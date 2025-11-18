【Spotfire導入事例】進工業株式会社、Spotfireを採用

ＮＴＴコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社

NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：稲葉 秀司、以下NTTコム オンライン）がジャパン・ディストリビューターを務めるCloud Software Group, Inc.のSpotfireが進工業株式会社に採用されました。

進工業株式会社様

Spotrire導入事例 進工業様 :https://www.nttcoms.com/service/TIBCO/case/susumu/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=251118_Spotfire_release

Spotfireの導入背景

世界トップレベルの品質を誇る「薄膜抵抗器」を製造する進工業株式会社は、より安定的に精度の高い薄膜抵抗器を提供していく中で、以下の課題を抱えていました。

- Excelなどを使っていたため、データの相関を見るような高度な分析ができていなかった- 多様な形式のデータを分析できる形に整えなければならず、前処理に時間がかかっていた- より安定的に質の高い製品を作るため、より精緻なデータ分析が必要だった

これらの課題を解決し、良品率の向上や生産効率改善のためにSpotfireを導入いただきました。

Spotfire導入による効果- データの相関関係が見えるようになり、より高度かつ精緻な分析ができるようになった- データの深掘り分析が簡単にできるようになり、分析・思考の質が高まった- データが瞬時にグラフに変換されるため、資料づくりの生産性が圧倒的に向上した- 精緻なデータ分析ができるようになり、製品の良品率が大幅に向上した

進工業株式会社様からのエンドースメント

生産本部 小浜工場 技術部 M氏

膨大なデータが処理できるというところも魅力だと思っています。Excelにすると数千行、数万行になるようなデータでも、短時間で見やすい形に加工してくれます。自力では到底できないような処理があっという間にできてしまい、ものすごいインパクトだと感じました。

＜進工業について＞

社名： 進工業株式会社

事業内容： 電子部品の製造・販売

創立： 1964年7月

資本金： 1億円

URL： https://www.susumu.co.jp/

＜ビジュアルデータサイエンスツール「Spotfire」について＞

ビジュアルデータサイエンスツール「Spotfire(R)」は、データの読込みから前処理・可視化・統計解析・共有までをワンストップでカバーし、高度なデータサイエンティストからビジネスの現場まで、組織全体でのデータ活用を実現するデータ分析ツールです。

あらゆる種類のデータに接続・結合し、AIによるデータの前処理支援と、適切なビジュアライゼーションのレコメンドにより、全てのデータを瞬時に可視化・俯瞰できます。また、ビジュアル分析、統計解析、機械学習を用いた予測分析、ロケーション分析、ストリーミング分析など様々な分析を使いやすいUIで実施でき、データサイエンティストの分析業務を大幅に効率化します。製造業では、品質向上・歩留まりの改善を実現するために、データサイエンティストの分析結果をテンプレート化し、ダッシュボードとして現場に展開。現場のエンジニアが探索的データ分析を行うプラットフォームとして活用されています。詳しくはこちらからご覧ください。

Spotrireについて :https://www.nttcoms.com/service/TIBCO/products/spotfire/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=251118_Spotfire_release

＜NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューションについて＞

NTTコム オンラインは、企業のデジタライゼーションを、データ活用とテクノロジーの提供を通じて支援するソリューション・パートナーです。企業のデータ課題に応え、進化し続けるデジタライゼーションをご支援するために「あらゆるデータをリアルタイムに連携、統合、解析」するソフトウェアとしてグローバルに高い実績を持つTIBCOおよびSpotfireのデータ解析・統合プロダクトをジャパン・ディストリビューターとしてご提供しています。

名称： NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社

所在地： 〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目5番1号 大崎センタービル

代表者： 代表取締役社長 稲葉 秀司

URL： https://www.nttcoms.com/

＜Cloud Software Group, Inc.について＞

Cloud Software Group, Inc.は、現代の企業にミッションクリティカルなソフトウェアを提供しています。Cloud Software Groupは、TIBCO、Spotfire、Citrix、NetScaler、その他のビジネスユニットで構成され、世界中の1億人以上のユーザーが、プライベート、パブリック、マネージド、ソブリンクラウド環境において、進化、競争、成功できるよう支援しています。Cloud Software Group, Inc.のデータ、オートメーション、インサイト、コラボレーションに関するソリューションの活用方法については、こちらをご覧ください。

URL： https://www.cloud.com/

※TIBCOおよびSpotfireは、米国およびその他の国におけるCloud Software Group, Inc.およびその子会社の商標または登録商標です。本書に記載されているその他の製品名および会社名は、それぞれの所有者の財産であり、識別のために記載されています。

