株式会社スマートドライブ、オンラインミーティングゲートウェイの利用を開始

利用開始の背景

ナインアウト株式会社

近年、企業の購買プロセスは複雑化し、単一の担当者ではなく複数部門が意思決定に関与するケースが増えています。特にエンタープライズ企業を対象とした営業活動では、購買に関与する“購買グループ”全体を可視化し、適切なタイミングで関係構築を行うことが、ABM（Account Based Marketing）の成功に不可欠です。

モビリティ領域でSaaS事業を展開するスマートドライブは、法人車両を所有する企業をターゲットにした SmartDrive Fleet を提供しており、エンタープライズ企業へのアプローチを強化しています。

同社はこれまで、展示会オペレーション、キャンペーンマネジメントや代理店営業の管理・育成などで Ask One を活用し、マーケティングの効率化と商談化率の向上に取り組んできました。

新たに、オンライン商談に参加するすべての関係者の情報を自動取得して Salesforce へリアルタイムで連携する「オンラインミーティングゲートウェイ」を活用することで、オンラインで発生していた接点情報の抜け漏れを解消し、正確な顧客理解にもとづくABMの高度化を目指します。同時に、Ask One 上で最新AIモデル活用を可能にする「AIマジック」の利用も開始しており、オンライン・オフラインの両面で営業機会の最大化に取り組むことを見込んでいます。

期待する効果

オンラインミーティングゲートウェイ 概要図

・予定になかった参加者情報も含め、オンライン商談の参加者を漏れなく取得

オンライン商談では、予定になかった参加者が急遽現れたり、カメラオフで役職や名前が分からないケースが多くあります。オンラインミーティングゲートウェイは、商談に参加した全員の情報を自動取得し、情報の取りこぼしを防ぎます。

・参加者情報をリアルタイムに確認でき、商談の質と判断スピードが向上

役職・部署などの情報を商談中に即座に確認できるため、その場で適切なアプローチに切り替えることが可能になります。商談後の情報整理や登録作業に依存することなく、営業やインサイドセールスが同じ情報をもとに次のアクションを判断できます。

・取得したリード情報は即時CRM/MA/SFAへ連携され、属人化を防ぐ

商談で接点を持ったすべての人物が自動でCRM/MA/SFAに登録され、後追いの入力作業や漏れが解消されます。これにより、企業単位での一貫した顧客管理が可能になり、次の接点までのスピードも大きく向上します。

株式会社スマートドライブ事業企画部 廣松 祐弥さまよりコメント

エンタープライズ企業との商談では、複数部門が関わるため、誰がどの段階で意思決定に関与しているのかを正確に把握する必要があります。オンラインミーティングゲートウェイを導入したことで、オンライン商談で得られる情報の精度が向上し、営業とマーケティングの連携もこれまで以上に取りやすくなりました。SmartDrive Fleet の提供価値をより確実にお届けできるよう、今後も Ask One を戦略的に活用していきたいと考えています。

オンラインミーティングゲートウェイの利用方法

オンラインミーティングゲートウェイは、Ninout が提供するAIインターフェース「Ask One」「CREATIVE SURVEY」「Fan Fan Fan」のユーザー企業様にAIマジックのオプションとしてご利用いただけます。本サービスの活用については、下記の「サービスに関するお問い合わせ先」に個別にお問い合わせください。

（以上）

株式会社スマートドライブ 会社概要

会社名：株式会社スマートドライブ

代表者：代表取締役 北川 烈

設立：2013年 10月

所在地：東京都千代田区内幸町 2-1-6 日比谷パークフロント 19階（WeWork 内）

事業内容：ハードウェアやアプリケーション、テレマティクスサービス等の開発・提供、およびデータ収集・解析

URL：https://smartdrive.co.jp/

ナインアウト株式会社 会社概要

会社名：ナインアウト株式会社（英語表記：Ninout, Inc.）

代表者：代表取締役 石野 真吾

設立：2014年7月2日

所在地：東京都港区赤坂8丁目5-32 田中駒ビル

事業内容：あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」、顧客とブランドのつながりを強くする「CREATIVE SURVEY」、ブランドとファンの繋がりを彩る「Fan Fan Fan」の開発・提供

URL：https://www.ninout.ai

あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」

Ask Oneは、『あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない』をコンセプトに、社内外のあらゆる顧客接点における入力インターフェースを統合するAIインターフェースです。当社が培ってきた誰でも簡単に作成できるインタラクティブなフォーム機能や、Salesforceをはじめとした柔軟な外部サービス連携機能を基に、Sansan の高精度な名刺の即時デジタル化技術を搭載することで、BtoB企業におけるあらゆるタッチポイントで営業機会を逃さず商談化率・受注率・契約継続率を向上します。

・Ask One サービスサイト： https://www.ninout.ai/askone/

サービスに関するお問い合わせ先

ナインアウト株式会社 マーケティング部

Mail: mk@ninout.ai

報道に関するお問い合わせ先

ナインアウト株式会社 広報

Mail: pr@ninout.ai