COMFEE′ 最大級セールで実現する！20%OFF、家族の健康を守る冬の備え、この機会に！IH調理器と電気ポットで、寒い日も効率的で温かな食卓を。
日本美的株式会社
1000W クッキングヒーター
1400W クッキングヒーター
電動お湯ポット 2.2L
電動お湯ポット 3L
寒い季節は、家族の健康管理がより大切になります。温かくて栄養のある料理と飲み物を、安全に、素早く提供できる家電セットをご紹介します。
ちなみに、ビッグセール開催期間：11/21-12/1。期間限定セールで、理想のキッチン環境を手に入れましょう！
1000W クッキングヒーター
通常価格: 4990円
乜一ル価格: 3990円
割引率: 20%オフ
割引額: 1000円お得!
Amazon詳細はこちらからご覧ください：
ブラック：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CPSWSMPH
1400W クッキングヒーター
通常価格: 5980円
乜一ル価格: 4780円
割引率: 20%オフ
割引額: 1200円お得!
Amazon詳細はこちらからご覧ください：
ブラック：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DRP4JTN2
電動お湯ポット 2.2L
通常価格: 5990円
乜一ル価格: 4780円
割引率: 20%オフ
割引額: 1210円お得!
Amazon詳細はこちらからご覧ください：
ホワイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CPSYKWZ4
電動お湯ポット 3L
通常価格: 6790円
乜一ル価格: 5430円
割引率: 20%オフ
割引額: 1360円お得!
Amazon詳細はこちらからご覧ください：
ホワイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DY1KXKB5(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DY1KXKB5?th=1)