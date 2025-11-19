元ゴールドマン・サックスでワールドクラスの投資家、“田中渓”が語るビジネス番組 interfm『Beyond K-point』のポッドキャストが、Apple Podcast「2025年ベスト」に選出！

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

月曜早朝に“思考の習慣”を生み出した番組が、Apple Podcast「2025年ベスト」に選出！

2025年1１月、Apple Podcastが発表した「2025年ベスト」において、

interfm（東京89.7MHz／横浜76.5MHz）の人気番組『Beyond K-point』（DJ：田中渓）が、

2025年を代表する10本のPodcast番組の1つとして選出されました。

ゴールドマン・サックスに17年間勤務し、退職ニュースが米「ブルームバーグ」で世界配信された投資家・田中渓。現在は投資会社責任者として数千億円を運用するワールドクラスの投資家が、自身の経験・哲学・生活のリアルを語るこの番組は、2025年、Apple Podcastビジネス部門で現在第1位、総合でも第5位を記録。

ビジネス、ライフスタイル、習慣術を横断した独自の視点が多くのリスナーに支持され、

“今いちばん聴くべき知的ビジネス番組”として高い評価を受けてきました。

SNS上でも、投資家・起業家・クリエイターなど多くのインフルエンサーが「この番組は聴くべき」「知的で刺激的」と投稿。Podcastという音声メディアの中で、“人間味のある知性”を感じさせる番組として存在感を高めており、今回の「2025年ベスト」選出につながりました。

Apple Podcast「2025年ベスト」特設ページ：

https://podcasts.apple.com/jp/collection/2025%E5%B9%B4%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88/id195223?fcId=6754396482&mt=2(https://podcasts.apple.com/jp/collection/2025%E5%B9%B4%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88/id195223?fcId=6754396482&mt=2)

田中渓氏からのコメント

Apple Podcastの2025年ベストの一つに『Beyond K-Point』が選出されたとのこと、大変光栄です。

未経験のパーソナリティが4月から手探りで始めた『Beyond K-Point』。

「K点を超える」という番組名に込めた思いのとおり、僕自身が自分の枠組みや限界を超え、番組と共に成長していくことを目指していました。

そのプロセスをリスナーひとりひとり、そして番組スタッフやラジオ局のみなさまが温かく見守ってくれたおかげで、このような結果をいただくことができました。

番組は僕自身が、ラジオ・Podcastというものを一から学びながら、企画、構成、選曲、ゲスト招聘、スポンサー開拓まで、手作業に近い形で作ってきました。

ラジオ・Podcastは未経験でしたが、「パーソナリティになりたい」と熱望していた期間は20年。その思いが届いて心から嬉しいです。

これからもリスナーの人生を豊かにする情報をお届けしながら、僕自身も成長して、K点のその先を目指して参ります。

過去紹介したトピック：

・ゴールドマン・サックス証券に入社したプロセスと、特殊なプライベート生活の紹介

・世界と戦う投資家と「走る」習慣化の関係

・おそらく21回挫折した「英会話」の習慣術

・投資を始めたい人のために、自分がはじめてのインデックス投資と不動産投資した時の話

・田中渓のAI活用方法。いくつかのAIの使用状況と、具体的な使い方とは――

現金の価値が目減りするインフレトレンドにあって、世代・性別を問わず、現代人になければならないスキルになっているのが「投資」を使った資産形成術。そのために必要な土台「生活の習慣化」を座標軸に、多彩なゲストを招いて、さまざまなトピックをテーマにクール＆ホットなトークを展開します。

「百獣の王」と呼ばれる武井壮さんを招いた際にはルーティーン、頂上を経験したアスリートのメンタル、この先目指すチャレンジなどについて語っていただきました。

元ゴールドマン・サックス証券の先輩で、『君のお金は誰のため』（東洋経済）などを著した作家の田内学さんには、世間では「謎」とされるゴールドマン・サックスの入社エピソード、仕事内容を。さらには「作家」という道を歩んだ理由、様々な分野での公演会などのお話を伺いました。

お金に囚われない「兆人」投資家の番組『Beyond K-point』、今後もどうぞご期待ください！

▼レギュラー番組概要

放送局：interfm（東京 89.7 MHz 横浜:76.5 MHz）http://www.interfm.co.jp/

放送日時：毎週月曜日5:10～6:00（50分番組）

※12月より5:00スタートに拡大決定！

番組名称：Beyond K-point

放送形態：収録番組

ＤＪ：田中渓

公式H P：https://www.interfm.co.jp/kp

番組メール：k-point@interfm.jp

▼番組podcast

AuDee:

https://audee.jp/program/show/300010645

Apple Podcast:

https://podcasts.apple.com/jp/podcast/beyond-k-point/id1818271357

Spotify:

https://open.spotify.com/show/4Hkfzuzp0KBohPB9aMSDXz

■ＤＪプロフィール

田中渓（たなか けい）

1982年横浜出身。上智大学理工学部物理学科卒業。在学中に学科首席として表彰を受ける。同大学院に進学し、卒業後はスタイリッシュなプロダクトを生み出すＳＯＮＹへの就職を夢見るも、堅実なメーカー勤務の人生がぼんやりと見えてしまったため外資系の世界を目指し始める。米国ロサンゼルスで、選抜された２４人を対象に毎年開催されるビジネスセミナー「CVS Leadership Institute」に参加。個人優勝、チーム優勝を果たす。ゴールドマン・サックス証券株式会社に内定し、2007年に新卒として入社。ゴールドマン・サックス退社後は、より少数精鋭の投資会社にて勤務。同社の不動産投資の責任者を務めた。現在は、投資会社責任者として数千億を運用。

Xアカウント：＠KeiTanaka_Radio

