クラウドエースの社員 21 名が Google Cloud Partner Top Engineer 2026 を受賞

クラウドエース株式会社

このたび 「Google Cloud Partner Top Engineer」アワードプログラムにおきまして、クラウドエース株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉積礼敏）の社員 21 名が、 Google Cloud Japan が高い技術力を持ったエンジニアを表彰するプログラムである 「Google Cloud Partner Top Engineer 2026」に選出されたことをお知らせします。

Google Cloud Partner Top Engineer は 2021 年よりスタートしました。パートナー企業に所属し、Google Cloud 認定資格 (プロフェッショナル認定資格) を保持している高い技術力を持ったエンジニアを、Google Cloud Japan にて厳正な審査の上、表彰するプログラムです。Google Cloud Partner Top Engineer の受賞カテゴリ、審査基準などの詳細については、以下のサイトをご参照ください。

Google Cloud Partner Top Engineer 2026 アワードプログラムのご案内 (https://cloud.google.com/blog/ja/topics/partners/2026-google-cloud-partner-top-engineer-award-program?e=48754805)

（2025 年 6 月 12 日に Google Cloud Japan ブログで発表）

【受賞者】

・Google Cloud Partner Top Engineer 2026 Rookie of the Year （最優秀新人賞）：1 名

※新卒 3 年以内の方で最も評価が高かった Google Cloud パートナーのエンジニアが受賞します

高橋 和真

・Google Cloud Partner Top Engineer 2026：20 名

※パートナー企業において Google Cloud の資格数、普及への貢献、案件やソリューション開発への貢献、Google Cloud ビジネスに対する情熱などの審査ポイントにおいて、高い貢献をされた Google Cloud パートナーのエンジニアが受賞します

相澤 翔一

茜 拓斗

阿部 正平

伊藤 翼

井上 聖奈

大槻 敦司

川口 ラリオス

岸本 桂

北野 敦資

小林 由暁

小堀内 志

塩瀬 悠樹

妹尾 登茂木

中瀬 秀昭

中野 拓帆

廣瀬 隆博

間瀬 真

松本 直樹

山内 よう子

渡辺 琉聖

【高橋 和真（受賞者代表）のコメント】

「このたびは Google Cloud Partner Top Engineer 2026 Rookie of the Year（最優秀新人賞）に選出いただき、大変光栄に思います。今年はとくに Google Cloud の技術を用いて、生成 AI を活用した運用保守の推進やリソース最適化に注力しました。こうした活動や知見のアウトプットを評価いただけたことを、非常に嬉しく思います。若手にも裁量を与え挑戦を歓迎するクラウドエースの文化と、チームのサポートのおかげです。生成 AI をはじめとする最先端技術をスピード感持って探求できる環境にも、心より感謝しています。この受賞に恥じぬよう、今後も Google Cloud、生成 AI の技術を駆使し、お客様のビジネス成長に貢献し続けるエンジニアを目指し、一層精進してまいります」

本プログラムは、2025 年 11 月 19 日の Google Cloud Japan の公式ブログ(https://cloud.google.com/blog/ja)で発表され、翌 20 日開催の Google Cloud Japan Partner Forum 2025 Tokyo(https://cloudonair.withgoogle.com/events/partnerforum2025-tokyo)、および 11 月 27 日開催の Partner Forum Osaka(https://cloudonair.withgoogle.com/events/partnerforum2025-osaka) において授賞式が行われます。

クラウドエースは今後も Google Cloud との連携を強化し、人材育成に取り組み、技術者育成に注力してまいります。

クラウドエース株式会社について

本社 : 東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル 26 階

代表取締役社長 : 吉積 礼敏

ウェブサイト：https://cloud-ace.jp

事業内容：クラウドエースは Google Cloud の日本トップクラスの実績をもち、海外にも複数の拠点をもつシステム インテグレーターです。クラウドの導入設計や運用・保守、システム開発、生成 AI 活用までをワンストップで提供いたします。 Google Cloud 認定トレーナーが多数所属しており、高い技術力とサービス品質で、Google Cloud プレミア パートナーとマネージド サービス プロバイダ、Google Maps Platform のパートナーにも認定されています。製造、小売、情報通信、ゲームなどあらゆる業界において 1,000 社を超える顧客をサポートしてきた知見を活かし、ビジネスの成功に直結するクラウド活用を提案いたします。

※Google Cloud 、Google Maps Platform、BigQuery、Looker は Google LLC の商標です。