「『とかちの森と木としごと』オンラインセミナー in 足寄町」の開催について ～大自然の中で働いてみませんか？～
北海道
「十勝（北海道）で自然を感じながら働きたい！」という方に向けて、林業の仕事や移住後の暮らしを紹介する「『とかちの森と木としごと』オンラインセミナーin足寄町」を開催します！
地元の林業マンや役場担当者が、林業の基本や足寄町での働き方を丁寧に紹介。
自然の中で働く暮らしに興味がある方、未経験者も大歓迎です！
十勝の森で新しいスタートを切ってみませんか？🌲
【開催概要】
１ 日時
令和7年12月19日(金)19時00分～20時30分
２ 内容
○足寄町の林業事業者による地元での取組,
移住生活の紹介など
○足寄町役場による町での生活、移住サポー
トに関する説明
３ 対象
自然の中で働く暮らしに興味がある方
（定員20名程度）
※北海道内外どちらからでも参加OK！
4 申込方法
令和７年12月12日（金）までに下記URL
またはＱＲコードからお申し込みください。
【ＵＲＬ】
https://www.harp.lg.jp/BUzJFpSb
【お問い合わせ先】
北海道十勝総合振興局産業振興部林務課
ＴＥＬ：0155-27-8604