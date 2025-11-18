昨年に続き、iDAアンバサダーが「JASPAセールスプロフェッショナル資格」を取得

ワールド・モード・ホールディングス株式会社

株式会社 iDA（アイ・ディ・エー、以下iDA / 本社：東京都渋谷区、代表取締役 堀井 謙一郎） は、日本プロフェッショナル販売員協会（以下JASPA）が実施した「第4回 JASPAセールスプロフェッショナル資格試験」に当社アンバサダー1名が合格し、2025年11月4日（火）に開催された授与式で資格認定証を授与されたことをお知らせいたします。

写真左より：iDA代表取締役 堀井謙一郎、iDAアンバサダー 立花冴香さん

JASPAセールスプロフェッショナル資格について

JASPAは、販売員の社会的地位向上を目的に、国内外のファッション、時計宝飾、百貨店などの企業約70社が参加し2016年6月に設立され、販売職の長期的なキャリア形成をサポートする活動を推進しています。

プロフェッショナルとして求められる４つの基本要素（知識・マインド・教養・技能）がバランスよく一体化している人材、すなわち、お客様との関係を維持、発展させる過程で継続して高い業績を上げられる人材を、JASPAでは「セールスプロフェッショナル」と定義しています。そのような人材の育成とともに、資格取得を通じて販売職の方々に「プロフェッショナルであることへの誇りと自信」を持っていただくことを目指し、販売職としてのスキルを評価する資格制度 「JASPAセールスプロフェッショナル資格」 を創設しました。本資格試験において、1次・2次試験および論文の審査をすべてクリアした合格者に資格を授与しています。

【第4回 JASPAセールスプロフェッショナル資格 試験概要】

- 1次試験（筆記）：商品/販売知識、教養の2科目- 2次試験（ミステリーショッピング）：受検者1人に対し、別の調査員によるミステリーショッピングを2回実施。セリングスキル、コミュニケーション＆応対マナー、購買意欲、再来店意向の4つの観点から調査。- ミニ論文：あらかじめ設定されたテーマについて800字程度にまとめ出願時に提出。- 合格基準：1次試験：2科目平均140点以上（70％）が合格最終合否判定：1次試験、2次試験、ミニ論文の結果から各分野の重要度を勘案し３領域の加重平均値（100点満点）を算出。評価調整員会で検討の結果、３領域の加重平均70点(70％)以上が合格。

日本プロフェッショナル販売員協会（JASPA) https://jasp-association.jp/

iDAアンバサダー1名が合格。11月4日に資格授与式が開催。

４回目となる今年は、応募者28名のうち、18名が本資格試験に合格。iDAのアンバサダーからも1名がセールスプロフェッショナルの資格を取得しました。

11月4日（火）にオンワード樫山を会場に開催された授与式では、（株）オンワード樫山 常務執行役員 山口淳也氏、（株）大丸松坂屋百貨店 執行役員人財開発部長 千代達洋氏 、ルイ・ヴィトン ジャパン（株） ヴァイス プレジデント人事/総務/サステナビリティ 神取真一氏が、来賓を代表して合格者の皆様へお祝いの言葉を贈られました。そしてJASPA事務局長 清水洋延氏、ファクツ・リサーチ（株）の増田啓子氏による試験経緯と第2次試験（ミステリーショッピング）統括に続いて、合格者へ資格認定証とバッジが授与されました。授与式の最後には、JASPA代表理事のエマニュエル・プラット氏より合格者の皆様へ、お祝いのビデオメッセージがパリから寄せられました。

合格者と来賓による記念撮影

メッセージ

第4回JASPAセールスプロフェッショナル資格試験 合格者iDA横浜支店 アンバサダー 立花冴香さん

15年ほど販売職に携わってきた中で、その成果を形として残したいと思い、資格試験に挑戦しました。ファッション検定の参考書をもとに学習し、ディスプレイ、素材、カラー、サイズなど総合的に復習をする貴重な機会となりました。また２次試験のミステリーショッパーのフィードバックでは、お客様に親身に向き合っていた点を高く評価いただき、販売員としての思いがお客様に伝わるのだと実感しました。販売員の皆さんに、こうした資格があることを知っていただき、ぜひ挑戦していただきたいです。今回の資格取得を活かし、今後もお客様の大事な機会にしっかり向き合い、商品知識やブランドストーリーを常に学びながら、プロとして最適な提案ができるよう努めていきます。

株式会社iDA 代表取締役 堀井謙一郎

このたび、iDAアンバサダーの立花さんが「JASPAセールスプロフェッショナル資格」を取得されたことを心より嬉しく思っています。販売職としての専門性が評価される試験に合格し、セールスプロフェッショナルとして認定されたことは、お客様の期待に応えるために日々努力を重ねてこられた成果です。販売員の皆さんが学びを実務や成長の機会として活かし、誇りを持って活躍しながら長期的なキャリアを築いていけるよう、iDAはこれからも全力でサポートしてまいります。

株式会社iDA について https://www.ida-mode.com/(https://www.ida-mode.com/)

1999年3月創業。ワールド・モード・ホールディングスのグループ企業であり、ファッション・ビューティー業界を中心にクライアントニーズに応じて人材紹介、派遣、教育、店舗運営などトータルメニューでサービスを提供。求職者のキャリアプランやライフスタイルに沿った提案を行い、年間約1800人の社員転籍等を実現しています。