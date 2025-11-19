採用メディア「RecUp」立ち上げのお知らせ

株式会社Delight

AIスカウトサービス「RecUp（リクアップ）」を展開する、株式会社Delight（本社：東京都、代表取締役：新井崇徳）は、企業の採用担当者向けに情報を発信する採用メディア「RecUp」の立ち上げを行ったことをお知らせします。

このメディアサイトでは、採用担当者が必要とする情報を一元的に取得できるよう、AIスカウトに関する基礎知識から実践ノウハウまで幅広く学べるコンテンツ発信を強化しました。現場の課題に寄り添った記事を継続的に公開し、最新の採用トレンドや運用Tipsをタイムリーに取得できる構成としています。

さらに、実際にRecUpを導入した企業の事例も幅広く掲載。業界・職種・課題別に多様なストーリーを集めることで、成果の出た具体的なプロセスや運用の工夫がイメージしやすく、検討時の判断材料として活用いただけます。

■採用メディア「RecUp」の特徴

採用メディア「RecUp」はこちら :https://recup.delight21.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=recup_release1. 最新の採用トレンドを一気にキャッチできる

AIスカウトの最新動向はもちろん、各ダイレクトリクルーティング媒体の特徴、SNS採用の成功ポイント、現場のよくある課題の解決策まで幅広くカバー。

“いま採用担当者が押さえておくべき情報”をまとめているため、短時間で必要な知識をキャッチアップできます。

2. AIスカウト「RecUp」導入企業のリアルな声を随時更新

導入企業様のインタビューを続々公開中。

運用前の悩みから、導入後にどこが改善されたか、成果がどう変わったかまで、現場視点のリアルな声が集まっています。

具体的な数値や成功背景もわかるため、「本当にAIで採用が変わるのか？」という疑問を解消する判断材料として最適です。

3. 採用活動にそのまま使える“実用資料”を多数公開

全30ページの「ダイレクトリクルーティングの教科書」やAIスカウトの成功事例集など、実務に直結する資料をダウンロード可能。

採用戦略の見直しや、社内提案資料としても使える内容が揃っており、採用課題の解決に役立つ“すぐ使えるナレッジ”が得られます。

「RecUp」のサービスページはこちら :https://recup.delight21.co.jp/lp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=recup_release

■期間限定の無料採用相談を実施中

現在、RecUpでは採用課題を抱える企業様向けに、「1時間の無料採用相談」キャンペーンを実施中。

専任の採用コンサルタントが、貴社の求人データや採用プロセスを分析し、

・「どの職種でAIスカウトが最も効果を発揮するか」

・「どのように採用媒体と組み合わせると成果が最大化するか」

など、実践的で即活用できる改善提案を行います。

まずは気軽に無料相談をお待ちしております。

まずは無料で採用相談に申し込む :https://recup.delight21.co.jp/lp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=recup_release

【会社概要】

社名 : 株式会社Delight

所在地 ：170-0013 東京都豊島区東池袋３丁目22-17 東池袋セントラルプレイス 3階

代表者 ：代表取締役社長 新井 崇徳

設立 ：2017年3月13日

URL : https://delight21.co.jp/

サービスサイトURL：https://recup.delight21.co.jp/

事業内容 :

AIスカウト事業

採用コンサル事業



お問い合わせ先 : info@delight21.co.jp