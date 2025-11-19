クラウドエースの社員 8 名が 2025 年の Google Cloud Partner All-stars を受賞

クラウドエース株式会社

このたび 、クラウドエース株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉積礼敏）の社員 8 名が、「Google Cloud Partner All-stars」に選出されたことをお知らせします。

Google Cloud Partner All-stars は 2022 年よりスタートしました。デリバリー エクセレンス、マーケティング、セールス、ソリューション エンジニアリングにくわえ、2025 年からは AI によるイノベーションというカテゴリも追加され、パートナーのイノベーションへの献身と卓越性へのコミットメントを讃えるプログラムです。

審査基準などの詳細については、以下のサイトをご参照ください。

2025 年の Google Cloud Partner All-stars の受賞者を表彰(https://cloud.google.com/blog/ja/topics/partners/2025-google-cloud-partner-all-stars/)

（2025 年 11 月 18 日に Google Cloud Japan ブログで発表）

【受賞者】

猿木 大介

吉田 彩音

岡田 壮司

越川 恭吾

中川 知紘

長谷川 泰佐

鈴木 南美

前田 昌宏



【吉田 彩音（受賞者代表）のコメント】

「2 年連続での Google Cloud Partner All-stars 選出、大変光栄に存じます。とくに今年は生成 AI が注目を集めるなか、Google Cloud を活用し、AI とデータを組み合わせることで、お客様のビジネス成長を共に実現できたことを嬉しく思います。 若手でも臆せず挑戦できる社風と、それを支えるチームのおかげで日々成長を実感しています。 今後も良きパートナーとして、お客様のビジネス変革を共に実現できるよう、一層邁進してまいります」

本プログラムは、2025 年 11 月 18 日の Google Cloud Japan の公式ブログ(https://cloud.google.com/blog/ja/topics/partners/2025-google-cloud-partner-all-stars/)で発表され、翌々日の 20 日開催の Google Cloud Japan Partner Forum 2025 Tokyo(https://cloudonair.withgoogle.com/events/partnerforum2025-tokyo)、および 11 月 27 日開催の Partner Forum Osaka(https://cloudonair.withgoogle.com/events/partnerforum2025-osaka) において授賞式が行われます。

クラウドエース株式会社は今後も Google Cloud との連携を強化し、人材育成に注力してまいります。

クラウドエース株式会社について

本社 : 東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル 26 階

代表取締役社長 : 吉積 礼敏

ウェブサイト：https://cloud-ace.jp

事業内容：クラウドエースは Google Cloud の日本トップクラスの実績をもち、海外にも複数の拠点をもつシステム インテグレーターです。クラウドの導入設計や運用・保守、システム開発、生成 AI 活用までをワンストップで提供いたします。 Google Cloud 認定トレーナーが多数所属しており、高い技術力とサービス品質で、Google Cloud プレミア パートナーとマネージド サービス プロバイダ、Google Maps Platform のパートナーにも認定されています。製造、小売、情報通信、ゲームなどあらゆる業界において 1,000 社を超える顧客をサポートしてきた知見を活かし、ビジネスの成功に直結するクラウド活用を提案いたします。

※Google Cloud 、Google Maps Platform、BigQuery、Looker は Google LLC の商標です。