山形が挑んだ“北限のすだち”×庄内米はえぬき 米粉のパウンドケーキがMakuake先行予約開始2日で目標達成！
6次化プロデュースおよび食品製造販売を行う野菜みらい計画(山形県鶴岡市 代表 三浦眞紀子)は、10数年の時を経て実りを迎えた「北限のすだち」と庄内のブランド米「はえぬき」がコラボした「米粉とすだちのパウンドケーキ」が、Makuakeでの先行予約開始後2日で目標達成したことをお知らせします。
「Makuake」プロジェクトページ
https://www.makuake.com/project/yasaimirai-keikaku-sudachi/
米粉とすだちのパウンドケーキ(北限のすだち、山形県産はえぬき使用)
■開発背景
山形県が地球温暖化に対応した持続可能な農業をめざし、庄内地方5市町(鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町)で取り組み続けた「北限のすだち」は、冬の寒さを乗り越え、10数年の時を経て実りを迎えました。雪国で育ったすだちを全国の皆様に知っていただきたくて、米どころ庄内のブランド米「はえぬき」の米粉とコラボし、米粉とすだちのパウンドケーキを作りました。食の都庄内から、地元食材を引き立てる新しい柑橘の魅力をご紹介します。
■「米粉とすだちのパウンドケーキ」特徴
「はえぬき」の米の旨み感じる、しっとり、なめらかな口どけに、すだちのやさしい酸味のパウンドケーキです。すだちの深緑の皮が生地に映え、甘酸っぱいすだち果汁のアイシングにトッピングしたすだちの皮が作りだす清々しく優雅な香りが特徴です。副材料もできるだけ山形県産にこだわりました。グルテンフリーのケーキは、健康志向の方々やお子様達、ご家族みんな一緒に楽しめる逸品です。
■商品概要
商品名 ：米粉とすだちのパウンドケーキ
原材料名：グラニュー糖(国内製造)、卵、米粉(山形県産はえぬき)、
食塩不使用バター、生クリーム、アーモンドパウダー、粉糖、
無糖ヨーグルト、アーモンドスライス、すだち(果汁、皮)／
ベーキングパウダー(一部に卵、乳、アーモンドを含む)
内容量 ：1本(W 15cm×D 6cm×H 6cm、350g)
賞味期限：製造から7日間
保存方法：直射日光を避け常温で保存
＊卵、無糖ヨーグルト、すだちは山形県産を用いています。
栄養成分表示(1本あたり)：熱量 768Kcal、たんぱく質 125g、脂質 37.5g、炭水化物 99.6g、食塩相当量 0.2g
■リターンについて
早期リターン(クリスマス、年末までお届け)と通常リターン(2026年2月中お届け)の2パターンがあります。パウンドケーキとすだち、米粉、米の組み合わせになります。
(1)※売り切れ※【早期リターン】(早割15％OFF) 米粉とすだちのパウンドケーキ 1本 2,890円
(2)【通常リターン】米粉とすだちのパウンドケーキ 1本 3,400円
(3)【早期リターン】米粉とすだちのパウンドケーキ 1本、北限のすだち200g(8～10個) 4,540円
(4)【早期リターン】やまがたセット：米粉とすだちのパウンドケーキ 1本、はえぬき・つや姫2合、米粉300g、北限のすだち100g(4～5個) 5,840円
(5)【通常リターン】米粉とすだちのパウンドケーキ 1本、はえぬき米粉500g 4,250円
(6)【通常リターン】米粉とすだちのパウンドケーキ 1本、はえぬき2kg 6,800円
(7)【通常リターン】米粉とすだちのパウンドケーキ 1本、つや姫2kg 7,000円
(8)【通常リターン】米粉とすだちのパウンドケーキ 1本、つや姫、はえぬき各2kg 9,900円
※金額は全て税込み・送料込み
リターン(1)(2) 米粉とすだちのパウンドケーキ ※(1)の早期・早割リターンは売り切れ
リターン(3) 米粉とすだちのパウンドケーキ、北限のすだち
リターン(4) やまがたセット(パウンドケーキ、米粉、北限のすだち、つや姫・はえぬき各2合)
リターン(5) 米粉とすだちのパウンドケーキ、米粉
リターン(6) 米粉とすだちのパウンドケーキ、はえぬき2kg
リターン(7) 米粉とすだちのパウンドケーキ、つや姫2kg
リターン(8) 米粉とすだちのパウンドケーキ、はえぬき・つや姫各2kg
■プロジェクト概要
プロジェクト名： 山形が挑んだ北限のすだち、庄内米はえぬきとコラボ。
すだち香る米粉のパウンドケーキ
期間 ： 2025年11月15日(土)～2026年1月20日(火)
URL ： https://www.makuake.com/project/yasaimirai-keikaku-sudachi/
プロジェクトページ 二次元コード
■会社概要
屋号 ： 野菜みらい計画
代表者 ： 代表 三浦眞紀子
所在地 ： 〒997-1124 山形県鶴岡市大山一丁目27-46
設立 ： 2021年4月
事業内容： 6次化プロデュース、食品製造販売業
資本金 ： 200万円
URL ： https://yasaimirai-p.com/