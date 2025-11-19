【無料公開ウェビナー】自動車開発は“AI”でどう変わるのか？｜スバル、日本テラデータ、矢崎総業の専門家が登壇ー12月11日(木)開催

株式会社InBridges

次世代モビリティ分野の情報・人的交流を促進するメディアプラットフォーム「ReVision Auto & Mobility」（運営：株式会社InBridges、東京都港区）は、無料公開ウェビナー「AIがクルマづくりを変える― AI活用の可能性と求められるデータ基盤戦略 ―」を、2025年12月11日（木）13:30～15:20にオンライン（Zoomウェビナー）で配信します。

自動車開発は高度化・複雑化が進む一方、開発スピードの向上とコスト削減が強く求められています。その鍵となるのが人工知能（AI）、特に生成AIの戦略的な活用です。AIをどれだけ効果的に開発プロセスへ組み込めるかが、企業競争力とクルマの価値向上を大きく左右します。

本ウェビナーでは、画像解析などADAS開発、非構造化データの処理、アノテーション品質の向上、データ基盤整備など、AI活用が広がるさまざまな領域の実践的なアプローチを専門家が紹介します。

さらに、開発における大規模言語モデル（LLM）や視覚言語モデル（VLM）の活用、法規認証・品質保証・異常検知への応用など、自動車業界がこれから取り組むべき課題と可能性を、多角的な視点から捉えます。

詳細と事前登録（無料）はこちら :https://rev-m.com/webinar_schedule/webinar46/

■開催概要■

- 名称：第46回ReVisionウェビナー『AIがクルマづくりを変える― AI活用の可能性と求められるデータ基盤戦略 ―』- 日時：12月11日（木）13:30～15:20- 形式：Zoom ライブ配信（無料／事前登録制）- 対象：自動車メーカー、部品メーカー、ソフトウェア開発、車載・車両技術開発、システムサプライヤー、IT・テクノロジー企業、半導体、通信関連企業、クラウド技術・サービス、コンテンツプロバイダー、地図会社、保険会社、スタートアップ、大学・研究機関、行政機関、調査・コンサルティング・シンクタンク ほか- 備考：リアルタイムの視聴が難しい場合でも、事前登録（無料）すればアーカイブ動画と講演資料を期間限定で公開（ウェビナー開催の2週間後）- 主催：ReVision Auto&Mobility（株式会社InBridges運営）- 共催：日本テラデータ株式会社

■講師■

金井 崇 氏金井 崇 氏

株式会社ＳＵＢＡＲＵ

技術本部 SUBARU Lab副所長

兼 ADAS開発部 担当部長

兼 PGM（高度統合システム） 主査

講演

「AIを活用したADAS性能向上への最前線からーAI開発基盤づくりと生成AI活用」

小俵 友之 氏小俵 友之 氏

日本テラデータ株式会社

Worldwide Analytics Sales

AI インダストリー・アナリティクス・シニアマネージャー

講演

「クルマの開発プロセスや関連領域におけるAI活用と将来へ向けた可能性ーAI活用に求められるデータ基盤とは」

鎌田 太郎 氏鎌田 太郎 氏

矢崎総業株式会社

AI・デジタル室

事業推進部

BPOサービスチーム リーダー

講演

「生成AI 、VLM、LLMを最大活用するためのアプローチ

―アノテーションの品質向上と、外観検査・部品検知など広い領域への応用へ向けて」

ReVision Auto&Mobilityは、変化を続けるモビリティとテクノロジーの交点で、業界発展に資するダイレクトな情報交流・人的交流の機会をウェビナーやイベント、オンラインメディア等の形で提供しています

