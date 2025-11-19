2025年10月度 派遣社員の平均時給は1,710円。今年3回目の過去最高時給更新

エン株式会社

エン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）が運営する日本最大級の派遣のお仕事探しサイト『エン派遣』（https://haken.en-japan.com/）では、サイトに掲載されたすべての職種（※）の求人情報をエリア別（※）に集計し、募集時の平均時給分析を行なっています。2025年10月度の集計結果がまとまりましたので、お知らせします。※『エン派遣』上で分類されている職種、エリア

TOPICS

概況解説

- 三大都市圏の平均時給は今年3回目の過去最高時給更新。- 高時給求人の割合が高まったオフィス系で過去最高時給を記録。- 他社との差別化で求職者のニーズに応えることが採用成功の鍵に。

2025年10月度の三大都市圏平均時給は1,710円（前月比+2円・0.1％増、前年同月比+9円・0.5％増）で、過去最高時給を更新。前年同月を上回るのは38ヵ月連続です。

オフィスワーク・事務系は、1,684円（前年同月比+23円）で過去最高を記録。時給上昇の背景には「10月開始」の募集が一段落し大手派遣会社を中心に未経験者向けの求人が減少したため、相対的に経験やスキルを要する高時給求人の割合が高まったことが挙げられます。また、人材獲得競争の激化を受け、各派遣会社が採用力を高めるために時給を引き上げる動きも、全体を上昇させる一因となっています。

営業・販売・サービス系は1,645円（前年同月比+36円）と大幅に上昇し過去2番目の高値を記録。10月に入り年末調整や確定申告に関連するコールセンター業務、年末商戦に向けた販売スタッフなど、短期かつ高時給で募集される時期的な求人が増加したことで平均時給が底上げされました。

10月開始の募集が落ち着き、各社年末年始に向けた人材募集にシフトしています。求職者にとっては時期的な求人の増加により仕事の選択肢が増えるため、自社の求人を選んでもらうための時給アップの動きは続くと考えられます。また、条件面だけでなく、働き方の柔軟性などでいかに他社と差別化を図り、求職者のニーズに応えられるかが、採用成功の鍵となりそうです。

三大都市圏 職種別平均時給は、全職種で前年同月比プラスに。

10月度のエリア別平均時給は、全エリアで前年同月比プラス。

10月度の職種別／前年同月比 時給上昇額ランキング

10月度の職種別／時給額ランキング

日本最大級。派遣の仕事に特化した求人情報サイト『エン派遣』https://haken.en-japan.com/(https://haken.en-japan.com/)

派遣で仕事を探す求職者と全国の人材派遣会社を結ぶ、日本最大級の派遣情報集合サイト。派遣で働きたい人のさまざまなニーズと、派遣会社の持つ仕事情報のマッチングを重視したサイト設計が特長です。どんな仕事情報も埋もれさせることなく、それを希望する派遣ユーザーにお届けします。

※2025年10月より職種区分を一部変更。新設・名称変更等の見直しを行ないましたが、時系列比較の継続性は確保しています。

プレスリリース ダウンロード

三大都市圏外エリアの派遣時給

