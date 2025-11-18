アイレット、Akamai とパートナー契約を締結

アイレット株式会社

システム・アプリケーションの開発、グラフィック・UI/UX デザイン制作からインフラの構築・運用までをワンストップで提供するアイレット株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩永充正、以下 「アイレット」）は、アカマイ・テクノロジーズ合同会社（本社：東京都中央区、職務執行者社長：日隈 寛和、以下「Akamai」）とパートナー契約を締結したことを発表します。本契約により、アイレットは企業のマルチクラウド戦略を支援するパートナーとして、既存の主要クラウドプラットフォームに Akamai のクラウドコンピューティングサービスを組み合わせた最適なインフラ構成を提案し、国内企業のクラウドパフォーマンス最適化とビジネス加速に貢献してまいります。

■背景と目的

近年、企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）が加速する中、お客様クラウドの利用は単一プロバイダーへの依存から脱却し、各クラウドサービスの強みを活かしたマルチクラウド戦略へと移行しています。特に、コスト最適化、パフォーマンス向上、ベンダーロックイン回避を目的とした、戦略的なマルチクラウド活用が求められています。

Akamai は、従来の主要サービスである CDN（コンテンツデリバリーネットワーク）に加え、現在の主力プラットフォーム「Akamai Cloud」を通じて、ネットワーク、サイバーセキュリティ、および高性能コンピューティングサービスを包括的に提供しています。これにより、同社のビジネスドメインはクラウドインフラ全域へと戦略的に拡大し、市場における新たな価値創出を目指しています。

Akamai Cloud は、4,400以上のエッジ PoP と25以上のコアリージョンを持つ世界最大級の分散エッジネットワーク上で提供されるクラウドコンピューティングサービスです。従来の集中型クラウドで高額になりがちなデータ転送費用（エグレスコスト）を大幅に削減し、高性能かつ低遅延でグローバルにサービスを展開したい企業のビジネスの推進をを支援します。

この度のパートナー締結により、アイレットは Akamai が持つこれらの競争優位性の高いプロダクトのうち、コンピューティング分野を中心に協業を推進します。主要なクラウドサービスと Akamai のクラウドを組み合わせることで、各クラウドの強みを最大限に活かしたマルチクラウド環境を構築し、特に高額なネットワーク料金（エグレスコスト）に悩むお客様に対し、最適なソリューションを提供してまいります。

■本提携で提供する主なプロダクトと価値

アイレットは、マルチクラウド戦略の一環として Akamai が提供する全プロダクトを取り扱いますが、特に以下の3つの主要領域に注力して顧客への提案を強化します。

- コンピューティングサービス： 高性能 GPU を含む柔軟なコンピューティングリソースを提供- CDN（コンテンツデリバリーネットワーク）： コンテンツの高速かつ安定的な配信を実現- セキュリティ WAF（Web Application Firewall）： 高度なセキュリティ対策を提供

アイレットは、マルチクラウドアーキテクチャの設計・構築・運用における豊富な実績を活かし、Akamai の強みである「ネットワーク料金の安さ」と「コンピューティング領域の高性能 GPU」を、お客様が既に利用している主要クラウドプラットフォームと戦略的に組み合わせたマルチクラウド構成を提案します。これにより、ゲームや VOD、ストリーミングなど、ネットワーク転送量がボトルネックとなっている顧客に対し、各クラウドの特性を最大限に活用したコスト削減とインフラ最適化を実現します。

■ アカマイ・テクノロジーズ合同会社 職務執行者社長 日隈 寛和様からのコメント

アカマイ・テクノロジーズ合同会社は、クラウド領域において強力な専門知識と実績を持つアイレット株式会社様との新たなパートナーシップを心より歓迎いたします。



本パートナーシップにより、お客様のビジネス変革と安全なクラウド活用をさらに加速させ、柔軟かつ持続可能なデジタル基盤の構築を共に支援してまいります。



Akamai は、AI の未来を見据えたクラウドプラットフォーム「Akamai Inference Cloud」をはじめ、エッジからクラウドまでをつなぐ先進的なインフラを提供しています。こうした取り組みと本パートナーシップを通じて、AI 時代にふさわしい高速・安全・スケーラブルなクラウド環境を実現し、企業の「オンラインライフの力となり、守る」ことに貢献していきます。

■アイレット株式会社 代表取締役社長 岩永 充正のコメント

この度、アカマイ・テクノロジーズ合同会社 様とリセラーパートナー契約を締結し、マルチクラウド戦略における新たなパートナーシップを開始できることを心より歓迎いたします。



絶え間なく変化するクラウドサービス市場において、企業のクラウド環境がコスト面・パフォーマンス面で常に最適な状態を維持することは困難になっています。中でも VOD やストリーミングといった成長市場では、高額なエグレスコストが、お客様の成長を妨げる深刻な課題となっています。Akamai Cloud は、これらの課題に対し、従来の集中型クラウドの常識を覆す「分散型クラウド」という革新的な解決策を提供します。



アイレットは、主要クラウドにおける構築・運用実績があります。ここに Akamai の高性能コンピューティングとネットワークコスト優位性を加えることで、お客様に真に最適化されたマルチクラウド環境を提供できます。本協業を通じて、日本企業がコストの制約なく本質的なサービス開発とビジネス加速に注力できる環境を実現し、マルチクラウド時代における戦略的なインフラ選択の新たな選択肢を提示してまいります。

【Akamai について】

Akamai は、オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。当社の市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームによって、あらゆる場所でエンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を利用いただけます。Akamai のフルスタック・クラウド・コンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたプラットフォームで高いパフォーマンスとコストを実現しています。多くのグローバル企業が、ビジネスの成長に必要な業界最高レベルの信頼性、拡張性、専門知識を提供できる Akamai に信頼を寄せています。詳細については、akamai.com/ja(https://www.akamai.com/ja) および akamai.com/ja/blog(https://www.akamai.com/ja/blog) をご覧いただくか、X(https://twitter.com/Akamai) や LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/akamai-technologies) で Akamai Technologies をフォローしてください。

【アイレット株式会社 会社概要】

会社名：アイレット株式会社 https://www.iret.co.jp/

設立 ：2003年10月

所在地：東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー7階・24階（7階受付）

代表者：代表取締役社長 岩永充正

資本金：7,000万円

主要株主：KDDI Digital Divergence Holdings株式会社

事業内容：

・クラウドを活用したシステム、スマホアプリの開発・運用

・UI/UX デザイン制作

・クラウド設計・構築、運用保守からセキュリティまでサポートする自社サービス「cloudpack」

の提供

・KDDIグループと連携したDX・クラウド開発推進



