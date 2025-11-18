結婚相談所で結婚した夫婦は「いい夫婦」になれたのか？結婚後の満足度を2,000名以上に調査！【結婚相談所ツヴァイ大規模調査アンケート】

株式会社ZWEI

国内最多の成婚数を誇る株式会社IBJのグループ会社である株式会社ZWEI（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋爪 みずほ）の「ツヴァイ婚活研究所」は、11月22日の「いい夫婦の日」に先立ち、全国の20代～50代の既婚男女2,070名を対象に「出会い方による成婚後の満足度の違い」に関する調査を実施。調査結果をまとめた「成婚“その後”白書」を作成・公開しました。ここに、結果の要旨をご報告いたします。

1.【最大の発見】成婚後の満足度、「結婚相談所」が「職場」「アプリ」を抑え第2位！

「いまの結婚生活に全体として満足しているか」という問いに、「そう思う（計）」と回答した割合を出会い方別に見ると、1位は「学校・サークル」(75.2%) でした。注目すべきは、「結婚相談所」が71.4%で第2位にランクインした点です。これは、「趣味・イベント」(67.9%)、「マッチングアプリ」(67.7%)、「職場・仕事関係」(67.2%)、「友人・家族の紹介」(67.1%) といった他の出会い方をすべて上回る結果です。

結婚相談所は、最初から結婚を真剣に見据えて出会うため、価値観やライフプランをしっかりすり合わせられることが、結婚後の満足感につながっていると分析しています(見出し5参照)。

2. 結婚後の満足度は高いのに……出会い方に対する周囲の偏見は、マッチングアプリと結婚相談所がダントツ！

「出会い方に対する周囲の偏見を感じたことがあるか」という問いに対して「偏見を感じたことがある」と回答した割合は、「マッチングアプリ」(52.8%) に次いで、「結婚相談所」が42.6%で第2位となりました。「学校・サークル」(20.6%) や「職場・仕事関係」(21.4%) と比べ、「マッチングアプリ」と「結婚相談所」の二つの出会い方は周囲からの偏見を感じた人が多く、成婚後の高い満足度と、世間一般のイメージとの乖離が明らかになりました。

3.出会い方を問わず、結婚を決めた最大の理由は「愛情・人柄」

なぜ結婚相談所での結婚に偏見が根強いのでしょうか。 それは「条件だけで結婚相手を決める、冷たい出会い」という先入観があるからだと考えられます。実際、結婚相談所を利用した人自身でさえ、利用前は36.8%が「ビジネスライクで冷めていそう」と感じていました。

しかし、実際に成婚した人の現実は異なります。「結婚を決めた最大の理由はどちらに近いか」と尋ねたところ、「結婚相談所」で出会った夫婦も、64.6%が「愛情・人柄」が決め手だったと回答しました。

これは「相談所以外」の出会い（67.8%）と比べても、わずか3.2ポイントの差しかありません。出会いのきっかけが「条件」であったとしても、最終的な結婚の意思決定は、他の出会い方と同様に「愛情・人柄」に基づいて行われている実態が明らかになりました。

4.【結婚後の実感】「“条件マッチ”以上の相性・愛情がある」相談所利用者は約6割

「条件」から始まった出会いは、結婚後に「愛情」を実感しにくいのでしょうか。「“条件マッチ”以上の相性・愛情がある」と実感している人の割合を比較したところ、「相談所」で出会った人は59.8%にのぼり、「相談所以外」（49.9%）を約10ポイントも上回る結果となりました。

また、「自分たちの結婚は情緒的つながりがある」という回答も、「相談所」(53.1%) が「相談所以外」(51.7%) と遜色ない結果となっています。

「冷たいイメージ」とは裏腹に、当事者たちは出会い方に関わらず、むしろ相談所の方がより強く「条件以上の温かい実感」を得ていることが確認できました。

5.【結婚相談所の高い満足度の背景は？】「すり合わせ」と「対話の質」が幸福度を支える

結婚相談所での出会いが「結婚後の満足度」が高い背景には、合理的な「すり合わせ」のプロセスがありそうです。

婚活中に重視した項目として、結婚相談所利用者は「相談所以外」の人と比べ、「キャリア観」(＋7.8P)、「家事・育児観」(＋7.0P)、「経済基盤」(＋7.2P) といった、将来の生活設計に直結する項目をより重視する傾向が見られました。

多くの結婚相談所では仲人が間に入り、条件面のすり合わせを行います。そのため、他の出会い方と比べて、重要項目を重視することに繋がり、結果として高い満足度に繋がっているのではないでしょうか？

ツヴァイ婚活研究所 所長 落合大 コメント（まとめ）

われわれ結婚相談所では、今でも「条件だけで結婚して、本当に幸せになれるのか？」というイメージで語られることが多く、長年の課題でした。

しかし、今回の調査で、結婚後の満足度は「学校・サークル」に次ぐ2位と、結婚相談所の出会いであっても非常に高い満足度となることが分かりました。また、出会い方にかかわらず、結婚の決め手となるのは「条件」よりも「愛情・人柄」であるという、世間のイメージとは異なる結婚後の実像も確認できました。この点を明らかにできたことは、大きな意義があったと考えています。

また、「結婚の幸福度」は出会ってから結婚するまでの「期間の長さ」では決まらないことも興味深い結果です。実際に、満足度トップ2となったのは、プロセスが「最遅」の学校・サークルと、「最速」の結婚相談所でした。

11月22日の「いい夫婦の日」を機に、婚活のにおける出会い方選びの一助になれれば幸いです。

【 調 査 概 要 】

■調査名：ご自身に関するアンケート

■調査手法：インターネットリサーチ

■調査時期：2025年9月12日(金)～2025年9月16日(火)

■調査対象：全国の20代～50代の既婚男女

■有効回答数：2,070 サンプル

※本調査では、サンプル数130未満の「お見合い（仲人/親族/知人）」「その他」は分析から除外しています。

※調査結果の数値は小数点第2位以下を四捨五入している為合計で100％にならないことがあります。

成婚“その後”白書概要

ZWEI（ツヴァイ）は、「結婚相談所は“結婚できない人の最後の砦”ではないか？」「条件だけで決める、情緒的なつながりの薄い結婚だろう」といった世間のイメージと、実際に幸せに卒業していく多くの会員様を見てきた実績とのギャップから、「結婚相談所の結婚だと幸せになりにくいのか？」という疑問を長年抱いてきました。

成婚数No.1だからこその知見に基づき、「結婚後も幸せが続くことが重要である」という視点から、既婚男女2,070名を対象に「出会い方」がその後の「結婚のリアル（満足度・安心感）」にどう結びつくかを分析した「成婚“その後”白書」を発表します。

世間が抱く「イメージ」と当事者の「リアル」とのギャップを可視化し、これから結婚を考えるすべての人にとってのヒントとなるような内容をお届けします。

成婚その後白書 目次

