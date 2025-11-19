ミニストップは、北海道産生クリームと練乳の濃厚なミルク感のミルクプリンを使用した「北海道ミルクプリンパフェ」を、２０２５年１１月２１日（金）より、国内のミニストップ店舗にて発売します。真っ白なミルクプリンと「北海道ミルクソフト」を合わせ、真っ赤なフランボワーズソースと、鮮やかな緑色のピスタチオをトッピング。クリスマスが近づく季節にぴったりの、ワクワク感のあるパフェをお楽しみください。 ミニストップは今後も、原料・食感にこだわったミニストップならではの商品を開発・発売してまいります。

【商品情報】 ●発売日： ２０２５年１１月２１日（金） ●発売地区：全国（２０２５年１０月末現在：１，７６３店）

●商品名：北海道ミルクプリンパフェ●本体価格：４９０円（税込：５２９．２０円）※1●エネルギー：３１１kcal※2 ●商品特長：★北海道産生クリームを使ったミルクプリン北海道産生クリームを使用し、練乳をアクセントにすることで、濃厚なミルク風味を表現しました。★こだわりのつぶつぶフランボワーズソース酸味、甘味、粒感のバランスがとれた高級感のあるソースに仕上げています。★クリスマスカラーをイメージ香ばしい香りのピスタチオをトッピング。緑、赤、白で、クリマスカラーをイメージしました。※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。 一部取り扱いの無い店舗がございます。※2 エネルギー値は、標準仕様の製品を検査機関にて分析した結果に基づき、「１食あたり」の値を表示しています。 商品個体差、及び店舗における調理条件により数値が異なることがありますので、目安としてお考え下さい。

【ミニストップアプリでおトク！】

ミニストップアプリでは、お得なクーポンを配信します。

●クーポン対象商品：北海道ミルクプリンパフェ●クーポン利用期間：２０２５年１１月２１日（金）～１１月２７日（木）●クーポン内容：本体価格より３０円引き クーポンご利用には、ミニストップアプリのご登録、クーポン取得・提示が必要です。

【ミニストップアプリ版 モバイルオーダーでおトク！】

ミニストップアプリ版 モバイルオーダー限定クーポンでもおトクに、お楽しみいただけます。

●クーポン対象商品：北海道ミルクプリンパフェ●クーポン利用期間：２０２５年１１月２１日（金）～１１月２７日（木）●クーポン内容：本体価格より３０円引き ミニストップアプリのご登録後、ミニストップアプリ版 モバイルオーダーにてクーポンをご利用の上、ご注文ください。モバイルオーダーWEB版では、クーポンをご利用いただけません。

【お店で待たずに、さっと受け取り！ミニストップのモバイルオーダーが便利！※3】

〔モバイルオーダーのご利用について〕 〔ミニストップアプリ版〕※4 ミニストップアプリのご利用には、ミニストップアプリのダウンロード・ご登録が必要です。 ミニストップアプリの画面中央、右下「オーダー」ボタンから注文 〔ミニストップスマートフォン用ホームページ〕 店頭販促物掲載の二次元コードからアクセスし、注文 （会員登録は無し。領収書発行の為、メールアドレスの登録は必要となります。） 〔利用可能な決済方法一覧〕 ・ミニストップアプリ版： AEON Pay、PayPay、ｄ払い、ａｕＰＡＹ、楽天Pay、クレジットカード ・ミニストップスマートフォン用ホームページ版： AEON Pay、PayPay、ｄ払い、ａｕＰＡＹ、楽天Pay、クレジットカード 〔利用できるクレジットカード〕 イオンマークのカード、VISA、JCB、MASTER、American Express、Diners Club※3 カウンターコーヒーやクーポン商品など、一部の商品を除きます。※4 ミニストップアプリのご利用には、ミニストップアプリのダウンロード・ご登録が必要となります。