アラムコとの原油タンク貸借契約等の締結について

JOGMEC（本部：東京都港区、理事長：高原一郎）は、資源エネルギー庁立ち合いのもと、アラムコ（本社：サウジアラビア王国ダーラン、社長兼CEO：アミン・ナセル氏）と2025年 11 月12 日、署名式会場である沖縄において、原油タンク貸借等に係る更新契約を締結しました。

（写真中央）アラムコ ムシャバブ アルカターニ 原油販売・マーケティング部長（写真左）JOGMEC 大東 道郎 副理事長（写真右）経済産業省資源エネルギー庁 荒井 智裕 資源・燃料部 企画官

本契約はJOGMECが沖縄石油基地株式会社（沖縄県）の原油タンクの一部をアラムコへ貸与し、アラムコが自らの原油を貯蔵するものです。2022年12 月に締結した 3 年間の契約の期間満了に伴い、今回、当事者間の合意のもと、更新契約を締結しました。これは、経済産業省資源エネルギー庁とアラムコとの間で更新を基本合意した共同プロジェクトの内容に基づくものです。日本はこのタンクに貯蔵された原油を緊急時に優先的に供給を受けることとし、一方、アラムコにとっては、需要が増え続けているアジア地域において供給拠点のひとつとなると共に顧客のニーズに応える拠点となっています。

これまでも、そして今後も、石油は世界の発展と人々の生活の根幹を支えており、JOGMECとアラムコは一層の協力関係を構築し、エネルギー安全保障と地域への安定供給に寄与してまいります。

【参考】JOGMECとアラムコとの原油タンク貸借契約等更新の概要

1.契約内容

（1）期間： 3 年間

（2）内容： 原油タンク貸与（約 130 万キロリットル）

2.署名式

（1）署名日： 2025年11 月12 日（水）

（2）署名者： アラムコ ムシャバブ アルカターニ 原油販売・マーケティング部長

JOGMEC 大東 道郎 副理事長

資源エネルギー庁 荒井 智裕 企画官（立会人として署名）

■参考

サウジアラビア国営石油会社との原油タンク貸借契約等の締結について（2022年12月22日）

（URL）https://www.jogmec.go.jp/news/release/news_10_00076.html