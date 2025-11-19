アイル、伸銅品の卸売を手掛ける村中金属の、鉄鋼・非鉄金属業界向け販売・在庫管理システム「アラジンオフィス 鐵王」導入事例を公開

株式会社アイル

自社開発の業務管理システムで、企業のDX推進と経営力向上を支援する株式会社アイル（本社：大阪市北区・東京都港区、代表取締役社長：岩本哲夫、東証プライム：3854）は、当社が提供する鉄鋼・非鉄金属業界向け販売・在庫管理システム「アラジンオフィス 鐵王」の、村中金属株式会社での導入事例を公開しました。

黄銅棒をはじめとする伸銅品の卸売を手掛ける村中金属は「アラジンオフィス 鐵王」を導入し、会計システム・Web請求書システムとの連携により、約7割の業務負荷を削減しました。

【 詳細情報 】

導入事例の全文は、下記URLからご覧ください。

https://aladdin-office.com/case/kouzai/muranaka-metal/

【 村中金属が導入しているシステムについて 】

・鉄鋼・非鉄金属業界向け販売・在庫管理システム「アラジンオフィス 鐵王」

https://aladdin-office.com/kouzai/(https://aladdin-office.com/kouzai/)

鉄鋼・非鉄金属業界特有の商習慣に適した機能性を備えた、販売・在庫管理パッケージシステムです。企業ごとのカスタマイズや、他システムとの連携も柔軟に可能です。

＜同社が「アラジンオフィス」と連携して利用しているシステム＞

・財務会計システム「勘定奉行クラウド」

https://aladdin-office.com/kaikei/obc/(https://aladdin-office.com/kaikei/obc/)

株式会社オービックビジネスコンサルタントが提供する、経理業務に対する豊富な機能性と使いやすさを備えた会計システムです。「勘定奉行クラウド」と「アラジンオフィス」間で仕訳データの連携が可能で、システムへの入力作業の手間解消につなげます。

・電子請求書発行システム「楽楽明細」

https://aladdin-office.com/cooperation/rakurakumeisai/(https://aladdin-office.com/cooperation/rakurakumeisai/)

株式会社ラクスが提供する、帳票をWebで発行できるクラウドシステムです。「アラジンオフィス」の伝票データを「楽楽明細」にアップロードすることで、Web上で取引先に請求書を送付でき、手作業による送付作業の負荷削減に寄与できます。





【 「アラジンオフィス 鐵王」選定のポイント 】

以前から「アラジンオフィス 鐵王」を利用している株式会社西山商店からの紹介が検討のきっかけに。

商品数や種類が多く複雑な在庫管理や、同社特有の契約管理にも対応できる点が決め手になり、導入が決定しました。

【 「アラジンオフィス 鐵王」導入後の効果 】

・転記ミスや在庫のズレが減少し、棚卸の精度が向上

手書きだった業務管理がシステム化され、転記ミスや在庫のズレが防止されるように。

年1回の棚卸も回を追うごとに誤差が減少しています。

・データ活用のしやすさが業務効率化に

以前は注文履歴を確認するのに、事務所に保管されている帳面を確認する必要がありましたが、現在はシステムから過去の注文履歴が誰でもすぐに確認できるため、作業スピードが向上。

またシステムにあるデータを担当者ごとに自由に選択して帳票が作成でき、業務効率化につながっています。

・会計・Web請求書システムとの連携により、業務負荷を約7割削減

「勘定奉行クラウド」との連携で、経理担当者や税理士のスムーズな情報共有が可能になりました。「楽楽明細」との連携では、取引先への請求書の送付がWeb上で可能になり、手作業での封入・送付作業の手間を解消。このシステム連携により、約7割の業務負荷が削減されました。

村中金属で「アラジンオフィス 鐵王」をご利用中の様子

今後もアイルは、サービスの開発・強化や、企業ごとに最適なソリューションの提案を通して、企業の業務改革や経営力の向上を支援してまいります。

【 アイルについて 】

企業の販売・在庫管理を担うバックオフィスや、ECサイト・店舗運営のバックヤードなど、企業活動の根幹となるバックサイドの業務プロセス変革を、自社開発システムで支援しています。

さらに働く人に光を当て、誰もがクリエイティブな仕事と豊かな生活を実現し、働く日々に喜びを持てる社会実現を目指し、サービス開発・強化やイベント企画に努めています。

社名 ： 株式会社アイル（東証プライム 3854）

代表者 ： 代表取締役社長 岩本哲夫

設立 ： 1991年

資本金 ： 3億54百万円（2025年7月末時点）

社員数 ： 1009人 [連結]（2025年7月末時点）

売上高 ： 192億94百万円［連結]（2025年7月期実績）

事業所 ： 大阪本社：大阪市北区 / 東京本社：東京都港区

URL ： https://www.ill.co.jp/

