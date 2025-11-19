【愛知県豊田市】豊田市×あいち豊田農業協同組合×Green Carbon株式会社の3者で「農業版カーボンクレジット創出の取組普及に関する連携協定」を締結しました！

豊田市調印式の様子（左から太田稔彦豊田市長、石川尚人あいち豊田農業協同組合組合長、大北潤Green Carbon株式会社代表取締役）

2025年11月14日（金）、豊田市は、温室効果ガス削減などの「環境価値」を数値化し、企業間などで取引できる仕組み「カーボンクレジット」の創出による、環境負荷の低減に取り組むことを目的に、あいち豊田農業協同組合及びカーボンクレジット創出販売事業を展開するGreen Carbon株式会社（本社：東京都千代田区）と、「農業版カーボンクレジット創出の取組普及に関する連携協定」を締結しました。

今後は協定に基づき、第4次豊田市農業基本計画（https://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/gyoseikeikaku/sangyo/1007610.html）に掲げる「環境にやさしい農業の推進」や、ゼロカーボンシティの実現に向けて、環境負荷低減の取組を広げていきます。

協定に基づく主な取組について

カーボンクレジットの創出を実現するため、J-クレジット「水稲栽培における中干し期間の延長」※1や産学官連携では国内初となる間断かんがい（AWD）※2の実証実験等を通して、農業分野における温室効果ガスの排出量を削減するとともに、カーボンクレジットの販売による農家所得の向上につなげます。

また、生成したクレジットは豊田市内の事業会社に紹介・取り次ぎをすることで、クレジットの地産地消に向けた取組を実施していきます。

※1 水稲栽培において「中干し（水田の水を一時的に抜いて土を乾かす作業）」の期間を通常より７日間延長することで、メタン排出量を減らし、その削減量をクレジットとして認証できる仕組みのこと。クレジットの売買により、農家が副収入を得ることができる。

※2 水田に水を張る「湛水」と水を抜く「落水」を交互に繰り返す水管理方法のこと。常に水を張り続けるのではなく、一定期間ごとに水を抜いて土壌を乾かし、その後また水を入れるサイクルを行うことで、メタン排出量が減る。

