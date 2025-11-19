合同会社TOKYO MYSTERY CIRCUS（所在地：東京都新宿区、代表社員：加藤隆生）は、2025年12月にオープン8周年を迎える、世界初・国内最大となる"謎"のテーマパーク「TOKYO MYSTERY CIRCUS(以下、東京ミステリーサーカス)」にて、8周年を記念したイベントを開催することを発表いたします。

★イベント詳細ページ：https://mysterycircus.jp/topics/13336

東京ミステリーサーカスは今年で開業8周年！

新宿・歌舞伎町の「東京ミステリーサーカス」は、参加者自身が物語の主人公となって絶体絶命の危機から脱出を目指す「リアル脱出ゲーム」など、“謎”に満ちた様々な体験型ゲーム・イベントが集う、新たなエンターテインメントの発信基地です。そんな東京ミステリーサーカスは2025年12月19日(金)をもちまして、オープン8周年を迎えます。これを記念し、末広がりの「八」をテーマに、お客様への感謝と未来への期待を込めた8th Anniversary イベント「八祭 - HASSAI -」を開催いたします。これまで応援していただいた皆様への感謝の気持ちを込めて、そして新たにお越しいただく皆様にも当施設の魅力を存分に体感していただけるよう、さまざまな企画をご用意しました。

東京ミステリーサーカス1階に神社が出現！ 豪華景品が当たる「8周年おみくじ抽選会」

8周年を祝うお祭りの象徴として、東京ミステリーサーカス1階のエントランススペースに「TMC神社」が登場。12月19日(金)～12月21日(日)の3日間限定で「8周年おみくじ抽選会」を開催いたします。参加に必要な抽選券は、東京ミステリーサーカスで開催中のイベントに参加、またはグッズショップや「HIMITSU COFFEE」で税込1,000円以上のお買い物ごとに1枚プレゼント。抽選券2枚につき1回、豪華景品が当たる「八祭ハッピーみくじ」に挑戦が可能です。抽選券の配布は12月1日(月)よりスタートいたします。

公式キャラクター「くまっキー」の誕生日を皆様とお祝いする「くまっキーバースデー」

また、8周年イベント初日となる12月19日(金)は、東京ミステリーサーカス公式キャラクター「くまっキー」の誕生日。くまっキーへ皆様のお祝いの気持ちを届ける「お祝いチケット」を販売いたします。ご購入いただいた方には、8周年を記念した特別デザインの「くまっキーの8周年記念デザインアクリルスタンド」など、購入者限定のスペシャルなお礼の品をお届けします。さらに12月19日(金)19:30～には皆様と「くまっキーバースデー」をお祝いするステージイベントを開催。ステージイベントは会場でもオンラインでもご参加いただけますので、ぜひ一緒にくまっキーのお誕生日をお祝いください。

このほかにも、「八祭 - HASSAI -」では8周年ならではの特別施策を多数実施予定です。ステージイベントの追加情報や新企画は後日発表いたしますので、ぜひ続報にもご期待ください！

東京ミステリーサーカス 8th Anniversary 「八祭 - HASSAI -」イベント 概要

＜8周年おみくじ抽選会＞◼︎概要東京ミステリーサーカス1階に神社が登場。抽選券2枚で、豪華景品が当たる「八祭ハッピーみくじ」に1回挑戦できます。

◼︎抽選会開催日12月19日(金)～12月21日(日)

■抽選券配布期間12月1日(月)～12月21日(日)

■参加方法①東京ミステリーサーカスで開催のイベントに参加 or グッズショップやHIMITSUCOFFEEで税込1000円以上のお買い物ごとに1枚抽選券をGET！② 抽選券を集めたら、12月19日(金)～12月21日(日)に東京ミステリーサーカス1Fの抽選ブースへ！ 抽選券2枚で1回おみくじに挑戦できます。③おみくじを引いて景品を手に入れよう！

■景品後日発表予定です。

■注意事項※公演参加の抽選券はイベント参加時に各会場にてお渡しします。※景品の引き換えは当日限りとなります。※ご当選された景品の交換、換金はできません。※抽選期間が過ぎた抽選券は無効となります。

＜くまっキーバースデー＞■概要12月19日(金)のくまっキーの誕生日を記念して、お祝いの気持ちを届ける「お祝いチケット」を販売いたします。ご購入いただいた方には、スペシャルなお礼の品をお届けします。また、12月19(金)19:30開催予定のステージイベントでは、皆様の「お祝いチケット」購入数に応じた花束とお誕生日ケーキをくまっキーにプレゼント！ ステージの様子は配信も予定しています。

■「お祝いチケット」購入ページ

■「お祝いチケット」概要お祝いチケットA：1,500円【お礼の品】・くまっキーの8周年記念デザインアクリルスタンド・くまっキーからのお手紙・くまっキーSP動画(YouTubeで限定公開動画をご視聴いただけるQRコードをお届け)

お祝いチケットB：1,000円【お礼の品】・くまっキーの8周年記念チェキ(あなたの名前入り)・くまっキーからのお手紙・くまっキーSP動画(YouTubeで限定公開動画をご視聴いただけるQRコードをお届け)

※価格は税込です。※返礼品の送料が含まれます。※お届けは2026年1月以降を予定しております。

■ステージイベント開催日時12月19(金)19:30～※観覧は無料となります。※座席数には限りがあるため先着順でのご案内となります。満席となった場合は、立ち見席でのご案内を予定しております。■ステージイベント配信視聴URL後日公開予定となります。

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されている。07年に初開催して以降、現在までで1,490万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。

※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉東京ミステリーサーカスとは

施設名：TOKYO MYSTERY CIRCUS(東京ミステリーサーカス)所在地：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-27-5 APMビル(JR 新宿駅東口 徒歩 7 分／西武新宿駅 徒歩 2 分)料金：入場無料 ※別途コンテンツごとのチケット制☆「東京ミステリーサーカス」オフィシャルサイト：https://mysterycircus.jp☆「東京ミステリーサーカス公式Instagramアカウント：http://instagram.com/kumakey_tmc/☆「東京ミステリーサーカス」公式Xアカウント：https://x.com/T_MysteryCircus