着る毛布であったか節電！寝時に布団がはだけても安心な「フランネル肩口あったか着る毛布」でぽかぽか快適
アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）は、フランネルニューマイヤー毛布を使った着る毛布の「フランネル肩口あったか着る毛布」を2025年11月より公式WEBショップにて発売中です。
【商品説明】
フランネル肩口あったか着る毛布(https://shop.aimedia.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000001070&search=%A5%D5%A5%E9%A5%F3%A5%CD%A5%EB&sort=)
価格：1,760円（税込み）
ふわふわで滑らかな肌触りが心地よい、フランネル素材の着る毛布。
フランネルの極細繊維が暖かい空気をたっぷり抱え込むから、布団がはだけても首まわりから肩までしっかり包み込んで体を暖めます。
エリを伸ばすと首もとまですっぽりカバー。1枚生地で軽いから就寝時の冷え対策だけでなく、ルームウェアにも。
商品概要
■適応サイズ：バスト／79～94cm、身長／154～162cm
■材質：ポリエステル100％
■原産国：中国
■JANコード：4989409105348
【会社概要】
アイメディア株式会社
アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。
所在地：広島県広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島9F
公式ホームページ :https://www.aimedia.co.jp/
【SNS】
Facebook：https://www.facebook.com/goods.aimedia
X（Twitter）：https://twitter.com/aimedia_net
Instagram：https://www.instagram.com/aimedia.official/
Youtube：https://www.youtube.com/user/aidouga
TikTok：https://www.tiktok.com/@aimedia.official
【本件に関するお問い合わせ】
アイメディア株式会社 商品部 宮田
Mail：x-kgqatwjp@aimedia.co.jp