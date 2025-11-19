AI動作解析アプリ「MYoACT（マイオアクト）」「Unlimitedプラン特別キャンペーン」開始のお知らせ

株式会社ORGO

株式会社ORGO（本社：北海道札幌市、代表取締役：薦田典佳）が運営するAI動作解析アプリ「MYoACT（マイオアクト）」は、利用者増加に伴い、期間限定で Unlimited分析プランを年間プラン（100クレジット）と同価格で提供する特別キャンペーン を開始いたしました。

Unlimited(無制限)プラン特別キャンペーンについて

通常、動作解析の利用回数に応じて追加クレジットが必要となりますが、今回のキャンペーンでは Unlimitedプランを、年間プランと同価格で利用可能 です。

これにより、日々の業務で大量の分析を必要とするユーザー様も、クレジット残高を気にすることなく、無制限でMYoACTをご活用いただけます。

本キャンペーンは 2026年3月までの期間限定となります。

利用方法

Unlimitedプランのご利用は、下記のステップで完了します。

- 公式サイトよりMYoACTに無料登録- アプリ内からUnlimitedプランを特別価格で購入

無料で登録する :https://www.myoact.com/MYoACT公式サイトへ移動します

施策の背景

MYoACTは現在、スポーツ、リハビリテーション、コンディショニング、映像制作など、多様な業界からご利用いただいています。

ユーザーの増加と「もっと自由に使いたい」という声を受け、

回数制限を気にせず利用できるUnlimitedプランを、より手に取りやすい価格で提供することを決定しました。

注意事項

MYoACT（マイオアクト）基本情報

- 本キャンペーンは予告なく変更または終了する場合があります- Unlimitedプランは個人・法人を問わずすべてのユーザーが対象です- クレジットの譲渡・換金はできません

アプリ名：MYoACT（マイオアクト）

ジャンル：AI動作解析アプリ

プラットフォーム：Web

推奨ブラウザ：Chrome最新版、Safari最新版

対応言語：日本語、英語

公式サイト：https://www.myoact.com/

株式会社ORGOについて

バイオメカニクスのリーディングカンパニーとして、筋骨格動作解析システムの研究開発・社会実装を主な事業としています。研究成果を軸とした専門アプリケーションの開発、SDKとしての提供を通して、主に医療・ウェルネス・スポーツ業界の課題解決を目指しています。

所在地：札幌市中央区大通西18丁目2-7 アジエステート大通西プラザ2階

代表者：薦田典佳

設立：2020年8月7日

Webサイト：https://orgo.co.jp/