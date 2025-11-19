【話題沸騰】ポーカートーナメントJOPT大阪にCHILLERSが参戦！会場は熱狂の渦に！
▪️優勝者の方には豪華プレゼント！
優勝賞品はCHILLERS全11種&JOPTオリジナルフレーバーの超豪華プレゼント！！
会場は終始熱気に包まれ、 東京大会にも劣らない最高に盛り上がったイベントとなりました！
次回もお楽しみに！！
▪️「CHILLERS」とは・・・
【いつでもどこでも、自分だけのCHILL空間を】
をコンセプトに、てんちむがプロデュースした革新的な電子シーシャブランド「CHILLERS」。
シーシャBarと共同開発した本格フレーバーは、ノンニコチン＆ノンタールながら、かつてない吸いごたえとキック感を実現。
火も充電も不要で、ワンハンドで楽しめる新しいリラクゼーション体験を提供します。
これまでにしみけん・シバター・深田えいみ・RIZINなど、コラボ商品を次々と展開し、全国のシーシャファンやイベントシーンで注目を集めています。
そして今回、そんなCHILLERSが
ポーカープレイヤーたちが熱狂する国内最大級のトーナメント「JOPT（Japan Open Poker Tour）」とタッグ。会場ではJOPT限定デザインやコラボ演出、プレイヤー向けの特別キャンペーンなども展開。
▪️今話題沸騰中のCHILLERSを導入していただける店舗様募集中！！
ポーカーしながら“チル”できる！
ノンニコチン・ノンタールだから、
お客様がゲームの合間にわざわざ喫煙所まで移動しなくても大丈夫です！
集中力を切らさずに、その場でスマートに気分転換できます。
店頭導入をご検討の方には、販促POPなども無償でご用意可能です！
＼“CHILLERS”を、あなたのお店にも。／
気になった方はお気軽にご連絡ください！
