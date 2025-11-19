Creaform、米国とメキシコにISO 17025 認証校正センターを開設。それと同時に、新しいPerformance Check キットでサービスインフラを強化。

アメテック株式会社 クレアフォーム事業部

2025年11月18日ケベック州レヴィ- AMETEK, Inc.のビジネスユニットであり、ポータブルおよび自動3D測定ソリューションのグローバルリーダーであるCreaformは本日、HandySCAN 3Dのラインナップ、EVO Series、BLACK Series、およびMAX Series向けにISO 17025認証校正サービスを行うことが可能な、新たなサービスセンターを2ヶ所開設することを発表しました。メキシコのヌエボ・レオン州モンテレイと米国ペンシルベニア州エクストンに開設される新しいセンターは、米国およびメキシコのCreaformユーザーが現地でISO認証の校正サービスを受けられるようになり、機器輸送の遅れやダウンタイムを低減できます。

ISO認証対応製品１. HandySCAN BLACKシリーズとEVOシリーズ

ISO 17025認証の校正サービスは、認定機関の独立監査人によって照査・承認された試験プロトコルによって裏付けられています。顧客はそれぞれの品質管理システムに合致する校正証明書を取得できるようになり、国をまたぐ輸送の煩雑さも回避できます。

オペレーションズ兼カスタマーサービス担当副社長であるデイヴィッド・ガニエは、次のように述べています。「この新たなサービスの開始は、顧客がISO認証の校正をより利用しやすくするための大きな一歩です。現地に合った高品質のサポートサービスを提供するという弊社のたゆまぬ努力、そして、究極の顧客体験を提供できるよう、顧客の期待を超えることへの集中的取り組みを一層強化するものです」

ISO認証対応製品２. HandySCAN MAXシリーズとMetraSCAN BLACKシリーズ

これらの新たなサービスセンターは、機器の信頼性および保守サービスの提供を強化するための Creaform の幅広い戦略の一環です。世界中で17ヶ所のサービスセンターと4ヶ所の高度な修理センターを有する Creaformは、ユーザーにより良いサービスを、より近くで提供すべく拠点を拡大し続けます。

以下に実施予定の計画をご案内します。

- 2025年末：米国およびメキシコのサービスセンターで、HandySCAN 3D EVO Series、BLACK Series、およびMAX SeriesのISO 17025認証校正サービスの提供を開始。- 2026年初め：HandySCAN 3D EVO Series、BLACK Series、およびMAX SeriesのISO 17025認証校正サービスを世界のほぼすべてのサービスセンターにまで拡大し、グローバル規模で展開。- 2026年半ば：ISO 17025認証校正サービスの対象を、MetraSCAN 3Dおよび HandyPROBE にまで拡大。- 2026年秋：R-Series（ロボット搭載型）のユーザーといくつかの戦略ユーザーに対し、使用現場での校正サービスの提供を可能に。

新たなサービスセンターに加え、Creaformは Performance Check Kit（パフォーマンス チェック キット）の提供を開始します。このキットは、Creaformのユーザーが現場でシステムの信頼性を直接検証できるよう設計された新たなアクセサリーキットです。Creaform.OSソフトウェアプラットフォームにシームレスに統合されたこのシンプルかつユーザーフレンドリーなキットをご利用いただくことでユーザーは以下を行えます。

Creaformの Performance Check Kit（パフォーマンスチェックキット）- お使いの機器をCreaformのサービスセンターに返送することなく、いつでもシステムの暫定的なチェックが行える。- 直観的なガイド付きワークフローで、機器のパフォーマンスチェック報告書を自主的に生成できる。- 自己証明による校正証明書が得られる（非ISO 17025）。- ダウンタイムゼロで、システムの信頼性を継続的に確認が可能。

これらの世界規模の計画や新キットの投入は、ユーザーのニーズにあわせて改変された校正オプションプランや健全性リモートチェックなど、今月から新しくなったCreaformのカスタマーケアプランの重要なアップデートと合致するものです。

今回の米国およびメキシコの新たなサービスセンター、Performance Check Kit、またはカスタマーケアプランのアップデートについての詳細は、Creaformまでご連絡ください。

【Creaformについて】

寸法検査の未来を形作ってきた20年にわたる確かな経験に支えられるCreaformは、顧客の求める測定を実現するべく、最先端の3Dソリューションでサポートします。ハードウェア、ソフトウェアの幅広いポートフォリオを取り揃え、3Dスキャン、リバース・エンジニアリング、品質管理、非破壊検査、製品開発やMROなどの作業を通して、ユーザーがじかに革新を体験することを可能にします。自動車、航空宇宙、製造、重工業、石油・ガス、発電、消費者製品、研究・教育といった様々な業界の何千人もの専門家たちが、Creaformと共に「革新が形になる」のを目の当たりにしています。

カナダ国ケベック州レヴィに本社を構えるCreaformは、世界26ヶ所に事務所を置き、世界中に100社以上の販売パートナーネットワークを通して、85ヶ国以上で事業を展開しています。Creaformが関係を築き、比類ない顧客サービスを提供できるのは、これらのネットワークがあるからです。Creaformは、様々な魅力的なニッチ市場に製品を提供し、工業技術ソリューションをリードする、年間売上高70億ドルのグローバルリーダーであるAMETEK, Inc.のビジネスユニットです。

※当報道資料は、2025年11月18日（現地時間）にCreaform Inc. （本社:カナダ・ケベック州レヴィ）が発表したプレスリリースの抄訳です。

https://www.creaform3d.com/ja