『マーベル・フューチャーファイト』「オリンポスの不滅者たち」をテーマにしたアップデート実施、ブラックフライデーイベントも開催

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、モバイルアクションRPG『マーベル・フューチャーファイト』において、マーベル・コミックに登場するギリシャ神話の神々をモチーフにした新コンテンツ「オリンポスの不滅者たち」が登場するゲームのアップデートを実施しました。

本アップデートでは、ヒーローのアップグレードや、限定報酬や大規模割引を含むブラックフライデーイベントも開催いたします。

今回のアップデートでは、マーベル・コミックスの神話的パンテオン（神々の系譜）をテーマにした、「ヘラクレス」、「ハデス(プルート)」、「ゼウス」、「アテナ（インクレディブルヘラクレス）」、「ビーナス(アフロディーテ)（インクレディブルヘラクレス）」の5体の新ヒーローが登場します。それぞれのヒーローは、伝説上の出自を忠実に再現しながら、神々しい力と個性的なスキルを戦場で発揮します。

さらに、ゲームプレイの深みと物語性を強化する新コンテンツも追加しました。新たなエピッククエスト「オリンポスの不滅者たち」では、マーベル・コミックス版ギリシャ神話の壮大な物語が展開されます。

また、「アライアンスバトル」モードが刷新され、28日間のローテーション制や参加条件の改定、ヒーロー活用範囲の拡張を実施しました。7日間のサイクルごとに、5日間の通常バトルと2日間の新モード「インフィニットチャレンジ」が実施され、無限に出現するボスに挑んでスコアや報酬を競うことができます。

他にも、ブラックフライデーシーズンを記念し、期間限定のミッション・報酬・割引を詰め込んだ特別イベントも開催いたします。

10日間のイベントクエストをクリアすると「Tier-4ヒーロー：獲得チケット」を獲得できます。また、「成長サポートイベント」では、Tier-4・Tier-3素材の割引販売を実施いたします。

さらに、「ブラックフライデースペシャルパス」では「Tier-3ヒーロー：獲得チケット」やC.T.P.関連アイテムなどの豪華報酬を入手でき、期間中ログインした全エージェントに、ゲーム内メールで「潜在能力超越ヒーロー：獲得チケット」を配布いたします。

そのほか、「コレクター保管庫」イベントでは、ミッションを達成することで最大5,000クリスタルを獲得可能で、ゲーム内セールではコスチュームが50％オフ、ディメンションボックスが40％オフになるので、コレクションの強化・カスタマイズにお役立てください。

また、イベント期間中（11月19日0:00～12月10日23:59］）にログインしたすべてのエージェントには、「超越ヒーローセレクター」がゲーム内メールを通じてプレゼントいたします。

本アップデートの詳細は、公式フォーラムのお知らせをご確認ください。

・公式フォーラム：アップデート詳細のご案内

https://forum.netmarble.com/futurefight_jp/view/1236/1512822

＜ 以上が、リリース情報となります ＞

◆『マーベル・フューチャーファイト』とは◆

『マーベル・フューチャーファイト』は、「アイアンマン」、「キャプテン・アメリカ」、「ソー」など、100種類を超えるマーベルのスーパーヒーロー達でチームを組み合わせ、「ロキ」、「ウルトロン」、「サノス」などのヴィランと対決する超大作アクションRPGです。華麗なアクションとグラフィック、しっかりと描かれたストーリーが人気を集めています。これまでに、全世界で1億2,000万人以上のユーザーがプレイし、2025年4月に10周年を迎えました。

・アプリダウンロード

【App Store】

https://apps.apple.com/jp/app/marvel-future-fight/id955705796

【Google Play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.mherosgb

・公式サイト

http://www.marvelfuturefight.com/ja

・公式フォーラム

https://forum.netmarble.com/futurefight_jp

◆マーベル・フューチャーファイトについて◆

［ タイトル ］ MARVEL Future Fight（マーベル・フューチャーファイト）

［ ジャンル ］ アクションRPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble Monster Inc.

［ 対応端末 ］ Android ver.5.1以降 ／ iOS ver.12.0以降

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

◆マーベルについて◆

マーベルは、85年にわたりポップカルチャーを形成してきた象徴的なキャラクターとストーリーの比類なきライブラリーに基づいて構築された、世界で最も著名なエンターテインメントブランドの1つです。マーベルブランドは、映画、テレビ、出版、ライセンシング、ゲーム、ライブイベント、デジタルメディアなど、エンターテインメント全般に及んでいます。

詳しい情報は、 https://www.marvel.com をご覧ください。(C)2023 MARVEL

◆Netmarble Corp.（ネットマーブル）について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔：NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国：Cross Worlds』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)2025 MARVEL (C)Netmarble Corp. & Developed by Netmarble Monster Inc. 2025 All Rights reserved.

※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、Android、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。