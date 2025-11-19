いのまたむつみ回顧展　商品情報公開！　チケットは11月21日（金）正午より予約開始！

写真拡大 (全6枚)

株式会社VISION８

株式会社VISION８（EDITION88アートギャラリー）は、2025年12月5日（金）～12月28日（日）にマルイシティ横浜（神奈川県）にて開催する「いのまたむつみ回顧展」における新商品とチケット予約の内容を発表致します。




新商品情報　（会場及びオンラインストアにて同時販売）

１.88グラフ


EDITION88が企画・制作・販売まで一貫して手がける高品質な版画、88グラフを発売致します。


いのまた氏が描いた作品の中でも特に人気が高く、この度はじめて商品化されるイラストも多く取り揃えており、ファン必見のラインナップとなっております。



88グラフ制作にあたっては、原画の素晴らしさを限りなく再現するために、作品毎に用紙の種類、印刷技法、特殊加工等を吟味し、EDITION88ならではの着眼点で見た人の心を揺さぶる表現を目指しました。88グラフは全ていのまた氏の箔押しサイン入りで、箔は一枚一枚職人の手作業によるものです。



88グラフは作品によって、プラチナ版と通常版を用意しております。


プラチナ版は一回り大きいサイズで、版画表現も額装もグレードアップ仕様となります。見る角度によって、繊細な輝きを放つ88グラフのクオリティーの高さを是非会場にてお確かめ下さい。



- 88グラフ　プラチナ版/いのまたむつみ　箔押しサイン入り


(C)いのまたむつみ


(C)いのまたむつみ　TALES OF(TM)Series ＆ (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)いのまたむつみ (C)藤島康介


(C)SUNRISE


(C)SUNRISE


(C)1985 東宝 (C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX


- 88グラフ/いのまたむつみ　箔押しサイン入り


(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX


(C)SUNRISE　(C)1985 東宝


　(C)竹河聖・いのまたむつみ／KADOKAWA　(C)１９８３　牛次郎・神矢みのる／秋田書店・東宝・ADK


紹介している88グラフは一部となります。


商品の全ラインナップはEDITION88の「いのまたむつみ回顧展特設サイト」にてご確認下さい。




88グラフ（エイティーエイトグラフ）とは


EDITION88が独自に開発した混合版画技法を活用したアートの表現方法です。


88グラフは版画用紙のみならず、金属、木材、アクリル、陶器、ガラスなど、幅広いものに対応可能で、複数の表現技法を組み合せることで、独自性の高い表現を追求しています。主な技法としては、ジクレ、シルクスクリーン、UVプリント、箔押し、エンボス等が活用されるほか、EDITION88の職人によるハンドペインティングやハンドスプレイも含まれます。



２.展覧会図録


展示されている全ての原画が収録されたボリューム満点の図録です。


総ページ数　184ページ　　税込：3,520円



(C)いのまたむつみ


３.グッズ


- 『テイルズ オブ』シリーズ


TALES OF(TM)Series ＆ (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)いのまたむつみ (C)藤島康介


