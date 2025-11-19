内田理央「飛行機で宇宙人に会いました」“飛行機で会った謎の少年が…猫になって帰ってきた！？”内田理央が語る“未知との遭遇”とは？『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』#5

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年11月18日（火）夜11時より都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの冠番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』#5を放送いたしました。

『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、この世にあるかどうかわからない、真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショーです。

11月18日（火）放送の#5では、“現在地とこれからに迫る宇宙ロマンSP”と題し、昨今観測される謎の天体や月開発の裏にある覇権争い、そして宇宙人の可能性という定番かつ奥深いテーマを都市伝説的視点で深掘り。ゲストには小木博明(おぎやはぎ)、内田理央、呂布カルマが登場し、なかでも「宇宙人に会ったことがある」と語る内田の告白がスタジオを驚きで包みました。

■「宇宙人に会いました」内田理央が語る“宇宙人と同じ目”を持つ猫との出会い

“宇宙人”についての話題では、女優・モデルとして活躍する内田理央が「実は7年ほど前、飛行機で宇宙人に会ったことがあるんです」と告白。番組冒頭でも「4日前までハワイにいたんですけど、古代文字が刻まれた岩を見に行った時、マネージャーが突然泣き出して“岩の声”を話し始めたんです…」と不思議な体験を語るなど、並々ならぬ“引き寄せ体質”を披露していた内田。宇宙人と遭遇した状況について「1人でビジネスクラスに乗っていたら、小さな親子連れが乗ってきて、その男の子の目がとにかく美しくて。その子が、ベルトサインが消えるたびに私のところに寄ってきてしまうので、どうしようと思いながら近くで目を見たら、この世に見たことがないような目をしていたんです」と振り返り、言い難い感覚に襲われたことを語ります。その後、自宅に戻った内田は「見てはいけないものを見てしまったかもしれない」と恐怖を覚え、“視える人”に連絡。するとその人物に「青い服の、前髪ぱっつんの男の子？」と見た目をそのまま当てられ、さらに「それ、宇宙人だよ」と断言されたと語り、スタジオはどよめきに包まれます。

さらに驚きの後日談が。これまで猫に興味がなかったものの、ある日たまたま見かけた保護猫の写真に「私が助けなきゃ」と強烈に惹かれたと言う内田。母親や友人に写真を見せると、何かを感じ取ったのか「この猫はやめておけ」と軒並み反対されたものの、最後は周囲の反対を押し切って猫を引き取ることにしたと言います。その後、同じ写真を“宇宙人を視た人”に見せたところ、「留まってくれ。この猫の目はあの時の宇宙人の目と同じだよ。同じ人物だよ」という返答が。まさかの繋がりにスタジオは騒然とします。

続けて、引き取った当時の保護猫の写真を見せながら「視える友人がその後、家に来てくれて、猫と会ってくれたんですけど、その時には『もう消えていた』って言っていて。今はもう、目を見ても全然怖くないんです」と話し、緊迫の空気の中「今は普通の猫です」と締め括った内田に、呆気に取られるスタジオの面々。ハワイでの水着写真に、普通の猫の写真と次々とプライベート写真を公開した内田に、小木から「普通の猫ちゃん見せてくれたんだ（笑）」「もう“インスタ”じゃん！」という鋭いツッコミが飛び出し、衝撃体験の恐怖から一転、スタジオに笑いが巻き起こりました。

■「UFOを撮影しました」 内田理央、宇宙人の次はUFOに遭遇！？

さらに番組で行っている超能力者を育成するプロジェクト「プロジェクトE」のコーナーで、UFOコンダクター・岡本雅之氏と候補生たちがUFOの引き寄せに挑戦したVTR が流れた場面では、内田が「実は5日前にハワイでUFOを見たんです」と切り出し、「まだあるの！？」と再びスタジオがザワつく展開に。

内田は「ハワイで船に乗っていた時、周りが“UFOだ！”って騒ぎだして」「同じ場所に10分くらいいて、急に消えたんです」と語りその時撮影した映像を披露。映像には、一定の位置で動かず、時折“グニョグニョ”と不思議な動きを見せる謎の光が映し出され、一同はたちまちくぎ付けに。Naokimanは「これすごいじゃん！」、サーヤも「さっきのVTRより全然すごい！（笑）」と興奮の声をあげます。

その後、月刊ムー編集長・三上丈晴氏は「ハワイは、軍事施設が近くにある場所も多く、発光体や飛行体の目撃が多い」と語り、「これが宇宙人のものかは別にして一般に知られていないような飛行物体……もしかすると新兵器のデモンストレーションの可能性もあります」と分析。すると内田は、「そっちの方が怖いですね……」とゾッとした表情を浮かべながらつぶやき、スタジオには一瞬、息を飲み込むような沈黙が流れました。

数々の宇宙現象に専門家とともに迫った本放送。『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』#5は「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

（#5見逃しURL：https://abema.go.link/7Ggd1）

■ABEMA新番組 『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』 放送概要

放送日時：2025年11月18日（火）よる11時～ （毎週火曜日よる11時放送）

シーズンページ：https://abema.go.link/exYKU

#5視聴ページ：https://abema.go.link/7Ggd1

出演者：

Naokiman、サーヤ、笹崎里菜

＜#5ゲスト＞

小木博明(おぎやはぎ)、内田理央、呂布カルマ

＜闇の解説員＞

野村泰紀、佐々木亮、三上丈晴