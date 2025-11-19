【話題沸騰】ポーカートーナメントJOPT大阪にCHILLERSが参戦！会場は熱狂の渦に！

株式会社LADDER


▪️優勝者の方には豪華プレゼント！


優勝賞品はCHILLERS全11種&JOPTオリジナルフレーバーの超豪華プレゼント！！


会場は終始熱気に包まれ、　東京大会にも劣らない最高に盛り上がったイベントとなりました！
次回もお楽しみに！！









▪️「CHILLERS」とは・・・




【いつでもどこでも、自分だけのCHILL空間を】
をコンセプトに、てんちむがプロデュースした革新的な電子シーシャブランド「CHILLERS」。


シーシャBarと共同開発した本格フレーバーは、ノンニコチン＆ノンタールながら、かつてない吸いごたえとキック感を実現。



火も充電も不要で、ワンハンドで楽しめる新しいリラクゼーション体験を提供します。


これまでにしみけん・シバター・深田えいみ・RIZINなど、コラボ商品を次々と展開し、全国のシーシャファンやイベントシーンで注目を集めています。



そして今回、そんなCHILLERSが
ポーカープレイヤーたちが熱狂する国内最大級のトーナメント「JOPT（Japan Open Poker Tour）」とタッグ。会場ではJOPT限定デザインやコラボ演出、プレイヤー向けの特別キャンペーンなども展開。


詳細はこちら :
https://chillers.jp/


▪️今話題沸騰中のCHILLERSを導入していただける店舗様募集中！！




ポーカーしながら“チル”できる！

ノンニコチン・ノンタールだから、
お客様がゲームの合間にわざわざ喫煙所まで移動しなくても大丈夫です！
集中力を切らさずに、その場でスマートに気分転換できます。


店頭導入をご検討の方には、販促POPなども無償でご用意可能です！


＼“CHILLERS”を、あなたのお店にも。／
気になった方はお気軽にご連絡ください！



ご連絡はこちらから :
https://forms.gle/bh3EFeHwqwr8kucv8




