわたって誤解が生じる会話事例を収集している。日常で発生するコミュニケーションの諸問題にメタ認知の観点からアプローチし、それをもとに論文の執筆やコミュニケーション・スキル開発などを手掛ける。

書籍概要

書名 ：なぜ、あなたの話し方は誤解されるのか 意図を正しく伝えるためのメタ認知

著者 ：三宮真智子

発売日：2025年11月19日

判型 ：四六判

頁数 ：272ページ

定価 ：1,870円（税込）

発行元：株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp