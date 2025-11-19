医療法人医誠会（本社：大阪市、代表者：谷 幸治）は、第217回ホロニクス公開医学講座「がんと上手に付き合うために 心をいたわるセルフケア」の開催内容をまとめた動画を、YouTubeにて公開しました。本講座は、大阪市北区南扇町のi-Mall内ヘルシーカフェ「ISEIKAI lounge さくらテラス」2階サロンで2025年10月16日に実施し、公認心理士が、がんと向き合う際に生じる心の負担や、日常生活で取り入れやすいセルフケアの工夫について分かりやすく解説しました。 動画はこちら https://www.youtube.com/watch?v=QFCCiKWuFLw

心の負担に寄り添うセルフケアと、がん患者会「さくらサロン」開催

がんは診断時や治療の節目などで心理的負担が生じやすく、心のケアが重要になります。公認心理士が「がんと上手に付き合うために 心をいたわるセルフケア」をテーマに、心の状態を理解する方法や、日常生活に取り入れやすいセルフケアの考え方を紹介しました。 講座では、不安や迷いが生じるのは自然なこととした上で、気持ちの変化に気づくことの大切さを説明しています。生活リズムの整え方や休息の取り方など、無理なく取り入れられる工夫も具体的に紹介しました。 講座後には、がん患者会「さくらサロン」を開催しました。会場では、メディカルスタッフが参加者から悩みや不安を傾聴する中、治療中の気持ちや困りごとなどを話題に話をしていただきました。また、患者さん同士が同じ場に集まり、思いを共有するきっかけとなる時間となりました。 今回の内容は30分の動画として公開しており、会場に来られなかった方も視聴できます。動画公開により、がんのセルフケアに関する学びが広く届くことを目指しています。

ホロニクス公開医学講座の詳細

「がん」という病気は、体だけでなく心にも大きな影響を与えます。がんと診断を受けたとき、 治療が始まるとき、治療の途中や終了時など、その時々で、不安やストレスを感じるのは自然な ことです。こうした心の負担は、生活のしづらさや体の不調にもつながることがあります。 本講座では、がんと上手に付き合っていくために、自分の心の状態を知り、無理なくできるセル フケアの工夫を分かりやすくお伝えしています。

目次

1. がんが心に与える影響 2. 心身の症状 3. 心のセルフチェック 4. セルフケア方法 5. まとめ

がん相談支援センター

医誠会国際総合病院では、がん患者さんをサポートする体制をさらに充実させるため「がん相談支援センター」を開設しております。がん情報をまとめた冊子の配布や、相談窓口の設置をしており、より多くの患者さんが安心して相談できる環境を提供します。 また、医療スタッフ同席のがん患者会「さくらサロン」を定期的に開催し、がん患者さんの交流、情報共有の場を提供しています。 他には、がん治療を継続しやすい環境を提供することを目的に、放射線治療・化学療法を受けるがん患者さん向けの無料送迎サービスを提供しています。 ●詳しくはこちら https://www.iseikaihp.or.jp/visit/cancer_support/index.html

医療法人医誠会

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立され、ホロニクスグループとして大阪を中心に全国で病院、クリニック、介護老人保健施設などを運営しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数1,971名の体制※で、低侵襲治療、先進・先制医療、医療DX、本格的タスクシフト・タスクシェア、中央管制システム導入に取り組み、先進的かつ国際標準の総合病院を目指しています。地域医療に貢献するとともに、2024年12月にはJCI認証を取得、国際医療ツーリズムにも挑戦します。 また、救急医療では、24時間365日の体制で3次救急を目指して救急医療を提供、必要に応じて各診療科が支援する救急医療体制をとっています。救急車6台（ドクターカー4台・救急車2台）、医師9名、看護師30名、救急救命士25名で、「断らない救急」「待たせない救急」をスローガンに、様々な救急患者さんを受入れ、重症度によって医師・看護師が同乗しお伺いする救急救命士3名体制の医誠会「病院救急」搬送システムで広域医療に取り組んでいます。※ 2025年4月現在