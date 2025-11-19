【徳島市】起業家交流会を開催します

徳島市


起業家同士のネットワークを広げましょう！


中小企業診断士による実践講演と先輩起業家の体験談を通じて、事業成長に必要な知識とスキルを習得し、同じ志を持つ起業家同士のネットワークを構築しませんか？



【日時】


12月8日（月）14：00～16：00



【場所】


徳島市産業支援交流センター　アミコビル9階（徳島市元町1丁目24番地）



【定員】


20人



【参加費】


無料


※駐車料金は2時間まで無料（徳島駅前西地下駐車場・アミコラインパーキングのみ）



【講師・ゲスト等（予定）】


◆講 師
（一社）徳島県中小企業診断士協会　中小企業診断士　長尾　辰彦　氏


◆アドバイザー
（一社）徳島県中小企業診断士協会　中小企業診断士　平井　吉信　氏


◆先輩起業家
・USANET合同会社　代表　さの　はるか　氏
・bonne chanceイトオカシ　代表　出口　真衣子　氏
・タンタンヨーグルト工房　代表　大上　順市　氏



【プログラム内容（予定）】


- 先輩起業家による体験談　　講師：USANET合同会社　代表　さの はるか　氏

- 中小企業診断士による講演　　「起業後成長させるために大切なこと」について　　講師：中小企業診断士　長尾 辰彦　氏　

- グループワーク　　参加者同士の意見交換と課題解決

- 交流タイム　　起業家同士のネットワーク構築


【申し込み方法】


下記のいずれかの方法で、経済政策課までお申し込みください。
◆インターネット
　予約フォームは徳島市HP(https://www.city.tokushima.tokushima.jp/smph/shisei/keizai/jigyosha/sogyokigyo_shien/kigyoukakouryuukai.html)をご確認ください。



◆メール（氏名・事業所名・電話番号を記載のうえ下記までお送りください）
　keizai_seisaku@city-tokushima.i-tokushima.jp



◆電話
　088-621-5225（経済政策課 直通）



[問い合わせ先]


徳島市経済部経済政策課　


〒770-8571　徳島県徳島市幸町2丁目5番地（本館3階）


電話番号：088-621-5225


ファクス：088-621-5196