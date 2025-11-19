【 神奈川県 × eiicon 】神奈川県内最大級のイノベーションサミット『Kanagawa Innovators Day 2026』コンテンツ第一弾発表

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都文京区後楽、代表取締役社長：中村 亜由子、以下「eiicon」）は、2026年3月24日（火）に開催する神奈川県主催のイノベーションサミット『Kanagawa Innovators Day 2026（略称：KID2026 キッド2026、以下 本サミット）』内のコンテンツ第一弾を発表いたします。（運営：eiicon）

【 神奈川県 × eiicon 】『Kanagawa Innovators Day 2026 』2026年3月24日（火）11:00～

■～『Kanagawa Innovators Day 2026』開催の背景～

多様な産業と人口構造を持つ神奈川県は、全国に先駆けて社会課題と産業機会が共存する「未来の縮図」ともいえる地域です。神奈川県では、社会課題の解決を起点に新たな産業を生み出し、産業の活性化が課題解決をさらに加速させるという循環型の成長モデルを推進しています。

その中核となるのが、県独自のベンチャー支援モデル「HATSU-SHIN KANAGAWA」。今回、神奈川県が支援してきたスタートアップ・ベンチャー企業をはじめ、大企業・地場企業、自治体、投資家、金融機関、支援機関など多様なプレイヤーが交わり、共に未来を動かす新たな挑戦を生み出す場として本サミットを初開催いたします。

□『Kanagawa Innovators Day 2026』コンテンツ第一弾

●Keynote Session

業界を牽引するリーダーたちの、社会的価値が重要視される現代企業の持続的成長と価値創出の戦略のTipsが詰まったここでしか聞けないセッション。

Keynote Session１. シブサワ・コウ 0から1を創造する力

- 株式会社コーエーテクモホールディングス 代表取締役会長 兼 取締役会議長 襟川 陽一氏

Keynote Session２. AIと量子が拓くサステナブルな未来

- 株式会社東芝 代表取締役 社長執行役員CEO 島田 太郎氏

他ご登壇者

- 鈴廣かまぼこ株式会社 代表取締役社長 鈴木 智博氏

- Zip Infrastructure株式会社 代表取締役CEO 須知 高匡氏

●次年度ベンチャー支援施策セミナー及びリバースピッチ

独立行政法人中小企業基盤整備機構と県の共催による「DEEP TECH SUPPORT FESTA 2026～支援を活かす、企業とつながる、新しい挑戦の場～」として、国や自治体等が一堂に集まり、ベンチャー企業に対する支援策をご紹介。セミナー後半は大手企業によるリバースピッチが実施されます。

●「HATSU-SHIN KANAGAWA」Demo Day

社会課題の解決に取り組むベンチャー企業を対象にした個別伴走支援や、ベンチャー企業と大企業・自治体等によるオープンイノベーションの支援を受けた全27者・プロジェクトの成果発表会を実施します。

※追加コンテンツは決定次第プレスリリース、県公式サイト等にて随時ご案内します。

神奈川県が全力を挙げて支えるKID2026は、県内外のイノベーティブな“挑戦者”が交差する場です。県が取り組む社会課題の解決をテーマに、これからの世界を神奈川から変えていく革新的なビジネスプランを持つ企業からのエントリーをお待ちしています。

応募概要、テーマは下記サイトからご確認ください。（応募締切：2026年1月9日（金）13:00）

■『Kanagawa Innovators Day 2026』開催概要

イベント名 Kanagawa Innovators Day 2026 （KID2026）

開催日時・場所

●Kanagawa Innovators Day

2026年3月24日（火） 11:00～19:00（開場 10:30）

メイン会場：関東学院大学 横浜・関内キャンパス（横浜市中区万代町1-1-1）

サブ会場：YOXO BOX （横浜市中区尾上町1-6 ICON関内）

●HATSU-SHIN KANAGAWA DEMO DAY

2026年3月17日（火）、3月18日（水）13:00～19:00（開場 12:30）

会場：京セラみなとみらいリサーチセンター（横浜市西区みなとみらい3-7-1）

主催・運営 神奈川県・株式会社eiicon

参加予定 合計1,000名

参加・入場 参加自由・入場無料 ※入場には事前登録が必要です。

2025年12月31日までの早期参加登録特典として、

Amazonベストセラー（CI・M＆A部門）1位を獲得した

「実践者のためのオープンイノベーションガイドブック」をプレゼント！

（申込多数の場合、抽選でのお渡しとなります）

□本カンファレンスに関するお問い合わせ 神奈川県 KID2026運営事務局（株式会社eiicon）

・その他全般お問い合わせ Mail：kanagawa-innovators-day2026（＠）eiicon.net

※（＠）を@に変換ください。

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都文京区後楽2-2-23 住友不動産飯田橋ビル2号館 3F

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

東海支社（STATION Ai内）： 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32

静岡拠点（FUSE内）： 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F

沖縄拠点（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央1-7-8

沖縄拠点（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町18-4

事業内容：

オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」の運営

新規事業創出支援コンサルティング、オープンイノベーションに関するプロモーション支援、イベント企画・支援サービスの提供 など

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせた事業創出支援とOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数35,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

