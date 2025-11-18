話題書『読むだけでグングン頭が良くなる下ネタ大全』（堀元見）のスピンオフ漫画が爆誕！！　部活×青春×下ネタ「超知的！しもねた部」11月25日より連載開始決定！

株式会社新潮社

今年5月に刊行されて話題を呼び、現在8刷と大反響の『読むだけでグングン頭が良くなる下ネタ大全』（新潮社刊）のコミカライズがついに始動します。

漫画を担当するのはSNS等で人気の漫画家・福岡太朗さんで、タイトルは「超知的！しもねた部」。第一話では主人公の女子高生・小林ひよりが同級生との出会いをきっかけに、知的下ネタ世界の深淵をのぞく様子が描かれます。

福岡太朗「超知的！しもねた部」カット

原案となっている『読むだけでグングン頭が良くなる下ネタ大全』の著者であり、漫画の監修も務める堀元見さんは、

「知的下ネタ本」というだけでも意味不明なのに、それを女の子たちの部活マンガにしたという意味不明の二乗みたいな作品で最高です！

「しもねた部」の少女たちが織りなす超知的な会話、皆さんぜひお楽しみください！

とコメント。

連載はWeb総合文芸誌「yomyom」(https://www.bookbang.jp/yomyom)に掲載され、第1話は11月25日（火）に公開予定となっています。

■ 著者紹介

原案：堀元 見（ほりもと・けん） 『読むだけでグングン頭が良くなる下ネタ大全』

1992年生まれ。北海道出身。慶應義塾大学理工学部卒。専攻は情報工学。作家とYouTuberのハイブリッドで、知的ふざけコンテンツを作り散らかしている。YouTubeチャンネル「ゆる言語学ラジオ」で聞き手を務める。著書に『教養悪口本』（光文社）、『言語オタクが友だちに700日間語り続けて引きずり込んだ言語沼』（バリューブックス）など。

漫画：福岡太朗（ふくおか・たろう）

1986年生まれ。福岡県北九州市出身。

ジャンプ＋「超異世界転生譚デウス・エクス・マキナ」で商業デビュー。その後「純情戦隊ヴァージニアス」で連載獲得。他作品は「初恋転生にアデスゴッデス」(COMIC FUZ）、「おんなのこのけんをてにいれた」(電撃G'sコミック)など。

過去にTwitterで存在しない妻とのラブラブ日記を描き「このまま描き続けたら精神に異常をきたしますよ」というDMをもらい、少しだけ傷ついたことがある。好きなラスボスはネオエクスデス。

■ 原案：堀元見『読むだけでグングン頭が良くなる下ネタ大全』

ホモ・サピエンスの陰茎に骨がない理由とは？

コーンフレークは性欲を抑えるために開発された？

「正常位」の名には人類史が宿っている？

アリストテレス、ルソー、フロイト、ガンディー、正岡子規……歴史に名を残した偉人、医学者、科学者たちは飽くなき探究心と勇気ある実験により、性科学に関しての知見を蓄えてきた。それら下ネタの〈総合知〉に、著者ならではの多角的な考察を加えた賢者の書、ここに完成――。

【タイトル】読むだけでグングン頭が良くなる下ネタ大全

【著者名】堀元見

【発売日】2025年5月14日

【造本】四六判

【定価】1,650円（税込）

【ISBN】978-4-10-356291-7

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/356291/