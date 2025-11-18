【無料オンライン】BIツールの導入を検討されている企業の担当者に向け、Tableau活用セミナーを2025/12/10(水)・2026/1/14(水)に開催

フロッグウェル株式会社

昨今DX化の流れも活発化し、組織に様々な変化が求められるようになりました。その一環として、BIツールの導入を検討している企業さまも増えているかと思います。しかし、「Tableauについて調べてみてもイマイチよく分からない。。」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

そこで今回のセミナーでは、BIツール「Tableau」とはどんなツールなのか、Tableauで出来る分析や業務効率化、活用方法や導入事例など、Tableauについて弊社サービスとともに詳しくご紹介いたします。

データ分析やビジュアル化を取り入れることは、日々の業務や経営戦略を考えるうえで非常に役に立ちます。

以下のような悩みを抱えている方の参考になる内容です。

蓄積されたデータを活用できていない

エクセル等での管理に限界を感じている

BIツールに興味があるけどよくわからない

データによる科学的経営を行いたい

業務の効率化を進めたい

社内で情報の共有をしたい

ペーパーレス化を進めたい

顧客情報の見える化をしたい

データのビジュアル化を実現したい

＜セミナーの概要＞

◆セミナータイトル

『【無料・オンライン】はじめてのTableauセミナー！ BIツールの基本と支援方法をお伝えします！』

◆開催日時

2025/12/10(水)16:00～17:00

2026/1/14(水)16:00～17:00

◆対象者

データによる科学的経営を行いたい方

業務の効率化を進めたい方

社内で情報の共有をしたい方

ペーパーレス化を進めたい方

顧客情報の見える化をしたい方

データのビジュアル化を実現したい方

◆プログラム概要

前半：Tableauのご紹介

後半：Tableau導入でで何ができ何が改善するのか、当社のサービスと導入事例

◆開催場所

オンライン

◆料金

無料

