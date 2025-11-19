TalentX、「ＨＲカンファレンス2025 秋」にて特別講演実施

株式会社TalentX

株式会社TalentX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：鈴木 貴史、証券コード：330A、以下「当社」）は、2025年11月28日（金）「ＨＲカンファレンス2025 秋」（主催：日本の人事部「ＨＲカンファレンス」運営委員会 後援：厚生労働省）にて特別講演を行うことをお知らせいたします。本講演では、当社取締役・細田亮佑が「採用マーケティングの最前線 タレントプールを構築し、関係を深め、採用につなげるコミュニケーション設計」をテーマに登壇いたします。尚、本講演は多数お申し込みをいただき、定員に達したため、受付を終了いたしました。多くの皆さまから寄せられた関心と期待に心より感謝申し上げます。

ＨＲカンファレンスは、人事担当者、経営者、マネジャーなど、全国のビジネスリーダー約2万人が一堂に会し、人と組織に関するあらゆるテーマで、学び、考え、語り合う日本最大級のHRオンラインイベントです。人材獲得競争の激化する中、候補者との関係を資産として蓄積し、長期的にアプローチしていく「採用マーケティング」の重要性が高まっています。本講演では、これまで累計1,000社を超える企業の「採用マーケティング」を支援してきた当社が、タレントプール、キャリア登録、アルムナイなどの候補者データ蓄積から、関係構築、採用につなげるコミュニケーション設計など、潜在的な候補者を採用につなげる施策についてお話しします。

当日ご参加いただけなかった企業様で、「採用マーケティング」にご関心をお持ちの際は、ぜひ当社までお気軽にお問い合わせください。



■お問い合わせ先

株式会社TalentX TEL／03-4500-2007 Mail／support@talentx.co.jp



■講演概要

日 時：11/28(金)13:50 -14:40

タイトル：採用マーケティングの最前線

タレントプールを構築し、関係を深め、採用につなげるコミュニケーション設計

URL：https://jinjibu.jp/hr-conference/202511/program.php?sid=4551



■講演者プロフィール

取締役 細田 亮佑／2012年パーソルキャリア（旧インテリジェンス）入社。2018年TalentX創業時に取締役として参画。 MyRefer事業のマーケティング部門を統括。 2023年、取締役タレントアクイジション本部長としてセールス＆マーケティング及びパートナーセールス等の新規営業部門を統括。

■採用DXプラットフォーム「Myシリーズ」について

「Myシリーズ」は、企業の採用活動をマーケティングに変革する採用DXプラットフォームです。業界・企業規模問わず、簡単にリファラル採用を導入・活性化できるリファラル採用サービス「MyRefer」、過去つながりのあった採用候補者データを蓄積し、AIを活用してアプローチする採用MAサービス「MyTalent」、ノーコードで自社の採用メディア・コンテンツを制作できる採用ブランディングサービス「MyBrand」を、ひとつのIDでシームレスに利用可能とし、採用マーケティングを一気通貫で支援します。2025年9月末時点で、日本の時価総額上位50社のうち40％以上（※）の企業に導入されております。

（※2025年9月末時点の東証プライム上場企業の時価総額ランキングをもとに算出）



【会社概要】

社 名：株式会社TalentX（証券コード：330A）

所 在 地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-8 神楽坂プラザビルG階

代 表：代表取締役社長CEO 鈴木 貴史

設 立：2018年5月28日

会社HP： https://talentx.co.jp

「Myシリーズ」サービスHP： https://mytalent.jp/