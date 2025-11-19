【徳島市】起業家交流会を開催します

起業家同士のネットワークを広げましょう！

徳島市

中小企業診断士による実践講演と先輩起業家の体験談を通じて、事業成長に必要な知識とスキルを習得し、同じ志を持つ起業家同士のネットワークを構築しませんか？

【日時】

12月8日（月）14：00～16：00

【場所】

徳島市産業支援交流センター アミコビル9階（徳島市元町1丁目24番地）

【定員】

20人

【参加費】

無料

※駐車料金は2時間まで無料（徳島駅前西地下駐車場・アミコラインパーキングのみ）

【講師・ゲスト等（予定）】

◆講 師

（一社）徳島県中小企業診断士協会 中小企業診断士 長尾 辰彦 氏

◆アドバイザー

（一社）徳島県中小企業診断士協会 中小企業診断士 平井 吉信 氏

◆先輩起業家

・USANET合同会社 代表 さの はるか 氏

・bonne chanceイトオカシ 代表 出口 真衣子 氏

・タンタンヨーグルト工房 代表 大上 順市 氏

【プログラム内容（予定）】

- 先輩起業家による体験談 講師：USANET合同会社 代表 さの はるか 氏- 中小企業診断士による講演 「起業後成長させるために大切なこと」について 講師：中小企業診断士 長尾 辰彦 氏- グループワーク 参加者同士の意見交換と課題解決- 交流タイム 起業家同士のネットワーク構築

【申し込み方法】

下記のいずれかの方法で、経済政策課までお申し込みください。

◆インターネット

予約フォームは徳島市HP(https://www.city.tokushima.tokushima.jp/smph/shisei/keizai/jigyosha/sogyokigyo_shien/kigyoukakouryuukai.html)をご確認ください。

◆メール（氏名・事業所名・電話番号を記載のうえ下記までお送りください）

keizai_seisaku@city-tokushima.i-tokushima.jp

◆電話

088-621-5225（経済政策課 直通）

[問い合わせ先]

徳島市経済部経済政策課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地（本館3階）

電話番号：088-621-5225

ファクス：088-621-5196