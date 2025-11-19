おそうじ本舗の家事代行サービス、「セキュリティ特化型家事代行」年末大掃除キャンペーン実施　受付期間: 2025年11月10日（月）～12月20日（土）

株式会社HITOWA

生活総合支援サービスを展開する株式会社HITOWA（本社︓東京都港区、代表取締役社長 兼CEO︓須原 清貴）が全国展開するハウスクリーニングチェーン「おそうじ本舗」は、年末の大掃除需要に応える『年末大掃除キャンペーン』を2025年11月10日（月）～12月20日（土）の期間中実施します。

「おそうじ本舗」から誕生した「セキュリティ特化型家事代行サービス」が、忙しい現代のご家庭に代わって、プロの技術と安心のセキュリティシステムで年末の大掃除をサポートいたします。

■課題:「他人を家に入れたくない」セキュリティへの不安」

家事代行サービスの利用を躊躇する理由として、「他人を家に入れたくない」「不在時のセキュリティが心配」という声が多く寄せられています。特に共働き世帯では平日日中の不在時にサービスを利用したいニーズが高い一方、防犯面での不安から利用を見送るケースが少なくありません。

■解決策:ネットワークカメラ標準装備の「セキュリティ特化型家事代行」

当社は2024年11月に、ネットワークカメラとスマートタグを基本プランに含めた「セキュリティ特化型家事代行サービス」を開始しました。不在時もスマートフォンでリアルタイムに作業状況を確認でき、当社で鍵の位置情報も即座に把握できるシステムにより、防犯面での不安を解消します。

1. キャンペーン概要

【キャンペーン期間】

- 受付期間:2025年11月10日（月）～12月20日（土）- サービス提供期間:2025年11月10日（月）～12月31日（水）

【キャンペーン内容】

- 初回ご利用のお客様:スポットプラン50%OFF（通常は42%OFF※）- スポットプラン終了後、定期プランへのお申し込みで定期サービス初回分無料

※通常割引率については小数点以下を切り捨てて表記しており、実際の割引率は42.63%となります。

※本キャンペーンの適用はこれまでスポットプランと定期プランをいずれも利用されたことがない場合に限ります。

※定期サービス初回分無料は、スポットプラン終了後、その場で定期プラン申し込みのお申し出をいただいた場合のみ対象となります。

2. 当社の家事代行サービスの特徴

【特徴１.】お客様のニーズに応えたセキュリティシステム

■定期プランはネットワークカメラを標準装備

- ご不在時もスマートフォンでリアルタイムに作業状況を確認可能（※1）- 録画機能により後からでも作業内容を確認できる安心設計（※2）- プライバシーに配慮した設置・運用ガイドライン完備

■スマートタグによる鍵管理システム

- 鍵の位置情報を本部管理画面で即座に確認- 紛失リスクを最小化する管理体制- 受け渡し履歴の記録による透明性確保

■徹底した情報セキュリティ対策

- 全スタッフの身元確認・バックグラウンドチェック実施- 個人情報保護に関する社内研修の実施

【特徴２.】柔軟なプラン設計

- スポットプラン:1回から気軽にご利用可能- 定期プラン:週1回～月2回など、ライフスタイルに合わせて選択- カスタマイズ可能なサービス内容

3. 年末大掃除の課題解決提案

【こんなお悩みを解決します】

- 仕事が忙しく年末の大掃除に時間が取れない- 高齢で大掃除の負担が大きい- 小さなお子様がいて集中して掃除できない- プロの技術で徹底的にきれいにしたい

【ご利用シーン例】

- 年末の帰省前の徹底清掃- 年始にお客様をお迎えする前の準備- 定期的な家事代行のトライアルとして

※1 ネットワーク通信料・電気料金はお客様のご負担になります。

※2 別途ご自身でマイクロSDカードの購入が必要になります。

■ サービス詳細ページ

https://www.osoujihonpo.com/kajitatsu/

■企業情報

株式会社HITOWA

所在地： 〒108-6215 東京都港区港南2‐15‐3 品川インターシティC棟

TEL： 03-6632-7700（代）FAX：03-6736-5590

URL： https://www.hitowa.com/

設立： 1997年2月

資本金： 5,000万円

事業内容：フランチャイズ事業（ハウスクリーニング、訪問鍼灸マッサージ、靴・カバンのリペア）、マーケットプレイス事業、

給食事業

代表者： 代表取締役社長 兼 CEO 須原 清貴

■カンパニー情報

株式会社HITOWA ライフパートナーカンパニー

所在地： 〒108-6215 東京都港区港南2‐15‐3 品川インターシティC棟

TEL： 03-6632-7701（代）FAX：03-6736-5591

URL： https://www.hitowa.com/life-partner/

事業内容：フランチャイズビジネスサービスの提供（「おそうじ本舗」、「KEiROW」、「靴専科」、等）

代表者： カンパニー社長 宮崎 洋平