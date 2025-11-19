究極の二択！「学園黙示録 H.O.T.D.」新作ゲームでスイカ派？ピーチ派？キャンペーン開催！

ＣＴＷ株式会社

CTW株式会社は、G123の最新ゲーム『学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD DAY 0（#HOTDZero）』にて、「究極の二択 スイカ派 or ピーチ派」キャンペーン を開催中です。

勝者サイドには特別な報酬を！紳士たちに送る大投票キャンペーン開催！

事前登録受付中の新作ゲーム『HOTDZero』の公式SNSにて、「スイカ派」or「ピーチ派」を決める投票キャンペーンを開催中。

投票期間終了後は、結果に応じて「スイカ派」「ピーチ派」をモチーフにした特別なイラスト公開やプレゼントキャンペーンをお届け予定です。

【参加方法】

Step1 ゲーム公式LINE(https://lin.ee/U5qBxgP)と友だち登録

Step2 LINEメニューから投票開始

Step3 スイカ派 or ピーチ派 を選択して投票完了

【開催期間】

本情報公開～先行プレイイベント開催 まで

【景品】

投票数と得票結果に応じた「特別なイラスト」の配布キャンペーン

キャンペーンに参加してAmazonギフト券をゲットしよう！

さらに、投票後にSNSでシェアするとWチャンス！

LINEで投票後に表示される専用ハッシュタグのついたシェア投稿をした方の中から、抽選 5名様にAmazonギフト券10,000円分 をプレゼントします。

【景品】

抽選で5名様にAmazonギフト券10,000円分

ゲーム基本情報

ゲームタイトル：学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD DAY 0

ジャンル：RPG

価格：無料 (ゲーム内アイテム課金制)

対応言語(予定)：日本語、英語、繁体字、韓国語

■TVアニメ『学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD』とは？

原作：佐藤大輔×原作・作画：佐藤ショウジによる人気漫画のアニメ化作品。

藤美学園は、たった一人の侵入者-＜奴ら＞によって地獄の坩堝と化した！

＜奴ら＞は人を襲い、喰らい、新たなる＜奴ら＞を生みだし学園を席巻。

悪魔の世界と化した学園内で、小室孝と幼馴染の宮本麗、親友の井豪永は、一時避難する。

しかし、麗をかばい＜奴ら＞に噛まれた永は＜奴ら＞と化してしまう・・・・

残された二人は、他の生き残り、級友の高城沙耶、平野コータ、剣道部主将・毒島冴子、校医の鞠川静香と合流。

学園を脱出する決意を固める！彼らに生きのびる術はあるのか！？

■G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)とは？

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/games/all?lang=ja)サービスです。

公式サイト：https://g123.jp/?lang=ja

■CTW株式会社について

NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/?lang=ja)（ジーイチニサン）」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 ： CTW株式会社

所在地 ： 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 ： 佐々木 龍一

設立 ： 2013年8月

資本金 ： 1億円

事業内容： プラットフォーム事業

URL ： https://ctw.inc/

(C)佐藤大輔・佐藤ショウジ/KADOKAWA/H.O.T.D.製作委員会

(C)CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。