「『とかちの森と木としごと』オンラインセミナー in 足寄町」の開催について　～大自然の中で働いてみませんか？～

北海道




「十勝（北海道）で自然を感じながら働きたい！」という方に向けて、林業の仕事や移住後の暮らしを紹介する「『とかちの森と木としごと』オンラインセミナーin足寄町」を開催します！



地元の林業マンや役場担当者が、林業の基本や足寄町での働き方を丁寧に紹介。


自然の中で働く暮らしに興味がある方、未経験者も大歓迎です！


十勝の森で新しいスタートを切ってみませんか？🌲


【開催概要】

１　日時


　　令和7年12月19日(金)19時00分～20時30分



２　内容


　　○足寄町の林業事業者による地元での取組,


　　　移住生活の紹介など


　　○足寄町役場による町での生活、移住サポー


　　　トに関する説明



３　対象


　　自然の中で働く暮らしに興味がある方


　 （定員20名程度）


　　※北海道内外どちらからでも参加OK！






4　 申込方法


令和７年12月12日（金）までに下記URL


またはＱＲコードからお申し込みください。


　 【ＵＲＬ】


　　　https://www.harp.lg.jp/BUzJFpSb






【お問い合わせ先】


　北海道十勝総合振興局産業振興部林務課


　ＴＥＬ：0155-27-8604