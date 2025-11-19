【徳島市】起業家交流会を開催します
徳島市
起業家同士のネットワークを広げましょう！
中小企業診断士による実践講演と先輩起業家の体験談を通じて、事業成長に必要な知識とスキルを習得し、同じ志を持つ起業家同士のネットワークを構築しませんか？
【日時】
12月8日（月）14：00～16：00
【場所】
徳島市産業支援交流センター アミコビル9階（徳島市元町1丁目24番地）
【定員】
20人
【参加費】
無料
※駐車料金は2時間まで無料（徳島駅前西地下駐車場・アミコラインパーキングのみ）
【講師・ゲスト等（予定）】
◆講 師
（一社）徳島県中小企業診断士協会 中小企業診断士 長尾 辰彦 氏
◆アドバイザー
（一社）徳島県中小企業診断士協会 中小企業診断士 平井 吉信 氏
◆先輩起業家
・USANET合同会社 代表 さの はるか 氏
・bonne chanceイトオカシ 代表 出口 真衣子 氏
・タンタンヨーグルト工房 代表 大上 順市 氏
【プログラム内容（予定）】
- 先輩起業家による体験談 講師：USANET合同会社 代表 さの はるか 氏
- 中小企業診断士による講演 「起業後成長させるために大切なこと」について 講師：中小企業診断士 長尾 辰彦 氏
- グループワーク 参加者同士の意見交換と課題解決
- 交流タイム 起業家同士のネットワーク構築
【申し込み方法】
下記のいずれかの方法で、経済政策課までお申し込みください。
◆インターネット
予約フォームは徳島市HP(https://www.city.tokushima.tokushima.jp/smph/shisei/keizai/jigyosha/sogyokigyo_shien/kigyoukakouryuukai.html)をご確認ください。
◆メール（氏名・事業所名・電話番号を記載のうえ下記までお送りください）
keizai_seisaku@city-tokushima.i-tokushima.jp
◆電話
088-621-5225（経済政策課 直通）
[問い合わせ先]
徳島市経済部経済政策課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地（本館3階）
電話番号：088-621-5225
ファクス：088-621-5196