琵琶湖汽船株式会社(本社：滋賀県大津市浜大津、社長：金澤 一徳)では、『成瀬は都を駆け抜ける』（宮島未奈著／新潮社）の発売にあわせ、12月1日（月）より、ミシガンクルーズと「成瀬あかり」シリーズのコラボレーション企画「レッツゴーミシガン」キャンペーン第4弾を開始いたします。 『成瀬は都を駆け抜ける』は、2024年本屋大賞受賞作『成瀬は天下を取りにいく』、2025年本屋大賞ノミネート作『成瀬は信じた道をいく』に続くシリーズ最終巻です。大津市膳所在住の主人公・成瀬あかりの中学生から大学生までの成長を描いた青春小説で、多くの読者の共感と支持を集めています。 当社では、運航する観光船「ミシガン」が作品に登場することから、2023年の『成瀬は天下を取りにいく』の発売以降、これまで3回にわたりコラボキャンペーンを実施してまいりました。 今回の第4弾では、「成瀬あかりシリーズ」の対象書籍をご持参のうえミシガンにご乗船いただくお客さまに、『成瀬は天下を取りにいく』『成瀬は信じた道をいく』『成瀬は都を駆け抜ける』それぞれの書影をあしらった「成瀬あかりの名言入りカード」をランダムでプレゼントいたします。 ぜひ、成瀬あかりが暮らす街、滋賀・大津へとお越しいただき、ミシガンクルーズとともに作品の世界をご体感ください。

「レッツゴーミシガン」第4弾キャンペーン 概要

１． 実施期間

2025年12月1日（月）～2026年1月31日（土）、3月8日（日）～31日（火）

２． 対象航路

大津港発着ミシガンクルーズ（ミシガン60、ミシガン90）

３． 実施内容

「成瀬あかりシリーズ」の対象書籍いずれかを持参して、ミシガンに乗船される方に、成瀬あかりの名言入り「オリジナルカード」をランダムでプレゼント！

＜対象書籍＞

・『成瀬は天下を取りにいく』単行本、文庫本、コミックス・『成瀬は信じた道をいく』単行本・『成瀬は都を駆け抜ける』単行本 ※オーディブル、電子書籍除く

成瀬本と一緒にミシガンに乗ろう！

オリジナルカード／全6種類表面（書影3種）×裏面（名言6選）心に響く「成瀬あかりの名言」を各作品の中から２つずつセレクト！どの名言が出るのかはご乗船日当日のお楽しみです！

４．備考

・乗船当日、チケット購入の際に対象書籍を窓口にご提示ください・対象書籍のいずれかをご持参の方1名につき1枚お渡し、1乗船につき1回限り・カード配付は大津港発着便に限ります（区間乗船対象外）・カードの種類は全6種、ブラインド袋によるお渡しとなります。カードの種類は開けてからのお楽しみとなるため、カードの指定や交換はできません・記念品につき、オリジナルカードの転売等はご遠慮ください

５．お問合せ先

琵琶湖汽船㈱ 予約センター TEL 077-524-5000（9:00-17:00）「レッツゴーミシガン」キャンペーン イベント詳細ページhttps://www.biwakokisen.co.jp/season_event/57321/

６．大津港（ミシガン乗り場）へのアクセス

京阪電車「びわ湖浜大津」駅より徒歩約3分JR「大津」駅より徒歩約15分

７. 企画協力

株式会社新潮社※本リリースに掲載の『成瀬は天下を取りにいく』『成瀬は信じた道をいく』『成瀬は都を駆け抜ける』の書影をご使用の際は、クレジット表記をお願いします【©ざしきわらし／新潮社】

【参考】

■『成瀬は都を駆け抜ける』 宮島未奈／著

高校を卒業し、晴れて京大生となった成瀬あかり。一世一代の恋に破れた同級生、達磨研究会なるサークル、簿記YouTuber……。新たな仲間たちと出会った成瀬の次なる目標は“京都を極める”！一方、東京の大学へ進学した島崎みゆきのもとには成瀬から突然ある知らせが……!? 最高の主人公に訪れる、究極のハッピーエンドを見届けよ！

「成瀬あかりシリーズ」特設サイト（新潮社） https://www.shinchosha.co.jp/special/naruten/

■ ミシガンクルーズ

赤いパドルが目印の「外輪船ミシガン」は、びわ湖を代表する大型観光船です。1982年の就航以来、これまでに延べ900万人以上の方にご乗船いただいております。最上階デッキからは、びわ湖南部の美しい景色や比叡山・坂本の街並みをご覧いただけます。また、レストランシップとして軽食から本格的なお料理まで楽しめるだけでなく、音楽ライブや観光案内も楽しむことができるエンターテインメントクルーズ船です。旅客定員:787名、全長:59.0m、幅:11.7m、総トン数:1045.61トン進水年月:1982年4月 https://www.biwakokisen.co.jp/cruise/michigan/

※画像はすべてイメージです

https://newscast.jp/attachments/mxov2AtQHSOKStvMtfdQ.pdf