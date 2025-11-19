ルクミーの保育AI(TM)「すくすくレポート」が特許を取得

ユニファ株式会社

保育AI(TM)を中心としたテクノロジーの力で保育や子育てに関する社会課題を解決するユニファ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：土岐泰之、以下「ユニファ」）が提供するルクミーの保育AI(TM)プロダクト「すくすくレポート(R)」は、「保育業務における成長記録簿作成支援システム」として、この度特許を取得したことをお知らせします。

今回特許を取得した「すくすくレポート(R)」は、保育現場でルクミーのサービスを通じて日々収集される写真やテキストデータといった記録を活用し、こどもの成長を効率的かつ客観的にAIで整理およびレポートとして作成するサービスです。ルクミーは、今後も可視化されたデータなどから保育者の業務負荷軽減を支援し、保育者がこどもの育ちと向き合う「時間」と「心」のゆとりの創出に貢献していきます。

1．背景

こども家庭庁は「こども政策DXの推進に向けた取組方針2025」の中で、デジタル技術の活用が保育施設の事務負担を軽減し、政策の質の向上につなげることを基本方針として掲げています※1。一方、人手不足が課題となっている保育業界では、保育士資格を持ちながらも社会福祉施設などで働いていない潜在保育士が111万人にものぼり※2、保育現場の労働環境改善は引き続き重要な課題であると言えます。

膨大な書類業務の中でも、毎月や期ごとの成長記録の作成、膨大な記録の中から個別園児の様子を思い出す作業は、保育者にとって大きな時間的・心理的負担となっていました。

「すくすくレポート(R)」は、保育現場における写真やデータがこどもの成長に活用しきれていないなどの課題に対し、こどもの育ちをレポートなどで可視化することで、過去の記録が未来の育ちに活きる循環を生み出します。「すくすくレポート(R)」は、保育者がこどもの育ちを正確に把握し、「質」の高い保育の実現をサポートすることなどを目的に開発されました。

※1：「こども政策DXの推進に向けた取組方針2025について(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/6cfab22c-d2bf-4dd1-81ea-49308519ac3a/c84318d1/20250707_councils_kodomo_seisaku_DX_6cfab22c_09.pdf)」（こども家庭庁、2025年6月）

※2：「保育士・保育の現場の魅力発信に関する取組について(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/6615aa32-376c-41c7-aba3-85eaaebead0d/40259406/20241202-councils-hoikujinzai-6615aa32-05.pdf)」（こども家庭庁、2024年11月）

2. 今回取得した特許について

保育業務の効率化と保育の「質」の向上に貢献する中核技術として、以下の特許を取得しました。

■ 保育業務支援技術（特許第7761967号）※2025年10月21日

- 登録発明の名称：保育業務における成長記録簿作成支援システム- 概要：保育者が保育総合ICTサービス「ルクミー」の写真や連絡帳、日誌などに日々記録したデータから、AIが画像認識やテキスト化を通じて必要な情報を自動で整理・収集し、園児（もしくはクラス）別の成長レポートを自動生成できる技術

■ 主な活用領域

- 書類作成業務の短縮- - 書類作成の時間や負担が軽減され、保育者の「時間」と「こころ」のゆとりを創出- 保育の「質」の向上に貢献- - データに基づき客観的なAIレポートを活用することで、主観だけでは捉え切れなかった内容を把握し、保育者同士でのこどもの成長に関する気づきを共有しやすい環境を創出- 保護者エンゲージメントの強化- - こどもの日常を客観的に明確に伝えることで、保護者とのさらなる信頼関係の深化をサポート

「すくすくレポート(R)」は先月2025年10月に正式提供を開始し、先行利用施設の募集開始から約5か月で600施設以上の申し込みを突破しました。

今後もルクミーは、本技術を通じてこどもの育ちや保育を支援することで、保育者のさらなるやりがいの創出に貢献していきます。

3. 「すくすくレポート(R)」について

保育者は、こどもの成長を日々個別記録や写真などで記録し、保管しています。平均すると園児1人あたり3ヶ月で約2万字の書類が記録され、その量は短編小説1冊分。また、園児1人あたりの写真記録は3ヶ月で600枚以上となり、畳に並べると4畳分もの量になります※。

※保育施設における一般的な文章量から算出した概算値（自社調べ）



「すくすくレポート(R)」はAI機能と共に、これらの膨大な過去の記録から、指定した期間ごとのこどもの成長を要約したり、写真の中から印象的な出来事を可視化します。また、膨大な写真の中からクラス全員分の記録を手間なく探すことも可能です。2025年3月10日に先行利用施設の募集を開始し、約5か月で600施設以上の申し込みがありました。

本機能により、保育者の記録を遡って探すといった作業負担を軽減し、より保育の本質に集中できる時間を生み出すことができます。こどもの夢中になっている遊び、保育の中にある成長の過程やこども一人ひとりの個性を見つけやすくなり、保育者同士の対話や自身の保育の振り返り、次の保育目標設定にも役立てられます。また、作成したレポートは保育計画や要録にも活用できます。

