iroha INTIMATE WASH 【 FOAM TYPE 】ベルガモットとビターオレンジの香りが「@cosmeベストコスメアワード2025」殿堂入り！

株式会社TENGA (東京都中央区/代表取締役社長松本光一)が展開する、デリケートゾーンケアブランド「iroha INTIMATE CARE（イロハ インティメートケア）」より、「iroha INTIMATE WASH 【 FOAM TYPE 】ベルガモットとビターオレンジの香り」が、この度@cosmeベストコスメアワード2025 デリケートゾーンケア部門で殿堂入りを果たしました。なお、同製品は2023年から2年連続でデリケートゾーンケア部門1位を受賞しており、今回ついに殿堂入りとなりました。

また、2024年に発売した「iroha INTIMATE WASH 【 FOAM TYPE 】ダマスクローズとゼラニウムの香り」が、@cosmeベストコスメアワード2025 ベストデリケートゾーンケア 第3位を受賞いたしました。ブランドとしては、初のW受賞となります。

@ cosmeベストコスメアワードとは

「@cosmeベストコスメアワード」は、実際に商品を使用した@cosmeメンバーのクチコミ投稿をもとに、1年間で一般ユーザーに最も支持された商品をランキング形式で表彰するアワードです。2002年の発足以来、@cosmeならではの生活者視点に立った受賞ラインアップが、化粧品業界及び美容業界からも注目されています。

殿堂入りは、毎年発表される各部門賞で複数年にわたり1位を獲得し、@cosmeメンバーから揺るぎない支持を得た製品だけに贈られる特別な称号です。「iroha INTIMATE WASH 【 FOAM TYPE 】ベルガモットとビターオレンジの香り」は、今年ついに「＠cosmeベストコスメアワード」のデリケートゾーンケア部門において殿堂入りを果たしました。

殿堂入りは、本製品が一時的な流行品ではなく、日本のユーザーにとって「長く愛される定番品」となったことの証と言えます。

受賞製品詳細

2020年に発売した「iroha INTIMATE WASH 【 FOAM TYPE 】」は、シリーズ累計出荷数約241万本*¹（2025年9月時点）を突破。また、過去4年間*²で出荷数は10倍以上に成長しています。

ボトルは1プッシュで泡が出てくるフォームタイプを採用しており、泡立て不要。お顔と同じように泡で包み込むように優しく洗っていただくことで、お肌へ負担をかけずに汚れを落としていただけます。さらに、気になるくすみ*³や乾燥をケアできる保湿成分 *⁴を配合。しっとり、柔らかな洗いあがりを実現しました。

香りにも定評があり、殿堂入りを果たした「ベルガモットとビターオレンジの香り」は、柑橘にハーブをプラスしたような、甘すぎず爽やかな香りです。ベストデリケートゾーンケア第3位に選ばれた「ダマスクローズとゼラニウムの香り」は、多幸感あふれる甘く爽やかなフローラルの香り。さらに、美人百花「最愛コスメ大賞 2025 Summer」にて「愛用しているフェムケアアイテム部門」第1位を受賞するなど、多くの方から高い評価をいただいています。どちらも幅広い層の方にご愛用いただいており、ワンランク上のボディケアをお楽しみいただけます。

*1：2020年3月~2025年9月の当社累計出荷数ベース

*2：2021年～2025年の国内の当社出荷数ベース

*3：乾燥や古い角質汚れなど

*4：ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン

【@cosmeベストコスメアワード2025 殿堂入り】

●製品名：iroha INTIMATE WASH 【 FOAM TYPE 】

●価格：1,650円（税込み）

●香り：ベルガモットとビターオレンジ（天然精油）

●ボトルサイズ：W49mm×D49mm×H170mm（外装込み）

●容量：150ｍL

●詳細：https://store.tenga.co.jp/shop/products/IIF-01 ?brand_type=iroha(https://store.tenga.co.jp/shop/products/IIF-01%20?brand_type=iroha)

■同製品の詰め替え用 も好評 販売中！

2023年には詰め替え用を発売いたしました。ボトル本体を繰り返し購入するよりも、詰め替え用を使用することで、プラスチックの使用量を約10分の1に削減することができます。お肌にはもちろん、環境にも優しい詰め替え用をご提案することで、より多くのお客様にお手に取っていただきやすいアイテムとなっております。

●製品名:iroha INTIMATE WASH 【 FOAM TYPE 】詰め替え用

●価格:1,320円 (税込み)

●容量:135mL

●詳細：https://store.tenga.co.jp/shop/products/IIF-01R?brand_type=iroha

【@cosmeベストコスメアワード2025 ベストデリケートゾーンケア部門 第3位】

●製品名：iroha INTIMATE WASH 【 FOAM TYPE 】

●価格：1,650円（税込み）

●香り：ダマスクローズとゼラニウムの香り（天然精油）

●ボトルサイズ：W49mm×D49mm×H170mm（外装込み）

●容量：150ｍL

●詳細：https://store.tenga.co.jp/shop/products/IIF-03 ?brand_type=iroha(https://store.tenga.co.jp/shop/products/IIF-03%20?brand_type=iroha)

殿堂入り記念！ブランドアンバサダー・水原希子さんよりお祝いコメント

ベスコス殿堂入り、おめでとうございます！

癒される香りでお気に入りの製品なので、わたしも嬉しいです。

これからも、たくさんの方にリラックスできる時間を届けてくださいね。

――水原希子さんより

【＠cosmeベストコスメアワード2025 殿堂入り 受賞記念キャンペーン】

殿堂入りアイテム「iroha INTIMATE WASH 【 FOAM TYPE 】ベルガモットとビターオレンジの香り」を楽しめる4セットを送料無料で販売します。

また、先着500名様を対象に、プレジャーアイテム(R) ご購入で受賞商品のミニボトルをプレゼント！

※プレジャーアイテム(R)は株式会社TENGAの登録商標です。

【対象購入期間】2025/11/19（水）12:00～12/1（月）12:00

※詳細はこちら(https://store.tenga.co.jp/lp?u=irohaintimatecare_hub-page&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=iic-gl_brand_brand&gad_source=1&gad_campaignid=22572928703&gbraid=0AAAAAp1QfBLHx0_B42mkOuxRUUIC1pnoJ&gclid=CjwKCAiAz_DIBhBJEiwAVH2XwJ9mDDlz6PbPl7cjYjwvWNZvagytE6n9ySxQWZxjz0C-u_wYbK5-mhoCshsQAvD_BwE)