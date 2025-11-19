CAMPER × YOSEMITE STRAP 初コラボレーション

株式会社カンペールジャパン

スペイン・マヨルカ島発のシューズブランド「CAMPER（カンペール）」は、日本発のストラップブランド「YOSEMITE STRAP（ヨセミテストラップ）」と初コラボレーションを発表。自由な組み合わせを楽しめるストラップとポーチのシリーズ「PARQUE（パルケ）」は、11月21日（金）よりCAMPER渋谷PARCO、CAMPER新宿フラッグスをはじめ、カンペールの一部ストアにて先行発売します。

CAMPER × YOSEMITE STRAP - PARQUE

「YOSEMITE STRAP（ヨセミテストラップ）」は、クライミングロープを使用したカメラストラップを考案した日本のブランドで、現在はモバイルグッズなど数々の商品を展開しています。日本製の丁寧な物作りと使い勝手の良さが評判で、これまで数々の有名ファッションブランドとのコラボレーションラインを展開してきました。CAMPER×YOSEMITEのコラボレーションでは、ストラップだけではなく、カンペールが考案したポーチも登場。それぞれ単体で購入でき、自分らしいカラーの組み合わせが可能です。また、組み合わせることでショルダーバッグとして使用ができ、ちょっとしたお出かけにはもちろん旅先など様々なシーンにマッチします。

コラボレーションポーチは、表地には肉厚でクッション性のあるリサイクルポリエステル素材を採用し、ふっくらとした形状で遊び心ある雰囲気を表現しました。リバーシブル仕様で、気分やシーンに合わせた配色のコーディネートを楽しめます。内装には小物の収納に便利なオープンポケットを装備。

コラボレーションストラップは、外皮はポリエステルで中芯にサステナブル素材を用いた日本製の特注ロープを使用。ライトグレー×ベージュ、オレンジ×ネイビー、ネオングリーン×カーキの３色が揃います。スマートフォンのケースに挟む付属のYKK製アタッチメント付きで、モバイルストラップとしても使用することができます。また、リングにはロック機能があり、使用中は簡単に外れないようになっています。

ポーチ \9,900 Size H20×W14×D9cm

KHK B6262-037 BGE B6262-049 ORG B6262-061

Material 表地: リサイクルポリエステル 裏地: リサイクルポリエステル

CAMPER × YOSEMITE STRAP - PARQUE / ストラップ

ストラップ \8,800 Length 125cm

N.GRN B6261-032 ORG B6261-061 L.GRY B6261-089

Material ストラップ: ポリエステル アタッチメント: ナイロン

PARQUE取り扱い CAMPER店舗一覧

11月21日(金)先行発売店舗:

渋谷パルコ(https://www.camper-japan.jp/shop/kanto/camper_parco_2025919open.html)、新宿フラッグス(https://www.camper-japan.jp/shop/kanto/camper_2022121open.html)、新丸の内ビル(https://www.camper-japan.jp/shop/kanto/camper_8.html)、池袋パルコ(https://www.camper-japan.jp/shop/kanto/camper_parco.html)、玉川高島屋SC(https://www.camper-japan.jp/shop/kanto/campersc.html)、柏高島屋STM(https://www.camper-japan.jp/shop/kanto/camper_202431open.html)、名古屋ラシック(https://www.camper-japan.jp/shop/tokai/camper_25.html)、JR京都伊勢丹(https://www.camper-japan.jp/shop/kinki/camper_46.html)、神戸大丸(https://www.camper-japan.jp/shop/kinki/camper_37.html)、ららぽーとEXPOCITY(https://www.camper-japan.jp/shop/kinki/camper_expocity_202591open.html)、福岡ららぽーと(https://www.camper-japan.jp/shop/kyushu/camper_2022425open.html)

12月3日（水）発売店舗

公式オンラインストア(https://www.camper.com/ja_JP)、札幌大丸(https://www.camper-japan.jp/shop/hokkaido/camper_24.html)、仙台パルコ(https://www.camper-japan.jp/shop/hokkaido/camper_parco_pop_up_store.html)、船橋ららぽーと(https://www.camper-japan.jp/shop/kanto/camper_21.html)、恵比寿アトレ(https://www.camper-japan.jp/shop/kanto/camper_12.html)、コピス吉祥寺(https://www.camper-japan.jp/shop/kanto/camper_14.html)、あべのハルカス近鉄(https://www.camper-japan.jp/shop/kinki/camper_31.html)、梅田阪神(https://www.camper-japan.jp/shop/kinki/camper_32.html)、大阪高島屋(https://www.camper-japan.jp/shop/kinki/camper_33.html)

【 YOSEMITE STRAP 】ヨセミテストラップは、日本人写真家がカリフォルニア州のヨセミテ国立公園に撮影に行った際に、ひとりのクライマーとの出会いから生まれた、クライミングロープを使用したカメラストラップとして考案される。ジャパンメイドの丁寧な物作りと使い勝手の良さが話題となり、ドイツの高級カメラメーカー「ライカ」に採用され「ストラップの最高傑作」と称された。ロープエンドコネクター「アリゲーターロックシステム」をYKKと共同開発し、スマートフォンに対応した、斜めがけモバイルストラップを発売。スイスのアウトドアブランド「マムート」や数々の有名ファッションブランドとのコラボレーションラインを発表し、国内外の有名セレクトショップで展開。





【 CAMPER 】1975年にスペイン・マヨルカ島で生まれたフットウェアブランド「カンペール」。50周年を迎えた今年は、世界で約40カ国400店舗、日本では現在全国約50店舗にて展開中。地中海の豊かな自然にインスパイアされた先進的なデザインと、職人のクラフトマンシップに最先端イノベーションが融合して生まれた極上の履き心地が、「歩く」という移動手段を「楽しくて幸せな時間」へと昇華します。カンペールを履いて、いつもよりちょっぴり幸せな非日常の世界へ。

Walk, Don’t Run. （歩こう。走らず、ゆっくりと。）

カンペールジャパン公式オンラインストア(https://www.camper.com/ja_JP/)

カンペールジャパン公式インスタグラム(https://www.instagram.com/camper_japan/)