※すくすくレポート(R)はユニファの登録商標です。

「すくすくレポート(R)」サービスの詳細などは以下よりご覧ください

https://lookmee.jp/hoikuai/sukusuku-report.html

以下より、動画でもご視聴いただけます

4．ルクミー「保育AI(TM)」について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zIYrzfarirI ]

ユニファが提供するルクミーの『保育AI(TM)』機能では、連絡帳・おたよりなどの文章作成を支援する『たよれるくん』や保護者に共有される写真にこども達が偏りなく撮影されているかのチェックを支援する『ばらつきチェック』といった機能を提供しています。

これらにより、保育者は事務作業の負担を軽減し、こどもたちと向き合う時間や心の余裕を増やすことができます。また、保護者には、より丁寧な情報共有が安心感と信頼を高めることにつながります。

また、2024年10月からはこども家庭庁の「こども・子育て分野における生成AI利用実証団体公募要領」に基づき、岩手県北上市、神奈川県横須賀市、東京都狛江市の保育施設において、生成AI技術を活用した実証実験を開始しています。

ルクミーの『保育AI(TM)』サービスを利用しても、「機械的になる」「冷たい保育になる」という心配は、ありません。いつもそばでこどもたちを見守ってくれている保育者の想いがあるうえで保育が成り立ちます。その保育者の思いを『保育AI(TM)』サービスがアシスタントとして細かなことをサポートし、こどもたちとの時間を生み出すお手伝いをしてくれます。

今まで園とともに、全国47都道府県の施設の保育者と伴走してきたルクミーが生み出した『保育AI(TM)』サービスと保育者の想いをかけ合わせた保育メソッドがあります。ルクミーは『保育AI(TM)』サービスで、人の温かみをしっかりと体現できる保育を実現し、愛があふれる・こどもにより寄り添う保育をめざします。

『保育AI(TM)』サービスの詳細などは以下よりご覧ください。

https://lookmee.jp/hoikuai/

5．ルクミーおよびユニファについて

■ 保育総合ICT「ルクミー」とは ＜https://lookmee.jp/(https://lookmee.jp/)＞

保育者の業務は、こども達の登降園管理やお昼寝（午睡）時の見守り、保育日誌や保育計画の作成、保護者や自治体へ提出する書類作成、保育者のシフト管理まで、非常に多岐にわたります。

「ルクミー」シリーズは、登降園状況や検温、睡眠、食事、排便などのデータや、ルクミーフォトで撮影した写真を自動で集約し、帳票や連絡帳へ自動転記します。また、ルクミー午睡チェックにより、センサーが体動を検知、アプリが体の向きを自動記録します。ルクミー午睡チェックは、業界シェアNo.1※1を獲得しています。「ルクミー」シリーズにより、保育関連業務をDX（デジタル・トランスフォーメーション）し、業務負荷の大幅な削減を実現し、保育者の心と時間のゆとりの創出を目指します。また、創出できた時間によって保育者にとって重要なこどもと向き合う時間を増やし、写真ドキュメンテーション作成機能の提供により、保育者同士でこどもたちの成長に関する気づきをさらに共有しやすい環境を作り、豊かなコミュニケーションを増やします。これらを通じて、保育者のやりがいの創出や保育の質の向上にも貢献します。これまでの「ルクミー」シリーズ導入数は累計20,000件超であり、約70の自治体へ導入されています※2。

※1：デロイト トーマツ ミック経済研究所「ミックITリポートMonthly」2023年10月号「午睡チェックセンサー市場における有力ベンダーの導入実績比較分析」より。2022年度における累計センサー出荷台数、累計利用園児数、累計導入施設数それぞれで一位を獲得。https://mic-r.co.jp/micit/(https://mic-r.co.jp/micit/)

※2：2024年9月時点（自社調べ）



■ ユニファ株式会社 ＜https://unifa-e.com/(https://unifa-e.com/)＞

ユニファは、保育・育児関連の社会課題解決を目指す“Childcare-Tech”領域のスタートアップです。「家族の幸せを生み出す あたらしい社会インフラを 世界中で創り出す」をパーパス（存在意義）に、保育AI(TM)を中心とした最新のテクノロジーを活用した保育総合ICTサービス「ルクミー(R)」を開発・提供しています。「スマート保育園(R)・スマート幼稚園(R)・スマートこども園(R)」構想を通じて、子育てしながら働きやすい豊かな社会作りに貢献しています。2017年にStartup World Cup初代チャンピオンに選出をはじめ、これまでに著名なアワードを複数受賞している他、2021年にJ-Startup 、2023年10月にはJ-Startup Impact に選定されています。また、2023年2月に設立された一般社団法人こどもDX推進協会の理事も務めています。2025年8月には、経済産業省主催の「日本スタートアップ大賞2025」にて「審査委員会特別賞」を受賞しました。

※スマート保育園(R)・スマート幼稚園(R)・スマートこども園(R)はユニファの登録商標です。



■ 会社概要

会社名： ユニファ株式会社

代表取締役CEO： 土岐 泰之

設立： 2013年

所在地： 東京都千代田区永田町2-17-3 住友不動産永田町ビル 1F

企業URL： https://unifa-e.com/