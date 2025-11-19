ランジェリーブランドPEACH JOHNが『Emily in Paris (邦題：エミリー、パリへ行く)』とのコラボ・コレクション第2弾をリリース＜11月26日（水）発売＞

株式会社ピーチ・ジョン

株式会社ピーチ・ジョン（本社：東京都港区 / 代表取締役社長：西澤恒地）のPEACH JOHNは、『Emily in Paris (邦題：エミリー、パリへ行く)』とのコラボレーション・コレクションを11月26日（水）に発売いたします。

『Emily in Paris』は、Paramount Television Studiosとクリエイター、ダレン・スター（「ビバリーヒルズ高校白書」「Sex and the City」「Younger」）がプロデュースした世界中で人気のドラマシリーズで、現在、Netflixにてストリーミング配信中です。

大人気だった第1弾のコラボ商品に引き続き、ドラマの主人公であるエミリーのアイコニックなファッションやドラマの世界観にインスパイアされた下着1型、ルームウェア3型、ファッション雑貨1型の計5型を展開いたします。

発売に先立ち、本日11月19日（水）にビジュアルと商品ラインナップを公開いたしました。

【『Emily in Paris』 x PEACH JOHN】特設ページ：https://www.peachjohn.co.jp/information/detail/emilyinparis

・販売について

発売日：2025年11月26日（水）

販路：

・PEACH JOHN公式通販サイト：https://www.peachjohn.co.jp/shop/

・全国のPEACH JOHN店舗*、SALON by PEACH JOHN銀座店

*新百合ヶ丘店・アウトレット店・PJ BASIC梅田店をのぞく

店舗一覧ページ：https://www.peachjohn.co.jp/storeinformation/store

＜ラインナップ＞

1. チュールフリルレースノンワイヤーブラ

クラシカルな印象のドットチュールやフリルを使用し、明るい色味にブラウン色などコントラストを効かせたブラ＆ショーツ。

ブラの左サイドには『Emily in Paris』のロゴ入りゴールドプレート付き。

チュールフリルレースノンワイヤーブラ

価格：\3,900（本体価格\3,546）

サイズ：B～Eカップ UB65/70/75

チュールフリルレースショーツ

価格：\1,800（本体価格\1,637）

サイズ：S、M、L

カラー：アイボリー、ピンクブラウン

2. レース肌側起毛サテンシャツパジャマ

上品な光沢感のあるサテン生地を使用したシャツパジャマ。肌側には起毛加工を施し、ひやっと感が少ないあたたかみのある着用感。くるみボタンや黒のレースなど、甘すぎない可愛らしさがぎっしり詰まったデザイン。右襟に『Emily in Paris』のロゴ刺繡入り。

レース肌側起毛サテンシャツパジャマ

価格：\6,800（本体価格\6,182）

サイズ：ワンサイズ

カラー：ベージュ

3. ワンポイントレースベロアパジャマ

肌触りの良いベロア生地を使用したフェミニンなパジャマ。Vネック部分がカットレースで縁取られたフレンチテイストの甘すぎないかわいらしいデザインです。左胸のポケットに『Emily in Paris』のロゴ刺しゅうと、ロゴ入りゴールドプレート付き。

ワンポイントレースベロアパジャマ

価格：\6,500（本体価格\5,910）

サイズ：ワンサイズ

カラー：ベージュ

4. ホイップリーツイードラメカーディガン

柔らかなチェック柄フェザーヤーンを使用したふわもこカーディガン。全体に施したラメ入りの糸や高級感のあるゴールドボタンがポイントのツイードジャケット風デザイン。左のポケットに『Emily in Paris』のロゴ入りゴールドプレート付き。

ホイップリーツイードラメカーディガン

価格：\5,900（本体価格\5,364）

サイズ：ワンサイズ

カラー：ブラック

5. ベロアリボントートバッグ

第一弾コラボで販売し、大人気だったトートバッグにクラシカルな印象のベージュが新色として登場。

ノートパソコンやA4ファイルがすっぽり収まるサイズのトートバッグ。ビッグリボンと、先にあしらったパールがコーディネートのポイントに。正面右下に『Emily in Paris』のロゴ入りゴールドプレート付き。

ベロアリボントートバッグ

価格：\3,300（本体価格\3,000）

サイズ：ワンサイズ

カラー：ブラック、ベージュ（新色）

【『Emily in Paris』 x PEACH JOHN】特設ページ：https://www.peachjohn.co.jp/information/detail/emilyinparis

PEACH JOHN公式通販サイト： https://www.peachjohn.co.jp/shop/