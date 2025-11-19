「『とかちの森と木としごと』オンラインセミナー in 足寄町」の開催について　～大自然の中で働いてみませんか？～

北海道

「十勝（北海道）で自然を感じながら働きたい！」という方に向けて、林業の仕事や移住後の暮らしを紹介する「『とかちの森と木としごと』オンラインセミナーin足寄町」を開催します！

地元の林業マンや役場担当者が、林業の基本や足寄町での働き方を丁寧に紹介。

自然の中で働く暮らしに興味がある方、未経験者も大歓迎です！

十勝の森で新しいスタートを切ってみませんか？🌲

【開催概要】

１ 日時

令和7年12月19日(金)19時00分～20時30分

２ 内容

○足寄町の林業事業者による地元での取組,

移住生活の紹介など

○足寄町役場による町での生活、移住サポー

トに関する説明

３ 対象

自然の中で働く暮らしに興味がある方

（定員20名程度）

※北海道内外どちらからでも参加OK！

4 申込方法

令和７年12月12日（金）までに下記URL

またはＱＲコードからお申し込みください。

【ＵＲＬ】

https://www.harp.lg.jp/BUzJFpSb

【お問い合わせ先】

北海道十勝総合振興局産業振興部林務課

ＴＥＬ：0155-27-8604