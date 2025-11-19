「スキル管理・アサイン管理支援ツール fapi」がIT導入補助金2025の対象ツールに認定！
スキル管理・アサイン管理支援ツール fapi（ファピ）
システム・ソフトウェア開発会社・株式会社エフ・ディー・シー（本社：東京都千代田区、代表取締役：和田崇紀）は、『スキル管理・アサイン管理支援ツール fapi』が、経済産業省が実施する「IT導入補助金2025」において、補助金対象のITツールに認定されたことをお知らせいたします。
詳細はこちら :
https://www.fdc-inc.co.jp/fapi/
■『スキル管理・アサイン管理支援ツール fapi』とは
社員のスキル管理やプロジェクトのアサイン検討・管理などの業務効率化に貢献します。
『スキル管理・アサイン管理支援ツール fapi』の効果
『スキル管理・アサイン管理支援ツールfapi』は、社員のスキル管理やプロジェクトのアサイン検討・管理に必要な諸機能を搭載しており、業務の効率化に貢献できるサービスです。
fapi（ファピ）の最大の特徴は管理項目の柔軟性です。導入企業様が管理したいデータに合わせて、全項目を自由に設定できます。
また、社員のスキル、プロジェクトのアサイン状況をデータベース化することで、スキル管理業務やアサイン業務など様々な場面で効率的に利活用できます。
■Excel管理でお悩みの企業様にオススメです
エンジニアのスキルシートはExcelで管理、運用している
エンジニアのスキル、業務経歴情報が属人化されてしまっている
得意分野やプロジェクトの動向分析が大変でなかなかできない
『スキル管理・アサイン管理支援ツールfapi』：https://www.fdc-inc.co.jp/fapi/(https://www.fdc-inc.co.jp/fapi/)
▼fapi資料請求はこちらから
https://www.fdc-inc.co.jp/fapi/docs-download/
■IT導入補助金とは
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けた ITツール（ソフトウェア、サービス等）の導入を支援する補助金です。
対象となるITツール（ソフトウェア、サービス等）は事前に事務局の審査を受け、補助金HPに公開（登録）されているものとなります。
引用元：https://it-shien.smrj.go.jp/about
■補助の概要
・対象ツール：スキル管理・アサイン管理支援ツール fapi（ファピ）
・補助金対象者：中小企業、小規模事業者
・補助対象経費：クラウド利用料（最大1年分補助）・導入関連費等
・補助率・補助額：1/2以内（下限額30万円 上限額150万円未満）
※ 補助対象経費、補助金額、スケジュール等の詳細は公式サイト( https://it-shien.smrj.go.jp/ )をご確認ください。
『スキル管理・アサイン管理支援ツール fapi』の申請サポート
『スキル管理・アサイン管理支援ツール fapi』ではお客様の申請にあたり、申請サイトへのログイン方法や、必要書類の取得方法など、申請に必要な事前準備から資料作成まで、行政書士とともにきめ細かいサポートを用意しています。
ぜひこの制度をご活用いただき、『スキル管理・アサイン管理支援ツール fapi』の導入によるDX推進をご検討ください。
スキル管理・アサイン管理支援ツール fapi プロの行政士による申請サポート
■株式会社エフ・ディー・シー 会社概要
社名：株式会社エフ・ディー・シー
代表取締役：和田 崇紀
本社所在地：東京都千代田区神田須田町2-17-18 クリスタルビル 5階
設立 ： 1997年2月7日
事業内容 ： システム開発・コンサルティング業務・情報処理サービス
ネットワークサービス、システム製品の販売・導入
会社HP：https://www.fdc-inc.co.jp