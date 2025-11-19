HykeComic、オリジナルwebtoon『2周目冒険者は隠しクラス〈重力使い〉で最強を目指す』がLINEマンガの閲覧数・1億Views突破!!︎

株式会社HykeComic

株式会社HykeComic（所在地：東京都品川区、代表取締役：香田哲朗、株式会社アカツキの100%子会社）と株式会社ストレートエッジ（本社：東京都千代田区、代表取締役：三木一馬）が共同制作を行った『2周目冒険者は隠しクラス〈重力使い〉で最強を目指す』がLINEマンガの累計閲覧数 １億Viewsを突破いたしました。(2025年11月時点)

HykeComic初期ラインナップの1作であり、3年強の長期連載（毎週水曜日更新）で人気を博している『2周目冒険者は隠しクラス〈重力使い〉で最強を目指す』は、2025年11月、LINEマンガの累計閲覧数が1億Viewsを突破いたしました。

当時は誰も目に留めていなかった最強スキル<重力>で成り上がっていく回帰者であり主人公の伊駒による成り上がり劇、その無双感が話題となっています。

■ 作品詳細

『2周目冒険者は隠しクラス〈重力使い〉で最強を目指す』

原作・脚本：猫子 作画：朝日アオ

【STORY】

「一周目でＳ級冒険者だった俺だからこそわかる。〈重力使い〉こそが真の最強クラスだ」

次元の穴から魔物が襲来し、それに対抗できるレベルやスキルなどの能力が発現するようになった現代。早期に限界が来ることを知らずに〈盗賊〉というクラスを取得したイコマはＳ級冒険者まで登りつめたものの、能力的に伸び悩み落ちぶれてしまっていた。そんな時、住んでいた都市が凶悪なドラゴンに襲われる。果敢に立ち向かうが、相手にならず致命傷を負ってしまうイコマ。しかし、奇跡的に〈盗賊〉のスキルでドラゴンから時間を巻き戻すレアアイテムを奪うことに成功する。十年前に戻ったイコマは、一周目で得た知識を用いて隠しクラスと言われていた〈重力使い〉を取得する。

「今度こそ俺は……最強の冒険者になってみせる！」

間違った常識を吹き飛ばし、歴史すら変える新たな英雄の活躍が、いまここに始まる！

【クレジット】

猫子（原作・脚本）

朝日アオ（作画）

ちくわ（キャラクターデザイン・作画＜1-100話＞）

スナタ（作画＜101-143話＞)

あつし（ネーム）

ロッド（モンスター作画）

熊野ヒナ（下塗り）

ACONIGHT（背景・着彩）

まにや（着彩）

名無み（同上）

木村祐輔（「原作・脚本」担当編集）

遠藤拓己（「作画・着彩」担当ディレクション・着彩・仕上げ）

太田綾乃（「作画・着彩」担当ディレクション）

山田凌央（プロデュース・ディレクション）

HykeComic（プロデュース・ディレクション）

Whomor（制作）

Straight Edge（原作・脚本）

【配信サービス】

・HykeComic

https://web.hykecomic.com/landing_pages/578300a8aae4d80615ec075d23fd41cd/21.html

・LINEマンガ

https://manga.line.me/product/periodic?id=S122922

・ebookjapan

https://ebookjapan.yahoo.co.jp/books/744147/

■株式会社HykeComic

URL：https://hykecomic.com/

代表者：代表取締役 香田哲朗

所在地：東京都品川区上大崎2-13-30 oak meguro 8階

創業年月：2022年4月

■株式会社ストレートエッジ

URL：http://straightedge.jp/

代表者：代表取締役 三木一馬

所在地：東京都千代田区神田駿河台２-１ ヒルクレスト御茶ノ水６階

創業年月：2016年4月1日

■株式会社フーモア

URL：https://whomor.com/

代表者：代表取締役 芝辻 幹也

所在地：東京都港区港南1-6-34 品川イースト2階

創業年月：2011年11月11日