- 『幻夢戦記レダ』


(C)1985 東宝


- 『プラレス3四郎』


(C)１９８３　牛次郎・神矢みのる／秋田書店・東宝・ADK


- 『風の大陸』　　


(C)竹河聖・いのまたむつみ／KADOKAWA


- 『小説ドラゴンクエスト』


(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX


- 『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』シリーズ


(C)SUNRISE


- 『ブレンパワード』


(C)SUNRISE


- その他


(C)いのまたむつみ


(C)いのまたむつみ


※現在監修中の為、仕様が変更になる可能性がございます。



上記で紹介した商品は一部となります。


発売商品の全ラインナップはEDITION88の「いのまたむつみ回顧展特設サイト」にてご確認下さい。



「いのまたむつみ回顧展」特設ページ： https://edition-88.com/pages/inomata-exhibition-2025


「特設ページ」全商品情報 :
https://edition-88.com/pages/inomata-exhibition-2025


「いのまたむつみ回顧展」　入場について

イベント名称：　いのまたむつみ回顧展


開催場所：　　マルイシティ横浜 7階 イベントスペース　（神奈川県）


開催期間：　　2025年12月5日（金）～12月28日（日）


営業時間：　　10:30～19:30　※最終日は17：00まで（最終入場は閉場30分前まで）


入場料　 ：　　通常　税込1,500円　　


※未就学児は入場無料　※入場特典あり



下記の日時に限り、事前予約制となります。



日時：12/5（金）、6（土）、７（日）13（土）、14（日），20（土），21（日），27（土），


28（日）（28日は最終日のため17時終了）



●チケット予約開始日：11/21　（金）12：00～



予約サイト：https://teket.jp/4042/60220


予約サイト :
https://teket.jp/4042/60220


※注意事項


・ご購入時、teketの会員登録が必須となりますので、予めご了承ください。


・スマホ専用チケットでの販売になります。


・ご利用方法についてはこちらからご確認ください。→https://help.teket.jp/hc/ja


・事前予約制の日時以外は会場にて当日券の販売になります。



【物販会場へのご入場について】


12月8日(月)～12日(金)


12月15日(月)～19日(金)


12月22日(月)～26日(金)　の期間は、物販会場のみ無料でご入場いただけます。



ただし、上記の期間においても入場規制中の時間帯については、展示会場にお入りいただいたお客様のみのご案内とさせていたく場合がございます。ご了承ください。



イベントの詳細や新商品の発売情報は、EDITION88の「いのまたむつみ回顧展」特設ページにて随時お知らせいたします。



「いのまたむつみ回顧展」特設ページ： https://edition-88.com/pages/inomata-exhibition-2025


「いのまたむつみ回顧展」特設ページ :
https://edition-88.com/pages/inomata-exhibition-2025


マルイシティ横浜　ホームページ：　https://www.0101.co.jp/077/



開催概要


イベント名称：　いのまたむつみ回顧展



開催場所：　　マルイシティ横浜 7階 イベントスペース　（神奈川県）


開催期間：　　2025年12月5日（金）～12月28日（日）


営業時間：　　10:30～19:30　※最終日は17：00まで（最終入場は閉場30分前まで）


入場料　 ：　　通常　税込1,500円　　


※未就学児は入場無料　※入場特典あり




イベントの詳細や新商品の発売情報は、EDITION88の「いのまたむつみ回顧展」特設ページにて随時お知らせいたします。



「いのまたむつみ回顧展」特設ページ： https://edition-88.com/pages/inomata-exhibition-2025


マルイシティ横浜　ホームページ：　https://www.0101.co.jp/077/



いのまたむつみ　プロフィール

1960年12月23日生まれ。神奈川県横浜市出身。血液型O型。左利き。
キャラクターデザイナー・イラストレーター。
アニメのデビュー作『プラレス３四郎』、代表作『幻夢戦記レダ』『ウィンダリア』『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』（アニメ）、『宇宙皇子』『風の大陸』（小説挿絵・映画）、「テイルズ オブ デスティニー」ほかの『テイルズ オブ』シリーズ（ゲーム）など多数。
多くの美しいイラストを遺し、２０２４年３月１０日に急逝。猫をこよなく愛し、モチーフとして描き続けた。



株式会社VISION8について

2009年の創業以来、日本のアニメ・コミック・ゲーム等に関わる作家との関係を第一に、作家が生み出すアートやデザイン、表現のアイデアを用いて、商品の制作から展示会の企画開催までトータルにプロデュースしています。アートブランド「EDITION88」を所有しており、作家の直筆サイン入りの商品を中心に、独自の印刷技術を応用した88グラフ（版画）を制作、展覧会やイベント、EDITION88公式ショップにて販売しています。2025年6月にEDITION88 Flagship Shopを東京デザインセンター１階（五反田）にOPEN。






社名：株式会社VISION８


本社：東京都港区高輪3-14-18　インペリアル高輪３階


代表取締役：五十嵐晃博


会社HP：https://vision8.jp/


EDITION88オンラインショップ：https://edition-88.com/


問い合わせ先：vision8@vision8.jp




X　　　　 　　 ＠TheEdition88 https://x.com/TheEdition88/


Instagram @theedition88 　https://www.instagram.com/theedition88/


Facebook　 ＠TheEdition88　https://www.facebook.com/TheEdition88/