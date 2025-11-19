家庭の余った電力「とちょう電力プラン」で買取り開始

東京都

「とちょう電力プラン」の供給事業者決定・卒FIT家庭の募集開始のお知らせ

～自家消費されなかった電気を都有施設へ～

東京都は、2050年に、CO2排出実質ゼロに貢献する「ゼロエミッション東京」の実現に向け、都有施設で使用する電力の再生可能エネルギー100%化を目指しています。

そのため、都内のご家庭の太陽光発電で発電された卒FIT電力※1を含む再生可能エネルギー100％の電力※2を一部の都有施設で活用する、「とちょう電力プラン」を実施しています。

事業の概要（イメージ図）

令和7年度事業について

令和７年度事業における卒FIT電力の買取を下記のとおり募集いたします。

〇供給事業者

出光興産株式会社

〇募集開始

令和７年11月19日（水曜日）から

〇買取り期間

令和７年12月の検針日から令和８年12月の検針日前日まで

〇買取り価格

11円/kWhで出光興産株式会社が買取り

〇買取り量

17,000kWに達し次第終了（約5,000件のご家庭分）

〇お申込み

出光興産 とちょう電力プランお客様センター

フリーダイヤル：0120-267-019

※フリーダイヤルをご利用になれない場合：03-5527-0928

（通話料有料）

【受付時間】9:00～17：30（12月29日～1月3日を除く）

WEB申込：https://denki.idemitsu.com/kt/tocho/

※１ 卒FIT電力

固定価格での買取り期間（住宅用太陽光発電の場合10年間）が終了した電力（2019年11月以降、順次買取り期間終了）

※２ 再生可能エネルギー

太陽光・風力・地熱・中小水力・バイオマス等のCO2を排出しないエネルギー源